comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Tras el duro revés en Diputados, Milei redefine su estrategia y acelera proyectos clave en el Congreso

El Gobierno se rearma luego del retiro de capítulos clave de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con la reforma de la carta orgánica del Banco Central y la eliminación de las PASO como proyectos principales.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Reunión de la mesa política del Gobierno ante la negativa de puntos clave de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Reunión de la mesa política del Gobierno ante la negativa de puntos clave de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Foto: Presidencia
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El oficialismo sufrió un duro revés el jueves pasado con el retiro de capítulos clave en la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: el vinculado a la Ley del Manejo del Fuego y el capítulo sobre la Ley de Tierras Rurales. Y, en este sentido, busca reunir a su mesa política para reordenar la agenda legislativa tras lo ocurrido y poner énfasis principal en el esquema de aliados.

El Gobierno presenta varias iniciativas pendientes de sanción tales como la reforma de la carta orgánica del Banco Central, lo que es considerado una prioridad absoluta por el presidente Javier Milei, y la reforma política que incluye la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

El Gobierno busca reformar la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina como punto clave. Foto: REUTERS

Figura además en el radar libertario la ley de Inocencia Fiscal II, Zonas Frías y el paquete económico que complementará los cambios en el Banco Central de la República Argentina. Muchos de estos textos ya pasaron por el Congreso sin tener resultados finales.

¿Cuál es la situación actual del proyecto de Zonas Frías?

Desde la Rosada aseguran que hay acuerdos con gobernadores para avanzar con zonas frías pese a los interrogantes que aparecieron tras la última sesión.

Contenido Recomendado

El Gobierno reunió a su mesa política:agenda legislativa y el viaje clave de Santilli, los temas principales

El Gobierno reunió a su mesa política: agenda legislativa y el viaje clave de Santilli, los temas principales

El oficialismo demora reformas sensibles y crece la tensión por la estrategia parlamentaria

El oficialismo demora reformas sensibles y crece la tensión por la estrategia parlamentaria

El proyecto que recorta subsidios al gas en muchas regiones del país de clima frío ya obtuvo media sanción en la Cámara baja y resta que se debata en el Senado. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, estuvo conversando sobre el tema con los mandatarios provinciales, con un agregado: habrá una iniciativa, elaborada en conjunto, sobre zonas cálidas.

Diego Santilli en Casa Rosada
Diego Santilli estuvo conversando sobre la eliminación del régimen de zonas frías con los mandatarios provinciales con el objetivo de elaborar una iniciativa de zonas cálidas. Foto: Hoy Día Córdoba

Quienes están al tanto de las charlas describen el panorama como positivo para que el oficialismo retome la iniciativa y tenga una buena noticia en el ámbito parlamentario en el corto plazo. “Hay total normalidad y acuerdo sobre el tema”, expresaron fuentes libertarias a la Agencia Noticias Argentinas.

Por otro lado, prometen que la agenda que hasta la semana pasada se mantuvo con los distritos se mantiene inalterable. Bajo ese marco, fuentes oficiales ratificaron que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, viajarán a Catamarca para reunirse con el gobernador de la provincia, Raúl Jalil, y el mandatario de Santiago del Estero, Elías Suárez.

Raúl Jalil, gobernador de Catamarca. Foto: NA.
Diego Santilli y Luis Caputo se reunirán con Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, y el mandatario de Santiago del Estero, Elías Suárez.

Es un viaje que los funcionarios iban a realizar la semana pasada y que no pudieron concretar por factores climáticos. Este lunes, en Casa Rosada confirmaron que se producirá este jueves, con el objetivo de poner en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta. En LLA creen que este tipo de entendimientos ayudará a motorizar la agenda legislativa pendiente.

Aunque hay dirigentes libertarios identificados con la secretaria general Karina Milei que ya advierten ciertos límites en la agenda, como la reforma política. “Tiene que salir antes de diciembre, pero las PASO ordenan, filtran y ordenan al peronismo. No creo que se salga”, remarcaron ante la Agencia de Noticias Argentinas.

Mesa chicaGobiernoCongresoOficialismo
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Nuevos aviones F-16 para la Argentina:la Fuerza Aérea adelantó la llegada de la segunda tanda de cazas desde Dinamarca

    Nuevos aviones F-16 para la Argentina: la Fuerza Aérea adelantó la llegada de la segunda tanda de cazas desde Dinamarca

  2. Los aviones que pueden cambiar el futuro de los caza F-16 argentinos:por qué los KC-135 son decisivos para la Fuerza Aérea

    Los aviones que pueden cambiar el futuro de los caza F-16 argentinos: por qué los KC-135 son decisivos para la Fuerza Aérea

  3. Javier Milei expresó su “emoción infinita” tras el triunfo de Argentina y pidió no mezclarlo con las Malvinas

    Javier Milei expresó su “emoción infinita” tras el triunfo de Argentina y pidió no mezclarlo con las Malvinas

  4. Javier Milei retoma este lunes a la actividad pública con un homenaje a San Martín en cadena nacional

    Javier Milei retoma este lunes a la actividad pública con un homenaje a San Martín en cadena nacional

  5. Una figura cercana a Milei lanzó una inesperada frase de cara a las elecciones presidenciales de 2027:“Faltan votos”

    Una figura cercana a Milei lanzó una inesperada frase de cara a las elecciones presidenciales de 2027: “Faltan votos”
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei retoma este lunes a la actividad pública con un homenaje a San Martín en cadena nacional

Javier Milei retoma este lunes a la actividad pública con un homenaje a San Martín en cadena nacional

Adriana Baravalle destacó el potencial estratégico del sector espacial argentino en ASTRUM 2026

Peter Lamelas habló sobre la posición de Estados Unidos respecto a las Islas Malvinas:“Mantenemos la neutralidad”

Con el calendario electoral cada vez más cerca, el oficialismo resigna las reformas de fondo y concentrará su agenda en proyectos económicos

Economía

ANSES confirmó el aumento para jubilados en septiembre 2026:montos y calendario de pagos

ANSES confirmó el aumento para jubilados en septiembre 2026: montos y calendario de pagos

ANSES paga más de $130 mil por asignación de matrimonio en agosto 2026:quiénes pueden acceder y cómo tramitarlo

Día del Niño:las ventas minoristas pymes cayeron 2,5% pese a las promociones y descuentos

En el primer semestre del año los subsidios a la energía subieron más de 74% y desafían al superávit fiscal

Policiales

El caso O Garabelo:una finca maldita, cuatro vecinos asesinados y el caso rural que volvió a estremecer a Galicia

El caso O Garabelo: una finca maldita, cuatro vecinos asesinados y el caso rural que volvió a estremecer a Galicia

Trágico accidente en Brasil:al menos 10 muertos tras el vuelco de un autobús cerca de Río de Janeiro

Irán ofrece una recompensa de 30.000 dólares por “matar o capturar” soldados de Estados Unidos

Murió Zhu Rongji, el ex primer ministro que abrió China al comercio global:el análisis de Diego Guelar