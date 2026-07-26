Del freestyle a ganador de La Velada del Año: la historia de Lit Killah, el artista de 26 años oriundo de González Catán

Lit Killah Foto: La Velada del Año

Este sábado 25 de julio, se llevó a cabo la sexta edición de “La Velada del año” en el Estadio “La Cartuja” en Sevilla, España, en donde compitieron los argentinos Gastón Edul, Angie Velasco, Gero Arias y Lit Killah. Estos tres últimos resultaron ganadores y celebraron la victoria acompañados de todos sus seguidores. En el caso del cantante de trap, incluso, logró desestabilizar a su rival, el rapero español, Kidd Keo, desde el primer round.

Meses antes del enfrentamiento, Lit había lanzado una chicana contra su contrincante haciendo referencia a su ciudad natal. "¿Fuiste alguna vez a González Catán? Te invito a dar una vueltita por allá, por Argentina para que veas quién tiene más calle", le manifestó el músico argentino a Kidd Keo durante una conferencia de prensa previa a la pelea.

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Lit Killah ingresó al estadio de “La Velada del Año” acompañado Thiago PZK, quien musicalizó la apertura y alentó a su amigo para que se quedara con la victoria del encuentro deportivo. Ambos músicos formaron parte de “Los del Espacio”, un colectivo de artistas que nació durante la pandemia en el que también se encontraban Duki, Emilia, María Becerra, FMK, Rusherking y Big One como productor del proyecto.

Los inicios de Lit Killah: quién es el cantante de trap que ganó “La Velada del Año” en España

Mauro Román Monzón, conocido como Lit Killah, tiene 26 años y empezó su carrera hace aproximadamente una década. El artista nació el 4 de octubre de 1999 en González Catán, en el municipio de La Matanza, y desde temprana edad, empezó a vincularse con la música popular y barrial.

En 2016, con el auge del género urbano y el trap, Monzón comenzó a participar de lo que se conocía como “El Quinto Escalón”, un circuito de plazas de diferentes partes del país en las que se reunían artistas callejeros y competían demostrando su talento.

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Lit Killah tiene 26 años. Foto: La Velada del Año

En el caso, de Lit Killah destacó no solo por su personalidad e impronta musical sino también por su capacidad para improvisar letras y sonidos en muy poco tiempo. En una de las batallas musicales, llegó a enfrentarse con el Duki, uno de los precursores del género en el país.

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Solo un año después, en 2017, comenzó su carrera profesional oficialmente con el lanzamiento de su sencillo De$troy y su firma de contrato con Warner Music.

Cuántos álbumes musicales tiene Lit Killah

Hasta el momento, Lit Killah tiene tres álbumes de estudio: MAWZ (2021), SnipeZ (2022) y KUSTOM (2024). También ha lanzado decenas de sencillos con gran éxito como Flexin’ tema en el que colaboró con Bizarrap; Entre Nosotros; Apaga el Celular; Bufón y La Trampa es Ley; y Los del Espacio, una canción de todo el grupo musical homónimo. Actualmente, posee más de 7 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Asimismo, su gran presencia en redes sociales (en Instagram posee más de 8 millones de seguidores y en YouTube 6 millones y medio de suscriptores) y su propia fama internacional le permitieron competir en “La Velada del Año”, una competencia de boxeo que organiza el streamer español, Ibai Llanos, desde el 2021.

Lit Killah Foto: La Velada del Año

Quién es la pareja de Lit Killah

El músico estuvo en pareja por tres años y medio con la influencer, Tuli Acosta (25), pero en agosto de 2025 confirmaron su ruptura definitiva. Hasta el momento, el cantante no ha hecho pública otra relación amorosa.