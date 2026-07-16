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El Gobierno coordina con la Ciudad el operativo de seguridad para el recibimiento de la Selección

Más allá del resultado del domingo, se espera un multitudinario recibimiento para la Scaloneta. Se trabaja en diferentes puntos de la Ciudad como aeropuertos y centro porteño.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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NOTICIAS ARGENTINAS Festejos en el Obelisco tras el triunfo de Argentina en el Mundial 2026.
NOTICIAS ARGENTINAS Festejos en el Obelisco tras el triunfo de Argentina en el Mundial 2026. Foto: NA
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El Gobierno ya trabaja con la Ciudad de Buenos Aires en la coordinación del operativo de seguridad para el recibimiento de la Selección argentina después de la final del Mundial 2026.

Más allá del resultado ante España del próximo domingo, se espera un multitudinario recibimiento para un equipo que se metió de lleno en el corazón del pueblo argentino.

Desde la Casa Rosada buscan contemplar los diferentes escenarios, que van desde el arribo, el traslado y la seguridad en el centro porteño.

Festejos en el Obelisco tras el triunfo de Argentina en el Mundial 2026.
NOTICIAS ARGENTINAS Festejos en el Obelisco tras el triunfo de Argentina en el Mundial 2026. Foto: NA

Aún no está confirmado si el plantel llegará a Ezeiza o a Aeroparque, una variable que modifica el esquema de seguridad, los cortes, la ruta de traslado y la intervención de las fuerzas locales.

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En tanto, aún no se contactaron con la provincia de Buenos Aires. En la administración bonaerense remarcan que pondrán “todo a disposición”, como lo hicieron durante el recibimiento de la Selección campeona del Mundial de Qatar 2022.

Sin confirmación oficial desde AFA, se cree que los jugadores no pasarán por la Casa Rosada, al igual que sucedió en diciembre de 2022.

Festejos en el Obelisco tras el triunfo de Argentina en el Mundial 2026.
NOTICIAS ARGENTINAS Festejos en el Obelisco tras el triunfo de Argentina en el Mundial 2026. Foto: NA

El Ejecutivo también incorporó a la Secretaría de Inteligencia de Estado al análisis de escenarios.

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Matias Greisert
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