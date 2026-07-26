Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Del freestyle a ganador de La Velada del Año: la historia de Lit Killah, el artista de 26 años oriundo de González Catán

El músico de 26 años le ganó al rapero español, Kidd Keo, y se sumó a la lista de los otros dos argentinos vencedores en “La Velada del Año 6″ con Gero Arias y Angie Velasco.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Lit Killah
Lit Killah Foto: La Velada del Año
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Este sábado 25 de julio, se llevó a cabo la sexta edición de “La Velada del año” en el Estadio “La Cartuja” en Sevilla, España, en donde compitieron los argentinos Gastón Edul, Angie Velasco, Gero Arias y Lit Killah. Estos tres últimos resultaron ganadores y celebraron la victoria acompañados de todos sus seguidores. En el caso del cantante de trap, incluso, logró desestabilizar a su rival, el rapero español, Kidd Keo, desde el primer round.

Meses antes del enfrentamiento, Lit había lanzado una chicana contra su contrincante haciendo referencia a su ciudad natal. "¿Fuiste alguna vez a González Catán? Te invito a dar una vueltita por allá, por Argentina para que veas quién tiene más calle", le manifestó el músico argentino a Kidd Keo durante una conferencia de prensa previa a la pelea.

Publicidad

Lit Killah ingresó al estadio de “La Velada del Año” acompañado Thiago PZK, quien musicalizó la apertura y alentó a su amigo para que se quedara con la victoria del encuentro deportivo. Ambos músicos formaron parte de “Los del Espacio”, un colectivo de artistas que nació durante la pandemia en el que también se encontraban Duki, Emilia, María Becerra, FMK, Rusherking y Big One como productor del proyecto.

Los inicios de Lit Killah: quién es el cantante de trap que ganó “La Velada del Año” en España

Mauro Román Monzón, conocido como Lit Killah, tiene 26 años y empezó su carrera hace aproximadamente una década. El artista nació el 4 de octubre de 1999 en González Catán, en el municipio de La Matanza, y desde temprana edad, empezó a vincularse con la música popular y barrial.

Contenido Recomendado

Duki, María Becerra, Rusherking, Emilia Mernes y más publicaron "Los del Espacio", su tan esperada canción

Duki, María Becerra, Rusherking, Emilia Mernes y más publicaron "Los del Espacio", su tan esperada canción

Carnaval 2023:habrá shows gratuitos de La Joaqui, El Polaco, Lit Killah y más

Carnaval 2023: habrá shows gratuitos de La Joaqui, El Polaco, Lit Killah y más

En 2016, con el auge del género urbano y el trap, Monzón comenzó a participar de lo que se conocía como “El Quinto Escalón”, un circuito de plazas de diferentes partes del país en las que se reunían artistas callejeros y competían demostrando su talento.

Publicidad

Lit Killah
Lit Killah tiene 26 años. Foto: La Velada del Año

En el caso, de Lit Killah destacó no solo por su personalidad e impronta musical sino también por su capacidad para improvisar letras y sonidos en muy poco tiempo. En una de las batallas musicales, llegó a enfrentarse con el Duki, uno de los precursores del género en el país.

Publicidad

Solo un año después, en 2017, comenzó su carrera profesional oficialmente con el lanzamiento de su sencillo De$troy y su firma de contrato con Warner Music.

Cuántos álbumes musicales tiene Lit Killah

Hasta el momento, Lit Killah tiene tres álbumes de estudio: MAWZ (2021), SnipeZ (2022) y KUSTOM (2024). También ha lanzado decenas de sencillos con gran éxito como Flexin’ tema en el que colaboró con Bizarrap; Entre Nosotros; Apaga el Celular; Bufón y La Trampa es Ley; y Los del Espacio, una canción de todo el grupo musical homónimo. Actualmente, posee más de 7 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Asimismo, su gran presencia en redes sociales (en Instagram posee más de 8 millones de seguidores y en YouTube 6 millones y medio de suscriptores) y su propia fama internacional le permitieron competir en “La Velada del Año”, una competencia de boxeo que organiza el streamer español, Ibai Llanos, desde el 2021.

Lit Killah
Lit Killah Foto: La Velada del Año

Quién es la pareja de Lit Killah

El músico estuvo en pareja por tres años y medio con la influencer, Tuli Acosta (25), pero en agosto de 2025 confirmaron su ruptura definitiva. Hasta el momento, el cantante no ha hecho pública otra relación amorosa.

Lit KillahBoxeoStreamingIbai LlanosMúsica
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

Publicidad

Notas Más leídas

  1. Video:así fue el impresionante golpe de Gero Arias que derribó a Viruzz en el primer round y sorprendió a todos en La Velada del Año

    Video: así fue el impresionante golpe de Gero Arias que derribó a Viruzz en el primer round y sorprendió a todos en La Velada del Año

  2. Quién es Gero Arias, el ganador argentino de “La Velada del Año”:el accidente que provocó la pérdida de sus dos dedos y marcó su carrera

    Quién es Gero Arias, el ganador argentino de “La Velada del Año”: el accidente que provocó la pérdida de sus dos dedos y marcó su carrera

  3. Gastón Edul perdió ante Edu Aguirre en La Velada del Año

    Gastón Edul perdió ante Edu Aguirre en La Velada del Año

  4. Histórica pelea:Gero Arias le ganó a Viruzz en La Velada del Año y representó a Argentina ante España

    Histórica pelea: Gero Arias le ganó a Viruzz en La Velada del Año y representó a Argentina ante España

  5. Copero:cómo jugar gratis al simulador viral que te convierte en futbolista profesional

    Copero: cómo jugar gratis al simulador viral que te convierte en futbolista profesional

Publicidad

Lo último

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Gastón Granados anunció que los bosques de Ezeiza serán mantenidos por el municipio

Gastón Granados anunció que los bosques de Ezeiza serán mantenidos por el municipio

Milei volvió de Brasil y hablará en La Rural:las expectativas del campo sobre los proyectos de retenciones y Ley de Semillas en el Congreso

Intento de robo a Daniel Scioli:un excustodio lideró el asalto a su casa con delincuentes disfrazados de payasos

Javier Milei apuntó contra Lula Da Silva en su visita a Brasil:“No me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado”

Economía

Adiós a una revolucionaria marca:prometía cambiar el fast food argentino, pero cerró todos sus locales en menos de 5 años

Adiós a una revolucionaria marca: prometía cambiar el fast food argentino, pero cerró todos sus locales en menos de 5 años

Boom de Vaca Muerta:las empresas energéticas se quedaron con más de US$ 5.300 millones en financiamiento

AmCham destacó que los nuevos aranceles de EE.UU. favorecen a la Argentina y abren oportunidades para exportar

Cuentas sueldo en dólares:qué cambia para empleados, bancos y empresas

Internacionales

“Nuestra riqueza es el arma secreta del país”:más de 100 millonarios ingleses piden pagar más impuestos

“Nuestra riqueza es el arma secreta del país”: más de 100 millonarios ingleses piden pagar más impuestos

Violencia en Uruguay:un niño de 12 años fue asesinado a tiros en un nuevo ajuste de cuentas narco

Reino Unido y Alemania unen fuerzas:el plan militar de 35.000 millones de euros para desarrollar un misil que supere a Rusia

Estados Unidos prueba un F-16 con inteligencia artificial:así funciona el programa VENOM que revolucionará la aviación militar

Publicidad