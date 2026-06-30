El Turco García presentó un proyecto para declarar el Día de la Prevención de Consumos Problemáticos en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Prensa

Claudio “el Turco” García presentó un proyecto de ley para instituir el 26 de junio como el Día de la Prevención de los Consumos Problemáticos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de establecer obligaciones concretas para el Gobierno porteño en materia de concientización y prevención de adicciones.

La propuesta toma como referencia el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, establecido por las Naciones Unidas y reconocido en la Argentina por la Ley Nacional N° 23.945. La Ciudad cuenta con un marco legal en materia de adicciones, pero en la actualidad no existe instrumento alguno que genere obligaciones concretas y jurídicamente exigibles para el Ejecutivo porteño, así como mecanismos de seguimiento o de cumplimiento.

Fue elaborado por el ex futbolista e integrante del Partido Integrar, espacio presidido por Daniel Amoroso, y cuenta con el respaldo de la legisladora porteña Claudia Negri, especialista en salud pública y vicedecana de la Facultad de Medicina de la UBA, quien tomó la iniciativa para impulsarla desde su banca.

Qué dice el proyecto de ley del Turco Garcia

El proyecto establece que el Poder Ejecutivo de la Ciudad deberá realizar anualmente campañas públicas de concientización y prevención de consumos problemáticos, orientadas a la reducción de riesgos y daños, que incluyan acciones de comunicación masiva y actividades presenciales en hospitales, Centros de Salud y Acción Comunitaria y espacios comunitarios de la Ciudad.

Entre sus fundamentos, la iniciativa sostiene que los consumos problemáticos constituyen uno de los principales desafíos sanitarios y sociales de la actualidad, y remarca la necesidad de fortalecer las estrategias preventivas, especialmente entre niños, adolescentes y jóvenes. También destaca que las campañas sostenidas y basadas en evidencia científica contribuyen considerablemente a reducir la percepción errónea del riesgo que implica el consumo de estupefacientes y facilitan el acceso temprano a los tratamientos.

“El aumento del consumo de drogas y la baja en la edad de los chicos que empiezan a consumir es uno de los problemas más graves que tenemos. Me llama la atención lo poco que se habla de este tema porque estamos hablando nada más y nada menos que de la salud de nuestros hijos. Lo sé porque yo lo viví. Creo que tuve la suerte de darme cuenta a tiempo de que estaba enfermo y me pude recuperar, pero soy una excepción: la droga casi siempre termina en cárcel, hospital o cementerio”, expresó el Turco García.

Al respecto, destacó la necesidad de contar con una normativa como la que plantea su proyecto de ley: “Las autoridades se tienen que dar cuenta con urgencia de que la prevención y la concientización salva vidas. Acá no debería haber conflictos de intereses ni colores políticos porque la droga está en todos los barrios y en todas las clases sociales. Pero nadie está haciendo algo para frenarla”.

El Turco García presentó un proyecto para declarar el Día de la Prevención de Consumos Problemáticos en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Prensa

La iniciativa se basa en los datos oficiales disponibles, que dejan al descubierto la magnitud de la problemática. Según la Encuesta sobre Consumos y Prácticas de Cuidado (INDEC - SEDRONAR):

El alcohol es la sustancia más consumida por los argentinos , con un 66,2% de la población que declara haberlo hecho en el último año y 51,2% en el último mes;

El tabaco alcanza al 25,6% de la población;

La marihuana es consumida por el 13,8% de los argentinos.

El consumo de cocaína ha mostrado un crecimiento significativo en la última década.

Los casos de Misiones y Córdoba

También se apoya en la experiencia de otras jurisdicciones del país. La provincia de Misiones fue una de las primeras en institucionalizar la semana de prevención de adicciones mediante ley, anclada en el 26 de junio.

La provincia de Córdoba siguió ese camino en 2019, con resultados concretos y medibles: cada edición generó un incremento de entre el 35 y el 37,5% en los primeros contactos para solicitar tratamiento y un aumento del 345% en las visitas a recursos digitales de prevención en comparación con la semana anterior a ser implementada.

El proyecto se enmarca en el trabajo que el ex futbolista viene realizando desde el año pasado junto al Partido Integrar, con el objetivo de concientizar sobre las adicciones a partir de su propia experiencia de vida, y promover políticas públicas de prevención y acompañamiento.

El Turco García presentó un proyecto para declarar el Día de la Prevención de Consumos Problemáticos en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Prensa

“El Turco García se sumó al Partido Integrar a mediados del año pasado y en octubre fue nuestro candidato a diputado nacional por la Ciudad, pero su trabajo con estos temas no terminó con la campaña electoral. Al contrario, después de las legislativas empezó a intensificar sus campañas de prevención y concientización. Por su historia de vida, él sabe que la única forma de combatir a la droga es con planificación y recursos. Necesitamos que nuestros dirigentes empiecen a darle a este tema la trascendencia que merece”, señaló Amoroso.