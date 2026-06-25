Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Malvinas en la ONU y el reclamo de la Argentina: el canciller Quirno expone la posición del país ante el Comité de Descolonización

Pablo Quirno presentará la posición argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas ante el Comité de Descolonización de la ONU en una audiencia con respaldo de países de la región. El Gobierno busca avanzar en el reclamo histórico.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
#MalvinasEsArgentina.
#MalvinasEsArgentina. Foto: X @ADachary
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La cuestión de la soberanía sobre las Islas Malvinas volverá a ocupar un lugar central en la agenda diplomática internacional. El canciller Pablo Quirno expondrá ante el Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en una audiencia donde se debatirá un proyecto de resolución que cuenta con el apoyo de Chile, Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia.

El documento busca reafirmar la posición argentina y solicitar al Reino Unido que retome las negociaciones bilaterales para resolver un conflicto territorial que se mantiene desde el siglo XIX. Según adelantó el propio Quirno, el Gobierno mantiene “las mejores expectativas” respecto del resultado de la sesión.

Reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas. Foto: Redes

Un reclamo histórico en el centro del debate internacional

La soberanía de las Islas Malvinas es considerada por la Argentina una causa histórica que trasciende gobiernos e ideologías. En este contexto, la delegación argentina vuelve a plantear ante la ONU la necesidad de avanzar en un proceso de diálogo formal con el Reino Unido.

El reclamo argentino se sustenta en resoluciones previas de la Asamblea General de la ONU. Desde 1965, el organismo ha aprobado reiteradas iniciativas que reconocen la existencia de una disputa de soberanía e instan a ambas partes a negociar una solución pacífica.

Contenido Recomendado

Malvinas:isleños pidieron a Canadá que respalde la autodeterminación en la OEA y reavivan la disputa con Argentina

Malvinas: isleños pidieron a Canadá que respalde la autodeterminación en la OEA y reavivan la disputa con Argentina

Archivos desclasificados de Malvinas:revelan la trama secreta de la triangulación brasileña para brindar apoyo a la Argentina

Archivos desclasificados de Malvinas: revelan la trama secreta de la triangulación brasileña para brindar apoyo a la Argentina

El rol del Comité de Descolonización de la ONU

El Comité Especial de Descolonización, donde se desarrollará la audiencia, está integrado por diversos países miembros permanentes. Entre ellos, se encuentran Bolivia, China, Irán, India, Congo, Venezuela, Cuba, Chile y Costa de Marfil.

Este órgano de la ONU abordó el caso Malvinas desde 1989, cuando comenzó a convocar a las partes en conflicto a establecer una mesa de diálogo. Sin embargo, el Reino Unido rechazó sistemáticamente estas resoluciones, argumentando el principio de libre determinación de los habitantes del archipiélago. Desde la perspectiva argentina, ese principio no sería aplicable en este caso específico, dado que se trata de un territorio en disputa previo a la consolidación del actual asentamiento poblacional.

Apoyos internacionales y tensión diplomática sobre el caso Malvinas

El proyecto de resolución presentado en esta edición del comité cuenta con el respaldo de varios países de la región y aliados internacionales. Según fuentes diplomáticas, la iniciativa podría alcanzar un consenso dentro del organismo, lo que representaría un nuevo respaldo simbólico a la posición argentina.

En paralelo, la diplomacia británica intensificó su actividad en Nueva York para contrarrestar el avance de la iniciativa. Mientras tanto, desde la delegación argentina sostienen que los argumentos históricos y jurídicos siguen siendo sólidos.

Reclamo de la Argentina por la soberanía de las Malvinas. Foto: REUTERS

Exposición argentina en la ONU

La intervención de Pablo Quirno está prevista en una jornada que incluirá también presentaciones de otros referentes vinculados al reclamo argentino, como Paula Vernet y Guillermo Clifton, quienes expondrán sobre la historia del territorio. Mientras tanto, la delegación argentina confía en que el debate en la ONU contribuya a mantener vigente el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas y a reforzar la necesidad de una solución negociada entre las partes involucradas.

Islas MalvinasPablo QuirnoONUGobierno
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Qué es el proyecto de Propiedad Privada impulsado por el Gobierno:los ejes del tema central a debatirse en la Cámara de Senadores

    Qué es el proyecto de Propiedad Privada impulsado por el Gobierno: los ejes del tema central a debatirse en la Cámara de Senadores

  2. Malvinas:isleños pidieron a Canadá que respalde la autodeterminación en la OEA y reavivan la disputa con Argentina

    Malvinas: isleños pidieron a Canadá que respalde la autodeterminación en la OEA y reavivan la disputa con Argentina

  3. Terremoto en Venezuela:el gobierno de Milei habilitó líneas de emergencia para los argentinos afectados y ofreció ayuda humanitaria

    Terremoto en Venezuela: el gobierno de Milei habilitó líneas de emergencia para los argentinos afectados y ofreció ayuda humanitaria

  4. José Luis Espert fue citado a indagatoria en la causa por presunto lavado de dinero

    José Luis Espert fue citado a indagatoria en la causa por presunto lavado de dinero

  5. El Gobierno busca definir la agenda de reformas que enviará al Congreso

    El Gobierno busca definir la agenda de reformas que enviará al Congreso
Lo último
También podría interesarte
Política

Malvinas en la ONU y el reclamo de la Argentina:el canciller Quirno expone la posición del país ante el Comité de Descolonización

Malvinas en la ONU y el reclamo de la Argentina: el canciller Quirno expone la posición del país ante el Comité de Descolonización

Fuerte respaldo del FMI al Gobierno:destacó la baja del riesgo país y el aval para que Argentina vuelva a los mercados internacionales

Qué es el proyecto de Propiedad Privada impulsado por el Gobierno:los ejes del tema central a debatirse en la Cámara de Senadores

Terremoto en Venezuela:el gobierno de Milei habilitó líneas de emergencia para los argentinos afectados y ofreció ayuda humanitaria

Economía

La Administración de Parques Nacionales abrió la oferta de retiros voluntarios para trabajadores con más de 2 años de antigüedad

La Administración de Parques Nacionales abrió la oferta de retiros voluntarios para trabajadores con más de 2 años de antigüedad

Fuerte respaldo del FMI al Gobierno:destacó la baja del riesgo país y el aval para que Argentina vuelva a los mercados internacionales

ANSES aumenta AUH, SUAF y jubilaciones en julio 2026:cuánto cobrarán con el ajuste del 2,15%

Confirman aumento a empleadas domésticas en julio 2026:cuánto se cobra por hora y cómo quedan las nuevas escalas

Internacionales

MINUTO A MINUTO | Terremotos en Venezuela:más de 100 edificios colapsaron en La Guaira, zona clave para la economía venezolana, según la ONU

MINUTO A MINUTO | Terremotos en Venezuela: más de 100 edificios colapsaron en La Guaira, zona clave para la economía venezolana, según la ONU

Las fotos más impactantes de los terremotos en Venezuela:destrozos, daños y miles de heridos

Las fotos más impactantes de la ola de calor en Europa:alerta roja en varios países por temperaturas extremas arriba de los 40°C

Quién es Lucas Trejo, el futbolista argentino que busca desesperadamente a su familia tras el terremoto en Venezuela