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Jubilados desaparecidos en Chubut: qué se sabe de la investigación a ocho meses del inicio de su búsqueda

Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales salieron de su casa en Comodoro Rivadavia, Chubut, el sábado 11 de octubre con destino a Camarones. Desde entonces, permanecen desaparecidos.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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La camioneta de Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales, los jubilados desaparecidos.
La camioneta de Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales, los jubilados desaparecidos. Foto: NA.
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El caso de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), los jubilados desaparecidos en Chubut aún sigue manteniendo en vilo a la ciudad de Comodoro Rivadavia. Pasaron más de ocho meses del inicio de la búsqueda y, hasta el momento, su paradero es un completo misterio.

La hija de Pedro, Gabriela Kreder, aseguró que, en el último tiempo, “no ha tenido novedades sobre la investigación” y que la situación es cada vez más angustiante. Sobre el vínculo con Fiscalía y las autoridades policiales a cargo de la búsqueda confirmó que, si bien continúa manteniendo contacto con ellos, la falta de avances o la aparición de evidencia concreta redujo el diálogo considerablemente.

Gabriela, hija de Pedro Kreder. Foto: Radio Dos

“Hay buena predisposición, pero nos dijeron que si no hay pruebas fehacientes no van a generarnos una falsa expectativa”, manifestó. En este sentido, la mujer indicó que, tanto ella como su familia, se encuentran “a la espera de que algo aparezca o de alguien que diga algo para poder entender qué fue lo que pasó”.

Asimismo, Gabriela habló del proceso que atraviesa cómo hija al no saber dónde está su padre. “No se trata de una pérdida, se trata de algo que no tiene certezas. La incertidumbre es total”, indicó en diálogo con el stream de Comodoro Rivadavia, Seta TV.

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El sábado 11 de octubre de 2025 por la mañana, Pedro y Juana, quienes habían comenzado un vínculo hacía muy poco tiempo, salieron de la casa de él, ubicada en Comodoro Rivadavia, con destino a Camarones para pasar un día de campo.

Se subieron a una Toyota Hilux e iniciaron su camino. Las ciudades se encuentran a 260 kilómetros de distancia, es decir, que el viaje tiene una duración aproximada de tres horas por Ruta Nacional 3 y Ruta Provincial 30. Sin embargo, nunca llegaron.

La investigación

Tras no poder comunicarse con ellos, las familias de ambos jubilados denunciaron su desaparición y así comenzó una búsqueda aérea y por tierra que contó con diversos peritajes en zonas aledañas al camino que tendrían que haber hecho para llegar a Camarones.

La camioneta de Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales, los jubilados desaparecidos. Foto: NA.

El registro de dos cámaras de seguridad fueron claves para determinar lo siguiente:

  • Juana y Pedro salieron a las 9.40h del 11 de octubre de Comodoro Rivadavia.
  • A las 9.50h pasaron por la calle Punta Novales en Caleta Córdova.

Cerca de las 10 de la mañana, sus celulares no se conectaron a ninguna otra antena telefónica. Solo una semana después, los policías de Chubut encontraron la camioneta Toyota estacionada en Cañadón del Visser, un lugar de muy difícil acceso, algo que llamó la atención de su hija.

“Mi padre conoce la zona y sabe cómo ir hacia Camarones. Nunca tomaría ese camino”, expresó Gabriela en su momento. El vehículo estaba cerrado y no se encontraron registros de accidente o de violencia. Los efectivos hallaron elementos para acampar como bolsas de dormir, comida y dinero, pero no así sus teléfonos, que nunca fueron ubicados.

La desaparición ocurrió el 11 de octubre de 2025. Foto: LM Neuquén

Una de las hipótesis de la Fiscalía de Comodoro Rivadavia es que el auto quedó atascado en el lugar, los jubilados se bajaron para pedir ayuda, pero que en el camino tuvieron un accidente. Tampoco se descarta la participación de terceros, es decir, que se haya tratado de un hecho delictivo. Sin embargo, aún hoy todo continúa siendo materia de investigación.

El Gobierno Nacional dispuso en diciembre pasado una recompensa de 5 millones de pesos por cada uno de los jubilados desaparecidos para quienes puedan aportar datos certeros que ayuden a continuar con la búsqueda, no obstante, hasta el momento, no se han conseguido pruebas de relevancia.

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Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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