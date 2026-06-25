Giro clave en la ONU por Malvinas: exigieron al Reino Unido abrir el diálogo por las islas

La ONU aprobó una nueva resolución ligada a la soberanía de Malvinas.. Foto: Reporte Austral

La ONU reunió a su Comité de Descolonización y aprobó un consenso que dio con un proyecto de Resolución que exige al Reino Unido negociar con la Argentina la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas en un contexto marcado por una fuerte presencia militar británica en las Islas denunciado por Pablo Quirno. Además, el canciller expuso una sucesión de concesiones de licencias ilegales otorgadas por Londres para explotar recursos naturales que pertenecen al territorio.

Asamblea General de la ONU en Nueva York. Foto: Reuters.

¿Cuáles fueron los resultados de la sesión del comité de la ONU?

El Comité de Descolonización de la ONU aprobó este jueves 25 de junio por consenso total un proyecto de Resolución que presentó Argentina con el apoyo directo de Chile, Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Pablo Quirno fue acompañado por Francisco Tropepi, embajador argentino en Naciones Unidas, y sostuvieron una serie de negociaciones diplomáticas con los integrantes del Comité y declaró: “En las Islas Malvinas no existe un pueblo colonizado que pueda ejercer ese derecho. Existe una población británica implantada por la potencia ocupante luego de la expulsión de las autoridades y de los legítimos pobladores argentinos. La población total de las islas ronda los tres mil habitantes, de los cuales menos de la mitad nació allí”.

Argentina en la ONU Foto: Copilot AI por Canal 26

“Se encuentran destacados aproximadamente mil doscientos soldados británicos. Esa proporción revela el carácter estratégico y militarizado de la ocupación” agregó. En el cierre, sostuvo que "Argentina ha denunciado esas acciones y continuará con todas las medidas legítimas a su alcance. El episodio más preocupante se vincula con el eventual inicio de actividades de explotación de hidrocarburos en áreas bajo disputa. En diciembre de 2025, las ilegítimas licenciatarias Rockhopper Exploration PLC y Navitas Petroleum Development and Production Limited realizaron anuncios relativos al desarrollo del yacimiento Sea Lion, ubicado en la cuenca Malvinas Norte, costa afuera de las islas Malvinas”.

Copatrocinados por Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela, el proyecto sostuvo que “la manera de poner fin a la especial y particular situación colonial en la cuestión de las Islas Malvinas (Falkland Islands) es la solución pacífica y negociada de la disputa de soberanía que existe entre los Gobiernos de la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte”.

Además, sostiene un reclamo a la Asamblea General de la ONU por no haberse pronunciado respecto al tema y pidió que “los Gobiernos de la Argentina y el Reino Unido que afiancen el actual proceso de diálogo y cooperación mediante la reanudación de las negociaciones a fin de encontrar a la mayor brevedad posible una solución pacífica a la disputa”.

Soberanía por Malvinas: las declaraciones más resonantes del canciller Quirno

En primer lugar, Quirno expresó sus condolencias por la situación de Venezuela luego del terremoto que ocurrió el miércoles 24 de junio. “La Argentina quiere expresar sus condolencias y su solidaridad al pueblo venezolano ante la tragedia ocurrida ayer con la sucesión de terremotos. El presidente Milei ha expresado ayer la disposición de la Argentina para brindar asistencia humanitaria a Venezuela en estos difíciles momentos que les toca atravesar", sentenció.

Por otra parte, el canciller dio un detallado discurso político que defendió la posición Argentina en la cuestión Malvinas y buscó así defender el territorio de la ocupación ilegal. “La República Argentina sostiene con plena convicción histórica y jurídica su soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, territorios que se encuentran ilegalmente ocupados por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte desde 1833″, afirmó Quirno ante el Comité de Descolonización de la ONU.

El funcionario celebró el acuerdo comercial entre EEUU y Argentina. Foto: Noticias Argentinas

“En 1833 el Reino Unido ocupó las islas mediante un acto de fuerza nunca consentido por mi país. Quebró la integridad territorial argentina, expulsó a las autoridades y a la población legítimamente establecida, procedió a poblar el territorio con sus propios colonos e impidió la radicación de ciudadanos argentinos. Ese hecho fue el origen de una situación colonial que persiste hasta nuestros días La Argentina nunca prestó consentimiento a esa ocupación y mantuvo una protesta constante, pacífica y fundada en el derecho La comunidad internacional reconoció que la cuestión Malvinas no podía quedarse sepultada bajo el paso del tiempo y que la controversia exigía una solución pacífica fundada en el diálogo y el derecho internacional”, continuó.

Sumado a eso, se refirió al principio de libre determinación de los pueblos que pregona Inglaterra y dijo que no resulta aplicable a la cuestión Malvinas, ya que la Asamblea General rechazó la aplicación de ese principio en la resolución correspondiente dos veces en 1985.

Guerra de Malvinas Foto: Archivo La Nación

“En las islas Malvinas no existe un pueblo colonizado que pueda ejercer ese derecho. Existe una población británica implantada por la potencia ocupante luego de la expulsión de las autoridades y de los legítimos pobladores argentinos. La población total de las islas ronda los tres mil habitantes, de los cuales menos de la mitad nació allí”, sentenció Quirno.

“A la vez, se encuentran destacados aproximadamente mil doscientos soldados británicos. Esa proporción revela el carácter estratégico y militarizado de la ocupación. Reconocer a los habitantes de las islas, a quienes el Reino Unido considera ciudadanos británicos plenos, la potestad de decidir sobre la condición jurídica del territorio que ocupan implicaría una interpretación errónea del principio de libre determinación”, señaló.

En otro pasaje de su alocución, reafirmó la idea de la Argentina en su búsqueda de construcción de un vínculo “maduro y acorde a la trayectoria compartida” y la importancia de hablar de soberanía. “Ese deber se vuelve más urgente ante actos unilaterales británicos en el área bajo disputa contrarios a la Resolución 31 barra cuarenta y nueve de la Asamblea General”, dijo.

En este sentido, consideró que el Reino Unido “mantiene una presencia militar desproporcionada en el Atlántico Sur, con aproximadamente mil doscientos efectivos destacados en las islas. Se trata de una fuerza equivalente a cerca del cuarenta por ciento de la población del territorio. Ese dato revela la magnitud de una militarización difícil de conciliar con el llamado permanente de las Naciones Unidas al diálogo y a la solución pacífica de esta controversia. El Reino Unido también otorga de manera unilateral, ilegal e ilegítima licencias y concesiones para la exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables, incluidos hidrocarburos y recursos pesqueros en la zona en disputa”.

Islas Malvinas Foto: Cipo360

Y sentenció: “La Argentina ha denunciado esas acciones y continuará con todas las medidas legítimas a su alcance. El episodio más preocupante se vincula con el eventual inicio de actividades de explotación de hidrocarburos en áreas bajo disputa. En diciembre de 2025, las ilegítimas licenciatarias Rockhopper Exploration PLC y Navitas Petroleum Development and Production Limited realizaron anuncios relativos al desarrollo del yacimiento Sea Lion, ubicado en la cuenca Malvinas Norte, costa afuera de las islas Malvinas. Ante la gravedad de esos anuncios, el presidente de la Nación, Javier Milei, me instruyó a expresar el más enérgico rechazo de la República Argentina”.

La defensa del Reino Unido frente al reclamo de soberanía por Malvinas

“A este comité se le pide año tras año que apoye las negociaciones entre el Reino Unido y Argentina sobre el futuro de las Islas Malvinas (Falkland Islands) sin la inclusión de nuestro pueblo, a quien Argentina no reconoce. Bueno, aquí estoy hoy frente a ustedes. Nosotros sí existimos. Somos una realidad que ha existido por generaciones“, lanzó el isleño Michael Goss.

"La propia constitución de Argentina establece la recuperación de la soberanía sobre las Islas Malvinas como un objetivo permanente e irrenunciable. El único resultado permitido para ellos de cualquier negociación es la obtención de la soberanía sobre las islas. Eso no es una negociación. Eso es una transferencia de propiedad disfrazada de diplomacia”, añadió.