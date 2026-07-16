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Reino Unido pidió a la FIFA investigar a la Selección Argentina por la bandera de Malvinas tras vencer a Inglaterra

Desde el Gobierno británico respaldaron el pedido para investigar a los jugadores argentinos, al tiempo que la FIFA analiza si el gesto incumple el reglamento que prohíbe manifestaciones políticas durante la competencia.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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La bandera con el lema "Las Malvinas son argentinas".
La bandera con el lema "Las Malvinas son argentinas". Foto: Web.
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El Gobierno del Reino Unido solicitó a la FIFA que investigue a los jugadores de la Selección Argentina, por el despliegue de la bandera con el lema “Las Malvinas son Argentinas”, luego de la épica victoria en semifinales por 2 a 1 en este Mundial 2026.

El reclamo fue encabezado por el secretario de Comercio británico, Peter Kyle, quien calificó el gesto como “totalmente inapropiado” y sostuvo que la máxima autoridad del fútbol debe analizar si existió una infracción al reglamento.

En declaraciones a la BBC, el funcionario afirmó que “la política debe estar separada del fútbol” y recordó que ese principio forma parte de los valores que promueve la Copa del Mundo. “Ahora le corresponde a la FIFA llevar a cabo una investigación exhaustiva”, expresó.

La bandera de "Las Malvinas son argentinas" tras la victoria de la Selección frente a Inglaterra. Video: X/@Bonita_Radio

Downing Street respaldó el reclamo británico

La postura de Kyle fue respaldada desde Downing Street, residencia oficial del primer ministro británico. Un portavoz citado por el diario The Guardian respondió al mensaje de los futbolistas argentinos con una frase que generó repercusión: “Puede que la Copa del Mundo no sea nuestra, pero las Islas Malvinas sí lo son. Nuestro compromiso con las Malvinas jamás flaqueará”.

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El vocero aclaró que cualquier eventual sanción dependerá exclusivamente de la FIFA, aunque confirmó que el Gobierno comparte la necesidad de que el episodio sea investigado.

Qué dice el reglamento de la FIFA

Hasta el momento, la FIFA no emitió una posición oficial sobre el episodio. Sin embargo, su Código Disciplinario contempla la posibilidad de abrir expedientes cuando se realizan manifestaciones políticas durante una competencia.

La bandera de "Las Malvinas son argentinas", tras la victoria contra Inglaterra. Foto: Web.

El artículo 34.3 del reglamento del torneo prohíbe expresamente que jugadores, entrenadores o integrantes de las delegaciones exhiban mensajes, símbolos o consignas de carácter político antes, durante o después de los partidos.

Existen antecedentes. En 2014, la Selección argentina fue sancionada con una multa tras mostrar una bandera con el mismo reclamo de soberanía luego de un amistoso frente a Eslovenia. Además, en el Mundial de Qatar 2022, Serbia recibió una sanción económica de 20.000 francos suizos por exhibir un mensaje político relacionado con Kosovo en su vestuario.

La explicación de los jugadores argentinos

Después del encuentro, Gonzalo Montiel explicó que la bandera no había sido preparada por el plantel. “Justo cayó una ahí y los chicos la agarraron. Así que nada, contento”, afirmó.

Por su parte, Lisandro Martínez sostuvo que el gesto fue un homenaje a los excombatientes de la Guerra de Malvinas. “No podíamos fallarle al pueblo argentino”, declaró el defensor.

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra
Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra Foto: REUTERS

En la misma línea, Leandro Paredes señaló que el conflicto representa “una parte triste de nuestra historia” y aseguró que el equipo sintió que también jugaba “por ellos”.

La controversia vuelve a poner en primer plano la histórica disputa por la soberanía de las Islas Malvinas, administradas por el Reino Unido como territorio de ultramar y reclamadas por la Argentina desde 1833. La guerra de 1982 dejó un saldo de 649 soldados argentinos, 255 británicos y tres civiles isleños fallecidos, un conflicto que sigue teniendo un fuerte impacto político y simbólico en ambos países.

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Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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