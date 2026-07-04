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Caso ARSAT: la Justicia rechazó el pedido de prisión domiciliaria de Facundo Leal y le fijaron fecha para declarar

El ex funcionario había pedido el beneficio por sus problemas de adicciones, pero continuará detenido bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Facundo Leal.
Facundo Leal. Foto: X
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En el marco de la causa ARSAT, la Justicia federal rechazó un pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa de Facundo Leal, ex titular de la empresa estatal.

El ex funcionario, quien se encuentra con prisión preventiva, argumentó en su pedido padecer un cuadro severo de adicciones para abandonar el penal. Sin embargo, la resolución judicial ratificó su continuidad en una celda común a la espera de las declaraciones.

El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, fijó su declaración indagatoria para el próximo lunes 13 de julio de 2026. La citación responde a la causa principal por el desvío de fondos en la empresa estatal de telecomunicaciones.

Facundo Leal, abogado y exfuncionario nacional argentino. Fue presidente de ARSAT. Foto: Redes sociales.

La imputación contempla los delitos de administración fraudulenta, cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.

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El caso: drogas y fajos de dólares

La Justicia acusó formalmente al ex presidente de ARSAT, Facundo Leal, por el presunto alquiler con sobreprecios de predios destinados al almacenamiento de materiales de fibra óptica, una causa por corrupción que derivó en el secuestro de más de 2.3 millones de dólares en efectivo y un lote de drogas sintéticas en sus propiedades de Mendoza y Palermo.

El juez Lino Mirabelli decretó el secreto de sumario sobre el expediente tras ordenar la incomunicación del exfuncionario, por lo que los peritos contables analizan los contratos comerciales de la entidad estatal y la procedencia de las millonarias sumas de dinero termoselladas que la Policía Federal halló ocultas en una valija y en una caja fuerte.

Teléfonos encriptados, equipos de espionaje y una fortuna en efectivo: las claves de la investigación contra Facundo Leal. Foto: Policía Federal Argentina.

Las fuerzas de seguridad federales incautaron más de 2.3 millones de dólares en efectivo, dinero de diversos países y una importante cantidad de sustancias sintéticas durante los procedimientos realizados en las propiedades Facundo Leal. Los operativos se desarrollaron en las provincias de Mendoza y Buenos Aires bajo el marco de un expediente penal por presuntas irregularidades administrativas, por lo que el imputado permanece actualmente detenido e incomunicado por orden de las autoridades judiciales.

La Policía Federal detectó un particular sistema de almacenamiento de divisas extranjeras en el interior de una valija ubicada en el domicilio mendocino del imputado. La suma total de 1.7 millones de dólares se encontraba fraccionada en bloques individuales de 10.000 dólares con fajas de origen bancario, los cuales a su vez conformaban estructuras termoselladas de 100.000 dólares por cada fajo sellado.

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