Qué come Erling Haaland: la estricta alimentación que sostiene a una de las estrellas del Mundial 2026

Erling Haaland, Brasil vs Noruega por los octavos de final del Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Erling Haaland volvió a demostrar que es uno de los futbolistas más destacados de los últimos tiempos luego de haber dejado afuera del Mundial 2026 a Brasil. El delantero de Noruega fue la figura de la clasificación histórica de su país a los cuartos de final y, gracias a su rendimiento físico, muchos se preguntaron qué dieta lleva para poder sostenerse durante todo el partido.

Con 1,95 metros de altura, potencia para imponerse en el juego aéreo y una velocidad poco común para un futbolista de su contextura, el goleador del Manchester City construyó un físico que se convirtió en una de sus principales herramientas dentro de la cancha. Detrás de ese desempeño hay un entrenamiento específico, una rutina de recuperación y una alimentación planificada hasta el mínimo detalle.

Y lejos de hacer las dietas de moda, el nutricionista de Haaland apuesta por alimentos naturales, de alta calidad y ricos en nutrientes. Parte de esos hábitos quedaron al descubierto en el documental Haaland: The Big Decision, donde explicó qué productos no pueden faltar en su mesa y cuál es la filosofía que guía su alimentación.

Erling Haaland; Irak vs Noruega. Foto: REUTERS

La filosofía de alimentación que sigue Erling Haaland

Para el delantero noruego, la base de una buena nutrición no está únicamente en contar calorías, sino en elegir ingredientes de calidad. “Creo que comer alimentos de calidad y lo más locales posible es lo más importante”, aseguró en el documental.

Esta idea guía su alimentación está diseñada especialmente para que pueda responder a la enorme exigencia física que implica compartir en un Mundial como el de este año. El objetivo no es solo rendir mejor durante los partidos, sino también favorecer la recuperación entre entrenamiento y entrenamiento.

Uno de los aspectos que más sorprendió cuando se conocieron sus hábitos alimenticios fue la presencia de vísceras en su menú. Haaland consume con frecuencia corazón e hígado de ternera, dos alimentos que se destacan por su aporte de proteínas de alto valor biológico, hierro, zinc y vitaminas del complejo B, nutrientes fundamentales para el funcionamiento muscular y la recuperación del organismo.

El rival a evitar, la Noruega de Erling Haaland. Foto: X/@Mario___RM

Su dieta también incluye carnes rojas, pollo, pescado, abundante leche y miel cruda, además de platos especialmente preparados según la carga física de cada jornada.

Entre sus comidas preferidas aparece una combinación de filete de lubina, arroz, huevo y espárragos, una preparación que suele elegir antes de entrenarse por el equilibrio entre proteínas y carbohidratos.

Las 6.000 calorías que necesita para competir en la elite

A diferencia de la mayoría de las personas, Haaland necesita consumir una enorme cantidad de energía para sostener su rendimiento. Por ser extremadamente alto, necesita consumir cerca de 6.000 calorías diarias, una cifra que duplica ampliamente las necesidades de un adulto promedio y que responde al desgaste que generan los entrenamientos, los partidos y la recuperación física.

Los especialistas recuerdan que este tipo de planes nutricionales son elaborados específicamente para atletas de alto rendimiento y no deben tomarse como referencia para la población general.

La carne es el ingrediente principal de la dieta del noruego Foto: Pinterest.

El otro secreto de Haaland: cómo recupera su cuerpo después de cada partido

La alimentación es solo una parte de la preparación del goleador noruego. Para acelerar la recuperación muscular, Haaland incorpora sesiones de luz roja, baños de hielo y saunas, prácticas cada vez más utilizadas por deportistas de elite para disminuir la fatiga y mejorar el rendimiento.

Aunque mantiene una alimentación muy estricta, el delantero también reconoció que, de vez en cuando, se permite algunos gustos. Uno de sus favoritos son los kebabs, una preparación a base de carne muy popular en distintos países de Europa y Medio Oriente.