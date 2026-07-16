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Marcha de los Bombos 2026: el festival con entrada gratuita que unirá tradición y pasión futbolera este fin de semana

Del 17 al 19 de julio, las calles santiagueñas serán escenario de la tradicional celebración de Santiago del Estero, un multitudinario festival al ritmo del bombo legüero. Aquí el cronograma de actividades.

Gabriela Ensinck
Por Gabriela Ensinck
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Marcha de los Bombos en Santiago del Estero 2026.
Marcha de los Bombos en Santiago del Estero 2026. Foto: Instagram Marcha de los Bombos
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La “Marcha de los Bombos”, que este año celebra su 24° edición, forma parte de las celebraciones oficiales por los 473 años de la fundación de Santiago del Estero, “madre de ciudades” y congregará a más de 50 agrupaciones de músicos, bailarines y agrupaciones tradicionalistas de todo el país. Además, una marcha de instrumentos de “cuerdas y fuelles” se sumará a la caravana principal. La entrada es libre y gratuita en todas las jornadas.

La mística que rodea a este festejo atrae año tras año a miles de turistas locales y extranjeros que buscan experimentar, desde adentro, la vibración única de este instrumento ancestral.

Cuándo y dónde se hace la Marcha de los Bombos en Santiago del Estero

La celebración será el fin de semana del viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de julio en distintas locaciones de la ciudad de Santiago del Estero.

La entrada es libre y gratuita.

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Marcha de los Bombos en Santiago del Estero 2026. Foto: Instagram Marcha de los Bombos
Marcha de los Bombos en Santiago del Estero 2026. Foto: Instagram Marcha de los Bombos

Tres días de pura tradición: el cronograma de actividades de la Marcha de los Bombos

La celebración está diseñada para sumergir a los visitantes en la hospitalidad santiagueña a través de una agenda cargada de música, danza y gastronomía típica:

  • Viernes 17 de julio - La Vigilia Central: el punto de encuentro inicial será el emblemático Patio del Indio Froilán, ubicado en la zona norte de la capital. Desde las 11 de la mañana se dará inicio al tradicional Ritual de la Pachamama, seguido por la apertura oficial del escenario. Durante toda la jornada y la noche, los asistentes podrán disfrutar de una feria de artesanos, comidas regionales (con las infaltables empanadas santiagueñas y el locro), danzas nativas y peñas en vivo.
  • Sábado 18 de julio - La Gran Marcha: El día central comenzará a las 10:00 de la mañana con la partida en simultáneo de las tres columnas principales:

Columna Norte: Iniciará su recorrido desde el Patio del Indio Froilán, avanzando por la Avenida Belgrano y calle Libertad hacia el Parque Aguirre.

Columna Banda: Partirá desde la Rotonda del barrio Río Dulce en la vecina ciudad de La Banda, cruzando el histórico Puente Carretero para unirse a los festejos.

Columna Arco del Sur: Una tercera columna se acoplará desde el sector sur de la ciudad.

En simultáneo, la caravana de Cuerdas y Fuelles Santiagueños acompañará el andar con guitarras y bandoneones, generando una sinfonía única al unirse al imponente repique de los miles de bombos que confluirán finalmente en el Parque Aguirre.

  • Domingo 19 de julio - El Cierre: Nuevamente en el Patio del Indio Froilán, desde el mediodía se llevará a cabo el almuerzo comunitario y las peñas de despedida para los turistas, marcando el cierre de una edición inolvidable.

Entre el folclore y la pasión futbolera

Este año, la mística santiagueña se cruzará de manera inevitable con la pasión deportiva. La expectativa es máxima debido a la coincidencia del fin de semana con la final del mundial en la que se enfrentarán las selecciones de Argentina y España.

Los organizadores ya trabajan en la logística de las pantallas gigantes y en la adaptación de los horarios del cronograma de espectáculos artísticos en el Parque Aguirre y en el Patio del Indio Froilán, garantizando que nadie se pierda el trascendental partido.

De este modo, el latido de los bombos legüeros no solo celebrará la identidad de Santiago del Estero, sino que también funcionará como el aliento ensordecedor para la Selección Nacional en un fin de semana que promete ser verdaderamente histórico.

Cómo llegar a la Marcha de los Bombos desde Buenos Aires

Para quienes viajan desde Buenos Aires, las opciones de conectividad son variadas y se adaptan a todos los presupuestos.

Hay vuelos directos de poco más de una hora y media que conectan Aeroparque y Ezeiza con el aeropuerto de la capital santiagueña.

Los servicios de ómnibus de larga distancia desde Retiro demandan entre 14 y 16 horas de recorrido, y también hay ómnibus charter que parten desde distintos puntos de CABA y el Gran Buenos Aires.

Aquellos que opten por ir en auto deberán recorrer unos 950 kilómetros por la Ruta Nacional 9, en un trayecto de aproximadamente 10 horas.

Marcha de los Bombos en Santiago del Estero 2026. Foto: Instagram Marcha de los Bombos

Qué descubrir en tierras santiagueñas

Una vez en destino, la experiencia de la Marcha de los Bombos se complementa a la perfección con un circuito turístico que respira historia, fe y naturaleza:

El Patio del Indio Froilán: Es parada obligada mucho más allá de la vigilia. En este mítico rincón de piso de tierra y sombra de algarrobos, los visitantes pueden presenciar en vivo el milenario oficio de la fabricación de bombos legüeros de la mano de Froilán González, rodeados de danza espontánea y las clásicas empanadas santiagueñas.

El Parque Aguirre: punto final de la caravana de bombos, ofrece una inmensa arboleda a orillas del Río Dulce, ideal para relajarse y compartir un mate por la tarde.

Cultura, fe e historia: en el corazón del microcentro, el imponente Centro Cultural del Bicentenario cobija tres museos de primer nivel bajo un mismo techo, permitiendo comprender las raíces prehispánicas de la provincia. A pocos metros, la histórica Catedral Basílica, la primera diócesis del país, domina el paisaje urbano frente a la Plaza Libertad.

Estadio Único Madre de Ciudades: es el más moderno de la Argentina, inaugurado en 2021, y con capacidad para 30 mil espectadores. Junto al Puente Carretero son dos obras de infraestructura futuristas dignas de visitar

La Banda: a sólo 8 kilómetros de Santiago, se accede mediante un tren eléctrico que es un paseo en sí mismo. Allí se puede visitar su icónica estación de estilo inglés construida en 1886. Es el lugar donde nació la ciudad y hoy funciona como centro cultural y museo.

También el Mercado Unión: un histórico mercado con más de un siglo de vida, ideal para sentir la cultura local, probar comidas típicas y comprar productos regionales.

Circuito de los Carabajal: un recorrido especial para conocer el legado de esta famosa familia de músicos oriundos de La Banda, que además rinde homenaje al folclore.

Relax a pocos kilómetros: para coronar la travesía, se recomienda recorrer los 70 kilómetros que separan a la capital de Termas de Río Hondo, la principal ciudad termal de la Argentina, un destino perfecto para relajarse en sus aguas minerales antes de emprender el regreso.

Fiestas RegionalesSantiago del Estero
Gabriela Ensinck
Gabriela Ensinck

Periodista colaboradora

Licenciada en Periodismo y Comunicaciones. Periodista especializada en ciencia, salud, ambiente y negocios. Leer bio

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