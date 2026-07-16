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El detalle que emocionó a los hinchas: Messi publicó el mismo mensaje que en Qatar 2022

El capitán argentino compartió una publicación que despertó la nostalgia de los fanáticos. Sus palabras hacen soñar a los fanáticos al igual que en el Mundial anterior.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Lionel Messi, Argentina vs Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026.
Lionel Messi, Argentina vs Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026. Foto: REUTERS
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Lionel Messi emocionó a los hinchas argentinos tras la calificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026, luego de un sufrido triunfo por 2 a 1 ante Inglaterra en Atlanta, con un impresionante posteo en su cuenta personal de Instagram.

Allí, un curioso detalle se volvió viral rápidamente, ya que el capitán escribió exactamente el mismo mensaje que había publicado el 13 de diciembre de 2022, cuando Argentina goleó 3 a 0 a Croacia en el estadio Lusail y se metió en la final del Mundial de Qatar.

Los post de Messi luego de haberle ganado a Inglaterra Foto: NA

“A LA FINAL!!!!! Volvimos a sacar fuerza para hacer otro gran partido. Muchas gracias a todos los que confiaron en este grupo!!! 🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻 Vamos Argentina carajo!!!!!! #TodosJuntos”, escribió Messi en su cuenta oficial de Instagram.

La frase fue la misma que utilizó en 2022, después de aquella noche inolvidable ante Croacia, cuando la Selección de Lionel Scaloni consiguió el boleto a la final que luego terminaría ganando contra Francia.

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La diferencia estuvo en la imagen y en la ubicación: en 2022, Messi publicó desde Lusail Stadium, con una foto abrazando a Julián Álvarez; en 2026, lo hizo desde Atlanta, con una postal suya celebrando luego de la remontada ante Inglaterra.

Argentina había comenzado abajo en el marcador por el gol de Anthony Gordon, pero reaccionó en el tramo final con tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, este último con asistencia de Messi, para meterse en la final contra España.

Los post de Messi luego de haberle ganado a Inglaterra Foto: NA

El gesto del capitán fue leído como una nueva cábala y también como una marca de continuidad entre dos generaciones que, en realidad, son parte del mismo ciclo: la que ganó todo en Qatar y la que ahora buscará bordar la cuarta estrella.

Messi, a los 39 años, jugará otra final mundialista con la camiseta argentina, y volvió a elegir las mismas palabras para resumir lo que ya parece una costumbre de este equipo: sufrir, resistir, creer y volver a estar en el partido más importante de todos.

Lionel Messi en Argentina vs Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026.
Con Lionel Messi a la cabeza, la Selección Argentina salta a la cancha para la semifinal con Inglaterra. Foto: REUTERS

Cuándo y a qué hora se juega la final del Mundial 2026

La gran final del Mundial 2026 contra España se jugará el domingo 19 de julio de 2026 a las 16:00 horas de Argentina.

En qué estadio se juega la final del Mundial 2026

El partido se disputará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (conocido habitualmente como MetLife Stadium, en East Rutherford).

Entre los artistas confirmados para el histórico espectáculo se encuentran Shakira, Madonna, Justin Bieber y BTS, mientras que la ceremonia previa a la final contará con las actuaciones de Laura Pausini, Robbie Williams, Nicole Scherzinger, Jennifer Hudson y Post Malone, además de la participación especial del actor Tom Cruise y del streamer IShowSpeed.

Mundial 2026Lionel MessiSelección Argentina
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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