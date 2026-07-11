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Casi 20 grados en pleno invierno: el impactante giro en el clima que atravesará a Buenos Aires y durará casi una semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el pronóstico extendido del clima en Buenos Aires con un aumento en las temperaturas a comparación del frío extremo que hubo días atrás.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Clima soleado, Buenos Aires. Foto: NA
Clima soleado, Buenos Aires. Foto: NA
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) brindó un informe sobre el pronóstico extendido del clima en todo el país y lo que se proyecta en Buenos Aires sorprendió a todos. Es que se prevén temperaturas que lleguen a casi 20 grados en pleno invierno tras haberse registrado una importante ola polar hace pocos días.

En pleno julio es esperable que las máximas apenas superen los 10 grados y las mínimas sean de hasta 5 u 8. Incluso hay zonas del interior de la provincia de Buenos Aires que la ola polar generó temperaturas bajo cero. Sin embargo, en los próximos días habrá un clima “primaveral”.

A mitad de la semana entrante, las máximas rondarán entre los 17 y 18 grados con un cielo soleado tratándose de un giro inesperado en el clima que derribará al frío extremo y le dará la bienvenida -al menos por unos días- a un pronóstico agradable. Cabe destacar que las mínimas seguirán siendo bajas: pese al subidón de casi 20 grados, por la noche hará entre 5 y 8 grados.

Ola polar en Buenos Aires Foto: NA

Pronóstico extendido del clima: cómo estará el tiempo en Buenos Aires en los próximos días

  • Sábado 11: Máxima de 15° | Mínima de 7°
  • Domingo 12: Máxima de 13° | Mínima de 7°
  • Lunes 13: Máxima de 13° | Mínima de 5°
  • Martes 14: Máxima de 16° | Mínima de 8°
  • Miércoles 15: Máxima de 17° | Mínima de 9°
  • Jueves 16: Máxima de 17° | Mínima de 10°
  • Viernes 17: Máxima de 17° | Mínima de 10°

Mostró su auto congelado por la ola polar en Buenos Aires y la impactante postal sorprendió a todos: “No se puede creer”

La ola polar impactó de lleno a todo Buenos Aires incluyendo Capital Federal, Conurbano Bonaerense y el interior de la Provincia. En este contexto, un hombre mostró cómo amaneció su auto y dejó entrever las consecuencias de las bajas temperaturas que en algunos lugares llegó a los 4 grados bajo cero según reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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En la localidad de Bolívar, provincia de Buenos Aires, el termómetro se desplomó de manera drástica hasta alcanzar los 4 grados bajo cero durante la madrugada y primeras horas de la mañana de este viernes 3 de julio, provocando una helada histórica que cubrió de blanco absoluto calles, césped, techos y vehículos. En este contexto de frío extremo, el video grabado por un vecino de la ciudad capturó a la perfección la sorpresa y el asombro ante este panorama meteorológico.

Ocurrió en Bolívar, provincia de Buenos Aires.

El registro audiovisual mostró al hombre completamente impactado al salir de su casa y encontrarse con su vehículo cubierto por una densa y sólida capa de escarcha. “Mirá la helada que cayó... escarcha total. No se puede creer. Hielo en todo el auto. Mirá, mirá lo que es el hielo ¿esto qué es? Tremenda nevada. No lo puedo creer. Es increíble”, relató.

En otro video, intentó ganarle la batalla al clima adverso con los recursos que tenía a mano y se observó cómo activó el agua del limpiaparabrisas en un intento desesperado por recuperar la visibilidad para poder circular. Ante el nulo resultado del método debido a la dureza de la capa cristalizada, el vecino sentenció con resignación y humor: “No me saca el hielo”.

ClimaPronósticoServicio Meteorológico Nacional
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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