Qué no pueden hacer los argentinos si quieren visitar las Islas Malvinas: reglas, límites y la historia que todavía pesa

Islas Malvinas Foto: Cipo360

Viajar a las Islas Malvinas es posible para ciudadanos argentinos, pero no es un viaje más. Además de los requisitos migratorios habituales, existen limitaciones específicas, reglas de conducta y prohibiciones ligadas a la seguridad, a la memoria de la guerra de 1982 y al estatus político del archipiélago, cuyo litigio de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido sigue reconocido por las Naciones Unidas.

No pueden ingresar solo con DNI: el pasaporte sigue siendo obligatorio

Uno de los primeros errores que conviene evitar es creer que, por tratarse de un territorio reclamado por la Argentina, se puede entrar solo con DNI. No es así: la documentación exigida para visitantes incluye pasaporte válido por toda la estadía, además de pasaje de regreso, prueba de alojamiento y fondos suficientes para cubrir el viaje.

A eso se suma otro requisito clave: seguro médico con cobertura de evacuación aeromédica. La autoridad migratoria local indica que el viajero debe contar con una cobertura mínima equivalente a USD 2.000.000 para esos eventuales gastos, algo que refleja el aislamiento geográfico y la limitada capacidad sanitaria del archipiélago.

No pueden quedarse el tiempo que quieran si entran como turistas

Quien viaje por turismo debe saber que el permiso de visitante suele emitirse al llegar y que su validez habitual es de hasta un mes. Si alguien quiere permanecer más tiempo, debe tramitarlo con anticipación o pedir una extensión conforme a las reglas de inmigración locales.

Islas Malvinas. Foto: Wikimedia Commons

En otras palabras, no se puede improvisar una estadía larga ni asumir que el ingreso como turista habilita a quedarse indefinidamente. La normativa migratoria establece además límites acumulados para permanencias más extensas, incluso cuando se trate de visitas familiares.

No pueden trabajar con permiso de visitante

Otro punto central: un argentino que entre como turista no puede tomar empleo en las islas. La regla oficial es clara: los titulares de permiso de visitante no están autorizados a trabajar y, por regla general, los permisos laborales deben gestionarse desde fuera del territorio.

Esto incluye la mayoría de las actividades remuneradas, salvo algunas excepciones muy puntuales previstas por la ordenanza migratoria para tareas técnicas o profesionales de corta duración. Por eso, viajar como turista y después buscar trabajo no es una opción legal.

No pueden retirar objetos de los campos de batalla ni llevarse “recuerdos” de 1982

Esta es una de las prohibiciones más serias. Las autoridades advierten que no se deben tocar ni retirar objetos de los campos de batalla de 1982, porque todavía puede haber explosivos, municiones deterioradas u otros restos peligrosos. Además del riesgo físico, sacar esos elementos puede constituir un delito.

Tampoco se puede intentar subir a un avión municiones, explosivos ni elementos considerados carga peligrosa. La guía oficial señala que quien lo haga puede ser arrestado, investigado y eventualmente procesado, y además la aerolínea puede confiscar el material antes del embarque.

No pueden exhibir públicamente banderas argentinas ni usar uniformes militares argentinos

Este es, probablemente, el punto más sensible para cualquier argentino que piense en visitar las islas. En su guía oficial para visitantes, el gobierno local pide abstenerse de agitar o exhibir en público banderas argentinas y también de usar uniformes militares argentinos en cualquier parte del archipiélago, porque eso puede generar “preocupación y angustia” entre los isleños.

Islas Malvinas, cementerio de Darwin, NA

No se trata solo de una recomendación cultural aislada: el pedido está directamente vinculado a la persistencia del recuerdo de la guerra de 1982, un conflicto que duró del 2 de abril al 14 de junio y dejó 649 militares argentinos muertos, 255 británicos y 3 civiles isleños fallecidos.

No pueden alterar memoriales ni dejar placas sin autorización

Quienes viajan por motivos históricos, familiares o de homenaje también deben prestar atención a una regla específica: en el cementerio militar argentino de Darwin, las placas o recordatorios personales deben ser aprobados previamente por la comisión encargada de su mantenimiento. Asimismo, escribir nombres, pintar consignas, dejar grafitis o fijar señales en memoriales o zonas de montaña puede derivar en acciones judiciales.

Esto muestra que la visita a Malvinas no se vive solo como turismo, sino también como una experiencia atravesada por la memoria, el duelo y la sensibilidad política.

No pueden sobrevolar tierras privadas con drones sin permiso

Aunque suele pasar desapercibido, el uso de drones también tiene límites. La información oficial para visitantes recuerda que gran parte de la tierra es privada, por lo que no se puede usar un dron sobre esos campos sin autorización del propietario. Además, si se va a filmar fauna, puede ser necesario informar al área ambiental correspondiente.

Islas Malvinas. Foto: REUTERS

La historia explica por qué estas reglas pesan tanto

Para entender por qué el viaje tiene tantas capas simbólicas, hay que mirar hacia atrás. La disputa moderna se remonta al siglo XIX: Argentina sostuvo su reclamo de soberanía desde comienzos de esa centuria, mientras que el Reino Unido reafirmó su control en 1833 y desde entonces rechazó la posición argentina.

La ONU incorpora a las Islas Malvinas en su lista de Territorios No Autónomos desde 1946 y el Comité de Descolonización trata la cuestión desde 1964; además, la Asamblea General aprobó en 1965 la resolución 2065, reconociendo la existencia de una disputa de soberanía entre ambos países.

Ese trasfondo explica por qué un viaje que, en los papeles, parece turístico, en la práctica está rodeado de cuidado diplomático, memoria bélica y sensibilidad social. También explica por qué ciertas conductas que en otro destino serían vistas como expresiones personales, en Malvinas son leídas a la luz de una herida histórica todavía abierta.

Cómo se llega hoy y por qué no conviene improvisar

La vía comercial más conocida sigue siendo la conexión aérea operada por LATAM desde Santiago de Chile, con escala en Punta Arenas y una parada mensual en Río Gallegos. Todos los vuelos aterrizan en Mount Pleasant, dentro del complejo administrado por el Ministerio de Defensa británico.

Por eso, no conviene viajar sin reservas ni traslados cerrados: la propia información turística oficial remarca que, si el viaje se organiza de forma independiente, el alojamiento y los traslados deben estar resueltos antes de la llegada.

Sí se puede viajar, pero no de cualquier manera

Los argentinos sí pueden visitar las Islas Malvinas, pero no pueden hacerlo como si fuera un destino internacional cualquiera. No pueden entrar sin pasaporte ni seguro adecuado, no pueden trabajar con permiso de turista, no pueden quedarse más tiempo del autorizado, no pueden retirar restos de guerra, no deben alterar memoriales y la guía oficial les pide no exhibir banderas argentinas ni usar uniformes militares argentinos en público.

En definitiva, viajar a Malvinas es posible, pero exige documentación, planificación y sensibilidad histórica. Porque en esas islas, cada norma de ingreso y cada gesto público siguen atravesados por una historia que empezó mucho antes de 1982 y que, para la Argentina y el Reino Unido, todavía no terminó.