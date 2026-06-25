Malvinas en la ONU y el reclamo de la Argentina: el canciller Quirno expone la posición del país ante el Comité de Descolonización

#MalvinasEsArgentina. Foto: X @ADachary

La cuestión de la soberanía sobre las Islas Malvinas volverá a ocupar un lugar central en la agenda diplomática internacional. El canciller Pablo Quirno expondrá ante el Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en una audiencia donde se debatirá un proyecto de resolución que cuenta con el apoyo de Chile, Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia.

El documento busca reafirmar la posición argentina y solicitar al Reino Unido que retome las negociaciones bilaterales para resolver un conflicto territorial que se mantiene desde el siglo XIX. Según adelantó el propio Quirno, el Gobierno mantiene “las mejores expectativas” respecto del resultado de la sesión.

Reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas. Foto: Redes

Un reclamo histórico en el centro del debate internacional

La soberanía de las Islas Malvinas es considerada por la Argentina una causa histórica que trasciende gobiernos e ideologías. En este contexto, la delegación argentina vuelve a plantear ante la ONU la necesidad de avanzar en un proceso de diálogo formal con el Reino Unido.

El reclamo argentino se sustenta en resoluciones previas de la Asamblea General de la ONU. Desde 1965, el organismo ha aprobado reiteradas iniciativas que reconocen la existencia de una disputa de soberanía e instan a ambas partes a negociar una solución pacífica.

El rol del Comité de Descolonización de la ONU

El Comité Especial de Descolonización, donde se desarrollará la audiencia, está integrado por diversos países miembros permanentes. Entre ellos, se encuentran Bolivia, China, Irán, India, Congo, Venezuela, Cuba, Chile y Costa de Marfil.

Este órgano de la ONU abordó el caso Malvinas desde 1989, cuando comenzó a convocar a las partes en conflicto a establecer una mesa de diálogo. Sin embargo, el Reino Unido rechazó sistemáticamente estas resoluciones, argumentando el principio de libre determinación de los habitantes del archipiélago. Desde la perspectiva argentina, ese principio no sería aplicable en este caso específico, dado que se trata de un territorio en disputa previo a la consolidación del actual asentamiento poblacional.

Apoyos internacionales y tensión diplomática sobre el caso Malvinas

El proyecto de resolución presentado en esta edición del comité cuenta con el respaldo de varios países de la región y aliados internacionales. Según fuentes diplomáticas, la iniciativa podría alcanzar un consenso dentro del organismo, lo que representaría un nuevo respaldo simbólico a la posición argentina.

En paralelo, la diplomacia británica intensificó su actividad en Nueva York para contrarrestar el avance de la iniciativa. Mientras tanto, desde la delegación argentina sostienen que los argumentos históricos y jurídicos siguen siendo sólidos.

Reclamo de la Argentina por la soberanía de las Malvinas. Foto: REUTERS

Exposición argentina en la ONU

La intervención de Pablo Quirno está prevista en una jornada que incluirá también presentaciones de otros referentes vinculados al reclamo argentino, como Paula Vernet y Guillermo Clifton, quienes expondrán sobre la historia del territorio. Mientras tanto, la delegación argentina confía en que el debate en la ONU contribuya a mantener vigente el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas y a reforzar la necesidad de una solución negociada entre las partes involucradas.