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Malvinas: isleños pidieron a Canadá que respalde la autodeterminación en la OEA y reavivan la disputa con Argentina

Representantes del gobierno de las Islas Malvinas viajaron a Canadá para solicitar su apoyo al principio de autodeterminación de los habitantes del archipiélago en la próxima Asamblea General de la OEA.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Isleños piden a Canadá que respalde la autodeterminación en la OEA.
Isleños piden a Canadá que respalde la autodeterminación en la OEA. Foto: Foto generada con IA Canal 26
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Representantes del gobierno isleño de las Islas Malvinas realizaron una visita diplomática a Canadá con el objetivo de solicitar que Ottawa respalde públicamente su supuesto derecho a la autodeterminación en el marco de la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). La iniciativa busca reorientar el debate internacional sobre el archipiélago, desplazando el eje desde la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido hacia la narrativa de la voluntad política de una población bajo administración británica.

El movimiento no es aislado ni improvisado. La OEA ha sido históricamente uno de los principales foros regionales donde la Argentina logra sostener apoyos diplomáticos para su reclamo de reanudación de negociaciones bilaterales con el Reino Unido. En ese contexto, la estrategia de los representantes isleños apunta a desgastar ese consenso, incorporando a Canadá como plataforma para reforzar una visión alternativa del conflicto.

Quieren que Canadá defienda la autodeterminación de los habitantes de las Islas Malvinas

La delegación de la Asamblea Legislativa isleña mantuvo encuentros en Ottawa con funcionarios del gobierno, legisladores y senadores. Durante esas reuniones, los enviados solicitaron que Canadá retome una posición explícita en favor del principio de autodeterminación, postura que ya había sido expresada por ese país en etapas anteriores. El objetivo es que dicha definición política vuelva a aparecer en el debate hemisférico, especialmente en la antesala del foro regional.

Fuerzas británicas en Malvinas Foto: Escenario Mundial

Sin embargo, la controversia radica en el encuadre jurídico del caso. Para la Argentina, la cuestión Malvinas no se trata de un proceso de descolonización clásico, sino de una disputa de soberanía entre dos Estados reconocida por la comunidad internacional y por la Organización de las Naciones Unidas. Bajo ese marco, la resolución del conflicto no se limita a la expresión de preferencias de los habitantes actuales del archipiélago, sino que exige una negociación entre las partes soberanas, considerando también los intereses de la población local.

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El accionar de los representantes isleños también deja expuesta una tensión política de fondo. Mientras reivindican autonomía y capacidad de decisión propia, dependen estructuralmente del Reino Unido en materia de defensa, política exterior y respaldo diplomático. Esa dependencia es señalada por sectores diplomáticos argentinos como una contradicción entre el discurso de autodeterminación y la arquitectura institucional que sostiene la administración británica en el Atlántico Sur.

En este escenario, Canadá aparece en una posición delicada. Mantiene vínculos históricos con el Reino Unido y antecedentes de acercamiento al argumento de la autodeterminación isleña, pero al mismo tiempo sostiene una postura de neutralidad en la disputa de soberanía y acompaña los consensos de la OEA sobre la necesidad de diálogo. Además, busca profundizar su relación económica con la Argentina en sectores estratégicos como energía, minería y comercio.

El contexto regional también influye. La iniciativa llega en un momento en que la OEA volvió a insistir en la necesidad de reanudar negociaciones entre Buenos Aires y Londres, mientras crece la atención internacional sobre el Atlántico Sur por la exploración de recursos, la presencia militar británica y las inversiones en la zona. En ese marco, la autodeterminación reaparece como un eje de disputa diplomática que compite directamente con el debate sobre soberanía y control territorial.

Islas MalvinasCanadáArgentina
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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