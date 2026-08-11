Tras el duro revés en Diputados, Milei redefine su estrategia y acelera proyectos clave en el Congreso

Reunión de la mesa política del Gobierno ante la negativa de puntos clave de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Foto: Presidencia

El oficialismo sufrió un duro revés el jueves pasado con el retiro de capítulos clave en la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: el vinculado a la Ley del Manejo del Fuego y el capítulo sobre la Ley de Tierras Rurales. Y, en este sentido, busca reunir a su mesa política para reordenar la agenda legislativa tras lo ocurrido y poner énfasis principal en el esquema de aliados.

El Gobierno presenta varias iniciativas pendientes de sanción tales como la reforma de la carta orgánica del Banco Central, lo que es considerado una prioridad absoluta por el presidente Javier Milei, y la reforma política que incluye la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

El Gobierno busca reformar la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina como punto clave. Foto: REUTERS

Figura además en el radar libertario la ley de Inocencia Fiscal II, Zonas Frías y el paquete económico que complementará los cambios en el Banco Central de la República Argentina. Muchos de estos textos ya pasaron por el Congreso sin tener resultados finales.

¿Cuál es la situación actual del proyecto de Zonas Frías?

Desde la Rosada aseguran que hay acuerdos con gobernadores para avanzar con zonas frías pese a los interrogantes que aparecieron tras la última sesión.

El proyecto que recorta subsidios al gas en muchas regiones del país de clima frío ya obtuvo media sanción en la Cámara baja y resta que se debata en el Senado. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, estuvo conversando sobre el tema con los mandatarios provinciales, con un agregado: habrá una iniciativa, elaborada en conjunto, sobre zonas cálidas.

Diego Santilli estuvo conversando sobre la eliminación del régimen de zonas frías con los mandatarios provinciales con el objetivo de elaborar una iniciativa de zonas cálidas. Foto: Hoy Día Córdoba

Quienes están al tanto de las charlas describen el panorama como positivo para que el oficialismo retome la iniciativa y tenga una buena noticia en el ámbito parlamentario en el corto plazo. “Hay total normalidad y acuerdo sobre el tema”, expresaron fuentes libertarias a la Agencia Noticias Argentinas.

Por otro lado, prometen que la agenda que hasta la semana pasada se mantuvo con los distritos se mantiene inalterable. Bajo ese marco, fuentes oficiales ratificaron que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, viajarán a Catamarca para reunirse con el gobernador de la provincia, Raúl Jalil, y el mandatario de Santiago del Estero, Elías Suárez.

Diego Santilli y Luis Caputo se reunirán con Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, y el mandatario de Santiago del Estero, Elías Suárez.

Es un viaje que los funcionarios iban a realizar la semana pasada y que no pudieron concretar por factores climáticos. Este lunes, en Casa Rosada confirmaron que se producirá este jueves, con el objetivo de poner en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta. En LLA creen que este tipo de entendimientos ayudará a motorizar la agenda legislativa pendiente.

Aunque hay dirigentes libertarios identificados con la secretaria general Karina Milei que ya advierten ciertos límites en la agenda, como la reforma política. “Tiene que salir antes de diciembre, pero las PASO ordenan, filtran y ordenan al peronismo. No creo que se salga”, remarcaron ante la Agencia de Noticias Argentinas.