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Crimen del hincha argentino en Cañuelas: detuvieron a dos nuevos sospechosos por la muerte de Franco de Pauli

Se suman al primer detenido de 20 años, considerado como el autor material del hecho. El hincha murió tras recibir un piedrazo en la cabeza durante los festejos por la victoria de Argentina ante Egipto.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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El hombre tenía x años
El hombre tenía x años Foto: Canal 26
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Este martes, luego del partido de Argentina-Egipto, Franco Daniel de Pauli (46) salió de su casa en Cañuelas para celebrar el triunfo de la Selección. Sin embargo, en medio de los festejos, el hombre recibió un piedrazo en la cabeza que le provocó la muerte. La Policía Bonaerense detuvo a dos personas más por el hecho y uno de ellos es menor de edad.

La identificación de L.D.C., de 16 años, y R.G.G., de 19 años, se dio gracias al registro fílmico de las cámaras de seguridad en la zona y también por los videos de los hinchas que se encontraban en el lugar en ese mismo momento. El material fue analizado por agentes del Grupo Táctico de Operaciones, según indicó la agencia Noticias Argentinas.

Al tratarse de un menor, en el caso de L.D.C. interviene el Fuero de Responsabilidad Juvenil que decidió su traslado a un centro de reclusión de menores ubicado en el municipio de La Plata.

Los dos nuevos detenidos. Uno de ellos es menor. Foto: Noticias Argentinas

En el expediente de la investigación por el crimen de Franco de Pauli aún se sostiene la carátula de un “homicidio simple”.

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El primer detenido por el crimen del hincha argentino

Con la detención de estos dos jóvenes de 16 y 19 años, la causa suma tres posibles responsables del crimen del hincha argentino. El primer sospechoso en ser arrestado por las fuerzas bonaerenses fue I.L., un hombre 20 años que ya posee antecedentes penales, en este caso, por robo. I.L. sería el autor material del hecho y los nuevos detenidos partícipes del mismo.

Cómo ocurrió el hecho

El martes 7 de julio por la tarde, Franco de Pauli partió de su vivienda con un amigo, Javier, para celebrar la victoria de la Argentina ante Egipto en el Mundial 2026. Se dirigieron hacia la Plaza San Martín de Cañuelas, ubicada en las calles Libertad y San Martín.

Franco de Pauli recibió un piedrazo en plenos festejos por al victoria de la Selección ante Egipto. Foto: Info Cañuelas

Según Javier, durante los festejos, se podían observar disturbios entre distintas bandas. Por eso, poco después, Franco fue a su automóvil y allí recibió un piedrazo que lo dejó inconsciente. Tanto Javier como otros familiares corrieron a auxiliarlo y lo llevaron al Hospital Marzetti, que se encuentra a solo unos minutos del lugar del incidente. Si bien, los médicos intentaron reanimarlo, el hombre ya había fallecido. Su familia le aseguró a las autoridades judiciales que Franco, de ninguna manera, se encontraba participando del enfrentamiento.

En las próximas horas, el cuerpo del hombre de 46 años será sometido a una autopsia y luego podrá ser entregado a sus familiares.

Quién era Franco de Pauli, el hincha argentino que murió en Cañuelas

Amigos, allegados y vecinos de Franco de Pauli lo describen como una persona “simpática y cariñosa” y que, además, era un “símbolo de Cañuelas”. El hombre vivía en el barrio Levene y era empleado de la Cerámica Cañuelas. También solía hacer imitaciones de cantantes en distintas ferias y eventos barriales del municipio.

Crimen de Franco de Pauli

Era aficionado al fútbol y, antes de su muerte, grabó un video que se difundió a través del medio local InfoCañuelas. En ese material, el hombre se notaba eufórico por la victoria de Argentina diciendo frente a cámara: ¡Vamos, nunca perdimos la fe!

CañuelasCrimenMundial 2026
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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