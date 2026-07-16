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Lali Espósito, la favorita de los hinchas para cantar el Himno en la final del Mundial 2026: “Hacelo por la cábala”

La FIFA aún no confirmó quién cantará el Himno Nacional en la final entre Argentina y España, pero las redes sociales ya tienen una favorita: Lali Espósito, a quien consideran una “cábala” desde el Mundial de Qatar 2022.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Los hinchas argentinos impulsan una campaña en redes sociales para que Lali Espósito vuelva a interpretar el Himno Nacional en la final del Mundial 2026.
Los hinchas argentinos impulsan una campaña en redes sociales para que Lali Espósito vuelva a interpretar el Himno Nacional en la final del Mundial 2026. Foto: Instagram / lali.
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La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 no solo despertó la ilusión por conquistar una nueva estrella. También reavivó una tradición que, para muchos hinchas, puede marcar la diferencia: quién será el artista encargado de interpretar el Himno Nacional antes del duelo decisivo frente a España.

El encuentro se disputará este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y, mientras la expectativa crece, en las redes sociales comenzó una campaña con un objetivo claro: que Lali Espósito vuelva a cantar el himno, tal como ocurrió en la histórica final de Qatar 2022.

Lali Espósito en Qatar. Foto: Instagram/lalioficial.
El recuerdo de la actuación de Lali Espósito en la final de Qatar 2022 volvió a cobrar fuerza tras la clasificación de Argentina a una nueva definición mundialista. Foto: Instagram/lalioficial.

El pedido de los hinchas para que Lali Espósito vuelva a cantar el Himno

Apenas terminó el triunfo 2-1 de Argentina sobre Inglaterra, miles de usuarios comenzaron a publicar mensajes dirigidos a la cantante, convencidos de que su presencia representa una “cábala” para la Selección.

Las publicaciones rápidamente se multiplicaron con pedidos como: “Y ahora no sé cómo van a hacer, pero Lali tiene que cantar el himno en la final”, “escuchame Lali, vos ya estás sacando pasaje, ¿no?”, “Dale Lali, tenés que ir a cantar el himno” y “Lali, hacelo por la cábala”.

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El recuerdo de su interpretación en la final del Mundial de Qatar 2022, cuando la Scaloneta consiguió su tercera Copa del Mundo, alimentó aún más el deseo de los fanáticos de repetir aquella imagen en una nueva definición mundialista.

En paralelo, la propia artista compartió en sus redes sociales imágenes de los festejos por la clasificación junto a su pareja, Pedro Rosemblat. El periodista acompañó la celebración con un mensaje dedicado a la cantante: “Te amo enana faquera y argentina”, junto a una selfie en la que ambos lucen los colores de la Selección.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat, post partido Argentina-Inglaterra. Foto: Instagram / pedrorosemblat.

La tradición de la FIFA antes de las finales del Mundial

En las finales de la Copa del Mundo es habitual que la FIFA convoque a artistas representativos de los países finalistas para interpretar sus respectivos himnos nacionales durante la ceremonia previa al partido.

Aunque hasta el momento no hubo una confirmación oficial sobre quién representará a Argentina en la final ante España, el debate ya ocupa un lugar entre los hinchas, que siguen de cerca cualquier novedad relacionada con la organización del evento.

Tini Stoessel y Jimena Barón, otras candidatas que aparecen entre los hinchas

Además de Lali Espósito, otras dos figuras de la música argentina aparecen con fuerza en las conversaciones de las redes sociales. Por un lado, Tini Stoessel se encuentra en Estados Unidos acompañando a Rodrigo De Paul y ha estado presente en distintos encuentros de la Selección durante el Mundial, por lo que muchos la consideran una opción con proyección internacional.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel.
Rodrigo De Paul y Tini Stoessel. Foto: Instagram

La otra artista mencionada es Jimena Barón, quien también viajó al país anfitrión junto a su pareja, Matías Palleiro, para seguir de cerca el recorrido del equipo de Lionel Scaloni. Su cercanía con los hinchas y su constante actividad en redes sociales hicieron que muchos usuarios también la incluyeran entre las posibles elegidas.

Mientras la organización mantiene el misterio, el pedido de los fanáticos parece tener una favorita indiscutida: volver a escuchar la voz de Lali Espósito antes de una nueva final del mundo y repetir una postal que, para muchos argentinos, quedó asociada para siempre con la conquista de la tercera estrella.

Mundial 2026Lali EspósitoHimno Nacional Argentino
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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