Avión presidencial: la explicación del Gobierno tras la aparición del ARG 01 en Miami

¿Pablo Quirno usó el avión argentino para ir a Estados Unidos a ver a la Selección Argentina? Foto: Infobae

El avión presidencial argentino ARG 01 fue encontrado en Miami y generó polémica. A raíz de ello, el presidente aclaró que la aeronave se encuentra en reparación y que estará dos meses fuera de servicio. Allí estaba bajo el servicio de mantenimiento programado para el Boeing 757-256 a través de la Dirección General de Funcionamiento y Mantenimiento de la Flota Aérea Presidencial

“La contratación responde a la necesidad de realizar las inspecciones mayores CHECK 1C, 2C y 3C, previstas por el fabricante para mantener la aeronave en condiciones de aeronavegabilidad y operación”, comentaron desde Nación.

El ARG01 está en un procedimiento de mantenimiento preventivo y rutinario que corresponde a un calendario técnico programado Foto: Infobae

Aclararon además que aquellas inspecciones son un procedimiento de mantenimiento preventivo y rutinario que corresponde a un calendario técnico programado y que, por lo tanto, no es una “reparación extraordinaria”.

¿Cuáles son los criterios de selección del proceso de reparación de la flota estatal?

La administración libertaria afirmó que el procedimiento de contratación se encuentra en el portal COMPR.AR y afirmaron: “En el marco del proceso de contratación, se solicitó cotización a talleres aeronáuticos habilitados a nivel internacional con capacidad para realizar este tipo de inspecciones sobre un Boeing 757″.

Desde Seguridad recibieron dos ofertas que fueron sometidas a una evaluación técnica y económica detallada y posteriormente adjudicada a la empresa con mayor calificación, aunque no dieron detalles de las mismas.

En cuanto a la presencia actual del avión en Estados Unidos, fuentes de la Casa Rosada afirmaron que la solicitud de servicio para el avión fue realizada el 21 de mayo de este año y fue adjudicada el 1 de julio y que era “difícil de prever cuándo iba a jugar Argentina” respecto al partido que disputaron Inglaterra y Argentina por un pase a la final del Mundial.

En cuanto a la presencia actual del avión en Estados Unidos, fuentes de la Casa Rosada afirmaron que la solicitud de servicio para el avión fue realizada el 21 de mayo de este año y fue adjudicada el 1 de julio y que era “difícil de prever cuándo iba a jugar Argentina” Foto: InfoDefensa

“De acuerdo con el cronograma previsto, el 14 de julio de 2026 la aeronave despegó hacia el lugar donde se llevará a cabo la inspección mayor programada”, afirmaron desde el ministerio.

Además, estos trabajos durarán al menos dos meses en los que el avión presidencial estará inactivo y, si no surgen problemas adicionales, la aeronave volverá al país el 15 de septiembre de 2026.

¿Cuál fue la última polémica referida al avión presidencial?

Un periodista había asegurado en redes sociales que el canciller Pablo Quirno habría utilizado el avión presidencial para viajar a Estados Unidos por motivo de presenciar el Mundial de fútbol 2026. Además, aquella acusación se dio luego de que el vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmara que los ministros habían asumido el compromiso de no viajar a la Copa del Mundo.

Quirno respondió vía X: “Juguemos al huevo podrido, se lo tiran al distraído, si el distraído lo compraaa, huevo podrido es…“.

Pablo Quirno, canciller argentino, fue acusado de haber utilizado el avión presidencial para ir al Mundial. Foto: NA

El Boeing 757-256 fue adquirido durante la gestión de Alberto Fernández y pasó a denominarse ARG 01 luego de un arduo proceso administrativo. Luego, en junio del 2025, el Ejecutivo transfirió la administración y custodia de la flota aérea presidencial al Ministerio de Defensa. Asignó “la administración, operación, custodia y mantenimiento de las aeronaves” como parte del uso exclusivo de la Presidencia.

Para adquirirlo se necesitaron USD 21.730.000 y se entregó en parte de pago el viejo Tango 01, valuado en unos USD 3 millones con capacidad para 39 pasajeros, un dormitorio principal y dos habitaciones privadas.

El AR01 fue construido en el año 2000 y, en sus primeros años de operación, formó parte de la flota de Iberia. En 2005 pasó a manos de Funair Corporation y, finalmente, el 13 de abril fue incorporado oficialmente al patrimonio del Estado argentino. Según sus especificaciones técnicas, está equipado con motores Rolls-Royce RB211 y cuenta con prestaciones que le permiten operar en los principales aeropuertos del país, una capacidad que lo diferencia de otros modelos de su categoría.