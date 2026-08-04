Excombatientes de Malvinas reavivan un histórico reclamo: el amparo que pone bajo la lupa una medida de 1988

Soldados en la Guerra de Malvinas Foto: Archivo

A más de cuatro décadas de la Guerra de Malvinas, un grupo de veteranos vuelve a instalar en la agenda pública una discusión que combina memoria, derechos, Constitución y una herida que nunca terminó de cerrar. La Asociación Civil Veteranos de Guerra TOAS 1982, también conocida como Concertación TOAS, impulsa un amparo colectivo para que la Justicia analice la legalidad del Decreto Reglamentario 509/88, una norma que, según denuncian, restringió derechos reconocidos por la Ley 23.109.

El reclamo que vuelve a poner a Malvinas en el centro de la escena

La presentación judicial busca que se determine si el Poder Ejecutivo excedió sus facultades al reglamentar una ley sancionada por el Congreso Nacional. En concreto, los excombatientes cuestionan si el Decreto 509/88 incorporó límites que no estaban previstos originalmente en la Ley 23.109, norma que otorgó beneficios a ex soldados conscriptos que participaron en las acciones bélicas del Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.

Guerra de Malvinas Foto: Wikipedia

Desde Concertación TOAS remarcan que el planteo no apunta a definir individualmente quién debe ser considerado veterano de guerra, sino a resolver una cuestión de fondo: si una reglamentación presidencial puede reducir o condicionar derechos reconocidos previamente por una ley nacional.

El punto clave del reclamo está en el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional, que regula la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo. La asociación sostiene que ese poder no puede alterar el espíritu de una ley ni introducir restricciones que el Congreso no aprobó.

Qué dice la Ley 23.109 y por qué el Decreto 509/88 genera controversia

La Ley 23.109 fue sancionada el 29 de septiembre de 1984 y promulgada el 23 de octubre del mismo año. Su artículo 1 establece beneficios para los ex soldados conscriptos que participaron en las acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.

Guerra de Malvinas Foto: Archivo

Cuatro años después, en 1988, se dictó el Decreto Reglamentario 509/88, publicado en el Boletín Oficial el 16 de mayo de ese año. Allí se precisó que, a los efectos de la aplicación de la ley, se consideraría veterano de guerra a los ex soldados conscriptos que participaron en acciones bélicas dentro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, cuya jurisdicción había sido determinada el 7 de abril de 1982 e incluía la plataforma continental, las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y el espacio aéreo correspondiente.

Para los impulsores del amparo, esa reglamentación habría terminado restringiendo el alcance del reconocimiento legal y dejando afuera a soldados que fueron movilizados en el continente para defender el litoral marítimo durante la guerra.

Una causa que llegó a la Corte Suprema

El expediente ya llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aunque el máximo tribunal todavía no analiza el fondo del planteo. Por ahora, la discusión está centrada en una cuestión procesal vinculada al cómputo de plazos en el sistema de notificaciones electrónicas.

Guerra de Malvinas Foto: Archivo

Según la asociación, tanto la jueza de primera instancia como la Cámara Federal aplicaron criterios vinculados al antiguo sistema de notificaciones en papel, lo que habría derivado en el rechazo del recurso por supuesta presentación fuera de término.

Si la Corte resuelve que el recurso fue presentado en tiempo y forma, podría abrirse la puerta para que, por primera vez en más de 40 años, un tribunal argentino analice si el Decreto 509/88 es constitucional y si el Poder Ejecutivo podía establecer restricciones no previstas por el Congreso.

El argumento del Estado y la respuesta de los veteranos

Durante la tramitación del amparo, el Estado Nacional advirtió que una eventual suspensión o declaración de invalidez del Decreto 509/88 podría afectar el interés público y generar consecuencias presupuestarias por futuros pedidos de pensiones.

Desde Concertación TOAS cuestionaron esa postura y sostuvieron que el reclamo no exige una suma de dinero específica, sino el control de constitucionalidad de una norma. También remarcaron que la Justicia debe resolver conforme a la Constitución y las leyes, no en función de las eventuales consecuencias económicas alegadas por el Estado.

Malvinas, una herida histórica que sigue abierta

La Guerra de Malvinas comenzó el 2 de abril de 1982 con el desembarco de tropas argentinas en las islas y finalizó el 14 de junio de ese mismo año, tras 74 días de conflicto armado con el Reino Unido.

En el conflicto participaron 23.844 combatientes argentinos y murieron 649, mientras que del lado británico fallecieron 255 soldados. Casi la mitad de las muertes argentinas se produjo durante el hundimiento del crucero ARA General Belgrano, ocurrido el 2 de mayo de 1982.

La guerra se desarrolló durante la última dictadura militar argentina, en un contexto de profunda crisis política, social y económica. Muchos de los soldados enviados al frente eran jóvenes conscriptos de entre 19 y 20 años que cumplían el Servicio Militar Obligatorio.

Argentina reclama la soberanía sobre las Islas Malvinas desde 1833, año en que el Reino Unido ocupó el territorio. Desde entonces, el tema se mantiene como una de las causas nacionales más sensibles y persistentes de la historia argentina.

Firmas, memoria y una pregunta que incomoda

En paralelo al frente judicial, Concertación TOAS convocó a una campaña de recolección de firmas para los días 8 y 9 de agosto, con el objetivo de respaldar el reclamo y visibilizar la situación de quienes integraron el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur.

El caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta de enorme peso institucional: ¿puede un decreto modificar el alcance de una ley votada por el Congreso? Para los excombatientes, la respuesta no solo tiene valor jurídico, sino también histórico, político y moral.