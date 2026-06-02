¿A qué hora conviene despertarse después de los 60 años? La rutina que avalan los expertos para dormir bien y tener más energía

Los especialistas en sueño aseguran que mantener una rutina estable para despertarse puede mejorar la calidad del descanso en los adultos mayores. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

A medida que pasan los años, los hábitos de sueño suelen experimentar cambios significativos. Muchas personas mayores de 60 años comienzan a despertarse más temprano que durante otras etapas de su vida, incluso sin necesidad de utilizar una alarma. Este fenómeno es completamente normal y está relacionado con modificaciones naturales en el reloj biológico.

Sin embargo, más allá de la hora en que una persona se acueste o se despierte, los expertos en sueño coinciden en que existe un factor clave para preservar la salud física y mental: mantener una rutina estable todos los días.

La constancia en los horarios ayuda a regular el reloj biológico y la producción de melatonina, la hormona relacionada con el sueño. Foto: Freepik

Diversos especialistas sostienen que respetar horarios regulares para dormir y despertar puede mejorar la calidad del descanso, favorecer el funcionamiento del organismo y contribuir al bienestar general durante el envejecimiento.

¿Cuál es el horario recomendado para despertarse después de los 60 años?

Aunque no existe una única hora válida para todas las personas, los especialistas consideran que despertarse entre las 6:30 y las 7:30 de la mañana puede ser especialmente beneficioso para los adultos mayores.

Esta franja horaria permite sincronizar el organismo con la luz natural del día, un elemento fundamental para regular los ritmos circadianos y la producción de melatonina, la hormona encargada de preparar al cuerpo para el descanso nocturno.

Despertarse entre las 6:30 y las 7:30 de la mañana favorece la sincronización del organismo con la luz natural del día. Foto: Freepik.

Además, levantarse durante las primeras horas de la mañana favorece una mayor exposición a la luz solar, un aspecto que contribuye a mantener el reloj biológico en equilibrio y puede ayudar a mejorar la calidad del sueño durante la noche. No obstante, los especialistas aclaran que la constancia es incluso más importante que la hora exacta elegida.

El neurólogo y especialista en sueño Christopher Winter explicó: “Intento animar a las personas mayores jubiladas a que establezcan una hora de despertarse constante. No me importa si te levantás más tarde, pero quiero que tengas una hora para despertarte y que la decidas, pase lo que pase durante la noche”.

¿Por qué es importante despertarse siempre a la misma hora?

El cuerpo humano funciona a través de ritmos biológicos internos que regulan procesos fundamentales como el sueño, la temperatura corporal, el apetito y los niveles de energía.

Cuando una persona modifica constantemente el horario en que se levanta, esos mecanismos pueden desajustarse. Como consecuencia, pueden aparecer dificultades para conciliar el sueño, despertares frecuentes durante la noche o sensación de cansancio durante el día.

Por el contrario, mantener una rutina estable ayuda al organismo a reconocer cuándo debe permanecer activo y cuándo debe prepararse para descansar.

Entre los principales beneficios asociados a una hora de despertar regular se encuentran:

Mejor calidad del sueño.

Mayor energía durante el día.

Menor sensación de fatiga.

Mejor estado de ánimo.

Mayor predisposición para actividades sociales y recreativas.

Mejor regulación del apetito.

Los especialistas señalan además que la mayoría de las personas mayores de 60 años necesita dormir entre siete y nueve horas cada noche para conservar una buena salud física y mental.

Mantener hábitos de descanso regulares contribuye a mejorar el estado de ánimo, la energía diaria y la calidad de vida durante el envejecimiento. Foto: Unsplash.

Por esta razón, no sólo resulta importante establecer una hora fija para despertarse, sino también adaptar el horario de acostarse para garantizar el tiempo de descanso necesario. De esta manera, el organismo puede completar adecuadamente todas las fases del sueño y obtener un descanso verdaderamente reparador.

Mantener hábitos de sueño consistentes, respetar los ritmos naturales del cuerpo y priorizar un descanso suficiente son algunas de las recomendaciones más respaldadas por la ciencia para favorecer un envejecimiento saludable y una mejor calidad de vida.