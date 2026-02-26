Manu Chao Foto: Wikipedia

Manu Chao hizo un fuerte comunicado a través de su cuenta oficial de Twitter en contra de la modificación de la Ley de Glaciares que impulsa el gobierno de Javier Milei. Además, convocó a la marcha para el 26 de febrero de la Asamblea por el Agua en todo el país.

El cantante franco-español que fue miembro de la banda Mano Negra no dejó pasar la causa que circula en la Argentina y realizó su pronunciamiento. El comentario se dio en un contexto marcado por el tratamiento del proyecto de ley en la Cámara de Senadores durante la jornada del jueves 26 de febrero.

Manu Chao Foto: Wikipedia

Qué dijo Manu Chao sobre la modificación de la Ley de Glaciares

“Los glaciares son reservas de agua dulce y la megaminería los pone en riesgo. El gobierno de Javier Milei y sus cómplices quieren modificar la ley de protección de glaciares que hemos ganado en el año 2010 gracias a la lucha popular“, sostuvo Manu Chao. Y apuntó directamente contra Javier Milei: “Una vez más, con argumentos mentirosos, ocultando el único interés que es beneficiar a empresas extractivistas que destruyen, contaminan y saquean, el gobierno quiere modificar la ley 26.639 porque impide que las empresas mineras y petroleras exploten en áreas de glaciares y áreas periglaciares.”

Entre otras cosas, argumentó que “intentan redefinir qué es un glaciar y anular el inventario nacional que ha contabilizado más de 16 mil glaciares en la Cordillera de los Andes” con intereses económicos y extractivistas.

“¡No podemos permitirlo! ¡Una vez más tenemos que defender los glaciares! El agua no se negocia. El agua es vida“, cerró su mensaje.

La Policía agredió y detuvo a un camarógrafo de A24 en la previa de la Ley de Glaciares

Los oficiales de la Policía Federal empujaron y detuvieron a un camarógrafo de la señal A24 en horas de la mañana de este jueves 26 de febrero. Los efectivos también le tiraron gas pimienta a periodistas de Crónica TV que se encontraban realizando sus tareas de prensa habituales en la zona, dado que minutos atrás, un grupo de activistas irrumpió en el Congreso para mostrarse en contra de la Ley de Glaciares.

Camarógrafo detenido por la policía Foto: NA

El camarógrafo fue identificado como Facundo Tedeschi, quien se encontraba junto a Agustina Bilotti, la cronista que relató lo que estaba sucediendo con su compañero: “No. Acaban de tirar a Facundo, mi camarógrafo, al piso. Nos acaban de tirar gas pimienta, nos pidieron que nos corriéramos de donde estábamos. Está lastimado Facundo”.

La periodista quiso evitar la detención y aseguró que su compañero estaba lastimado debido a los golpes que recibió “Él es prensa. Estábamos muy tranquilos. Le acaban de pegar, nos tiraron gas pimienta y nos corrieron de manera muy violenta”, cerró.