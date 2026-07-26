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Tragedia en la Ruta Nacional 237: una nena de 9 años murió tras el vuelco de una camioneta en el arroyo Limay Chico

Ocurrió este viernes 24 de julio por la tarde en el sur de Neuquén. El auto en el que viajaban desde Bariloche despistó debido a las inclemencias climáticas, desbarrancó y cayó al agua. El padre de la menor sufrió lesiones graves y permanece internado.

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El auto en el que viajaba con su padre desde Bariloche despistó debido a las inclemencias climáticas, desbarrancó y cayó al agua
El auto en el que viajaba con su padre desde Bariloche despistó debido a las inclemencias climáticas, desbarrancó y cayó al agua Foto: Diario Río Negro
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Una nena de 9 años murió este viernes por la tarde en el sur de Neuquén luego de que el auto en el que viajaba se despistara de la Ruta Nacional 237 y desbarrancara hasta un arroyo, donde terminó volcando. Quien manejaba el vehículo era su padre, quien sufrió un traumatismo craneal y permanece internado por lesiones graves. Según los reportes preliminares, ambos habrían estado viajando desde Bariloche hacia el norte y las condiciones de manejo eran adversas debido a la presencia de aguanieve.

Todo ocurrió el viernes 24 de julio alrededor de las 16.30 en la Ruta Nacional 237 -corre en paralelo al límite entre Neuquén y Río Negro-, a la altura de su cruce con el arroyo Limay Chico. Estaban en territorio neuquino el padre y su hija de 9 años, a bordo de una camioneta Renault Duster color bordó, cuando despistaron de la ruta, superaron la banquina y desbarrancaron hasta caer en el arroyo.

Los primeros reportes del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) consignaron que la menor de 9 años falleció en el lugar debido a la gravedad de sus lesiones. “Al llegar el personal policial del Departamento Nahuel Huapi, en primera instancia, ya un hombre había sido trasladado por el SIEN hacia la ciudad de Bariloche, y se constató la presencia del cuerpo sin vida de una menor de edad. Al parecer, había sido asistida previamente por personas que habrían presenciado el siniestro”, indicó Miguel Ángel Poblete, comisario inspector del Coordinador Operativo de Villa La Angostura, en diálogo con LM Neuquén.

Una nena de 9 años murió tras un accidente en la Ruta Nacional 237
El padre de la menor sufrió lesiones graves y permanece internado. Foto: LM Neuquén

“Testigos dicen que vieron el cuerpo de la niña a unos 20 metros de donde estaba el vehículo y al padre, del otro lado sentado. Se ve que, en estado de shock o inconsciente, el padre sacó a su hija del auto hacia la orilla”, aportó Poblete, quien dio más detalles.

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El hombre fue trasladado hasta Bariloche por lesiones graves. Este sábado, fue trasladado a la sala general y según el último parte médico, se encuentra consciente y en buen estado general. Los estudios que se le practicaron determinaron que sufrió un cefalohematoma en el cráneo y una fractura vertebral.

“Durante su permanencia en el hospital, únicamente consulta de forma reiterada por el estado de su hija”, reportó el parte médico oficial.

Si bien aún no se determinaron las causas del despiste, las autoridades consignaron que las condiciones climáticas en el momento del siniestro no resultaban del todo idóneas. “Aunque la visibilidad era buena en ese tramo, estaba lloviznando y había nieve sobre la banquina”, señalaron desde la investigación a la prensa local.

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