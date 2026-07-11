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Scaloni habló sobre las críticas a la Selección: “Hay mucha gente que no quiere que Argentina gane”

El entrenador nacional hizo referencia a las acusaciones de que “benefician” a su equipo en la Copa del Mundo. Cómo lo reciben los jugadores y cómo lo utilizan para motivar.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Conferencia de prensa de Lionel Scaloni.
Conferencia de prensa de Lionel Scaloni. Foto: REUTERS
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Lionel Scaloni habló sobre las acusaciones de que ayudan a Argentina en los Mundiales y aseguró que esa frase la lleva escuchando desde que tiene “uso de razón” y que eso demuestra que “hay gente que no quiere que gane” la Albiceleste.

“No viene de ahora. Desde que tengo uso de razón siempre nos lo dijeron. Esto lo utilizamos para demostrar que hay gente que no quiere que gane Argentina, pasa con las grandes selecciones. A lo mejor con nosotros hay más gente que quiere que no ganemos, también porque ganamos la última. Eso lo utilizamos de algún modo con los jugadores para que se rebelen”, dijo en conferencia de prensa el técnico de la Scaloneta.

Conferencia de prensa de Lionel Scaloni.
Conferencia de prensa de Lionel Scaloni. Foto: REUTERS

“Pero con el VAR y todo lo que hay es muy difícil que te ayuden. Lo que pasa es que luego en las redes sociales se magnifica todo y ahí empieza el debate. Pero hoy es muy difícil que te favorezcan”, añadió.

Su mirada sobre Messi

En otro tramo de la conferencia de prensa en el dia -1, el técnico de la selección argentina afirmó que Lionel Messi, “mientras él quiera, va a ser el mejor” y que no le sorprende lo que está haciendo en el Mundial 2026.

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Lionel Messi y su gol ante Egipto Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

“Mientras él quiera va a ser el mejor. Con 50 no, claro, pero mientras quiera lo será. No me imagino lo que debía ser con 23-24 años, en el Barcelona. Lo comentamos muchas veces. Creo que será el mejor mientras tenga ganas”, indicó.

Respecto a si le sorprende el estado físico del capitán argentino, el técnico aseguró que no ha cambiado en exceso. “Leo corre siempre parecido. No está corriendo más o menos. Lo que está siendo es más resolutivo y el equipo le ayuda un montón. Cuando huele que puede crear peligro es una máquina. A mí no me sorprende”, añadió.

Messi volvió a ser figura para la Selección Argentina Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

El nivel del equipo y su visión de Suiza

Scaloni defendió el momento de su selección, pese a que ha sufrido contra Cabo Verde y Egipto. “El equipo está bien, en cuanto a juego y a generar ocasiones. Hay que retocar dos o tres cosas”, indicó el seleccionador, que colocó el partido contra Egipto, en octavos, “en el top” de sus favoritos por todo lo que supuso.

El técnico destacó que los rivales “juegan el partido de sus vidas contra ellos”, pero que Argentina ha sabido competir. “No siempre se puede jugar tan bien como en Qatar, pero el equipo compite y se rebela”, señaló Scaloni, antes de afirmar que “al inicio de la concentración pintaba bastante más negro” por la situación física de muchos jugadores. “Ustedes no lo sabían pero ahora puedo decir que lo sacamos adelante”.

Los jugadores argentinos festejan el triunfo ante Egipto. Foto: REUTERS

Respecto a la selección suiza, Scaloni lo calificó como “un buen quipo que compite siempre con las mejores selecciones, tiene tradición, jugadores con experiencia y físicamente es fuerte. Ha eliminado a Colombia, que todos creíamos que podía estar en este partido”.

Mundial 2026Selección ArgentinaLionel Scaloni
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