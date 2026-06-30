Boletín Epidemiológico: bajan los casos de chikungunya, pero detectan un nuevo caso de dengue en CABA

Dengue en Santa Fe. Foto: Pixabay.

El brote de fiebre chikungunya se mantiene en descenso sostenido de casos confirmados y probables iniciado en la semana epidemiológica (SE), mientras que se registró un nuevo caso de dengue en la Ciudad de Buenos Aires, según un informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN). En el escrito correspondiente a la SE 24, donde se indicó que durante esta semana se notificaron 27 nuevos casos de fiebre chikungunya, 37 menos que la semana anterior.

Del total de nuevos casos, 3 corresponden a la semana 22 por fecha de inicio de síntomas o consulta y los 24 restantes corresponden a notificaciones demoradas de semanas previas y el total acumulado de la temporada asciende a 2.785 casos confirmados y probables, de los cuales el 96% se concentra en la región del Noroeste de Argentina (NOA).

Aedes aegypti, transmite el dengue y la fiebre chikungunya.

En relación con el dengue, el BEN informó que se confirmó un nuevo caso en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), sin antecedentes de viaje que se encontraba en estudio y el total de casos de la temporada asciende a 69 confirmados, de los cuales el 55% son autóctonos y el 45% son importados.

Si bien se registra una baja circulación de dengue a nivel nacional, en las últimas semanas se comenzó a observar un aumento en la notificación de casos probables, principalmente en las jurisdicciones de la Provincia de Buenos Aires (PBA), Córdoba, CABA, Tucumán y Santa Fe.

En este contexto, resulta fundamental mejorar la calidad de la vigilancia epidemiológica, promoviendo la toma de segundas muestras y completando los estudios diagnósticos en los casos probables para confirmar o descartar dengue de manera adecuada.

Dengue, mosquito, salud

Diferencia entre chikungunya y dengue

Las dos infecciones son similares, pero el dolor de articulaciones y la fiebre es más intensa en el chikungunya. Estos síntomas son la principal diferencia entre las dos enfermedades.

El dolor que provoca el virus chikungunya afecta a las manos, los pies, las rodillas, la espalda y puede perjudicar en el caminar a las personas, hasta para abrir una botella de agua. El dengue puede complicarse cuando aparece fiebre.