Nuestras redes
Canal 26 en vivo
EN VIVO

Nacional vs. Tigre EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Sudamericana 2026

Sigue en directo el partido entre Nacional y Tigre por la Copa Sudamericana 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Portadas Copa Sudamericana 21 de julio
Portadas Copa Sudamericana 21 de julio Foto: Canal26.com
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Nacional recibe a Tigre por Copa Sudamericana 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Gran Parque Central y el pitazo inicial se escuchará a las 19:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!

Nacional vs Tigre por la Copa Sudamericana 2026: Minuto a minuto en vivo

33´ ¡Tiro desviado de Nacional!

Disparo de Alexander dos Santos y el remate se va afuera.

32´ Tarjeta amarilla para Tigre

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Gonzalo Martínez.

31´ ¡Nacional se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Maximiliano Silvera fue bloqueado por Felipe Zenobio.

30´ Saque de arco para Nacional

Desde el fondo la pone en juego Alexis Arias.

30´ ¡Tiro desviado de Tigre!

Disparo de Ignacio Russo y el remate se va afuera.

29´ Saque de arco para Tigre

Desde el fondo la pone en juego Felipe Zenobio.

28´ ¡Tiro desviado de Nacional!

Disparo de Bruno Zuculini y el remate se va afuera.

28´ Córner para Nacional

Ejecuta el tiro de esquina Alexander dos Santos.

25´ Cambio en Tigre

Entra Martín Garay y sale Bruno Leyes.

19´ Córner para Nacional

Ejecuta el tiro de esquina Camilo Cándido.

14´ ¡Nacional se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Camilo Cándido fue bloqueado por Gonzalo Martínez.

18´ ¡Tigre se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Nahuel Banegas fue bloqueado por Alexis Arias.

17´ Córner para Tigre

Ejecuta el tiro de esquina Gonzalo Martínez.

17´ Córner para Tigre

Ejecuta el tiro de esquina Gonzalo Martínez.

11´ Saque de arco para Tigre

Desde el fondo la pone en juego Felipe Zenobio.

11´ ¡Tiro desviado de Nacional!

Disparo de Luciano Boggio y el remate se va afuera.

9´ Saque de arco para Nacional

Desde el fondo la pone en juego Alexis Arias.

7´ Saque de arco para Tigre

Desde el fondo la pone en juego Alan Barrionuevo.

1´ Gooool de Tigre

Jalil Elías marca para Tigre.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Gran Parque Central, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Nacional y Tigre por la Copa Sudamericana 2026 será arbitrado por undefined.

Formación confirmada de Nacional

Titulares

  • (22) Alexis Arias
  • (13) Emiliano Ancheta
  • (5) Francisco Calvo
  • (21) Camilo Cándido
  • (4) Sebastián Coates
  • (30) Baltasar Barcia
  • (6) Luciano Boggio
  • (10) Alexander dos Santos
  • (36) Bruno Zuculini
  • (9) Maxi Gómez
  • (11) Maximiliano Silvera

Suplentes

    Entrenador: Jorge Bava

    Formación confirmada de Tigre

    Titulares

    • (12) Felipe Zenobio
    • (3) Nahuel Banegas
    • (20) Alan Barrionuevo
    • (2) Joaquín Laso
    • (4) Valentín Moreno
    • (30) Jalil Elías
    • (5) Bruno Leyes
    • (28) Gonzalo Martínez
    • (10) Jabes Saralegui
    • (22) Santiago López
    • (29) Ignacio Russo

    Suplentes

      Entrenador: Diego Dabove

      Así va la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana 2026.

      ¿Quién transmite el partido de Nacional y Tigre?

      Canales de TV y streaming por países:

      Argentina: DSports se encarga de pasar el partido esta noche.

      ¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Nacional vs. Tigre por la Copa Sudamericana 2026.

      Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Nacional recibe a Tigre en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

      Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

      Nacional de UruguayTigreCopa SudamericanaFútbol
      Sebastián Coronati
      Sebastián Coronati

      Columnista

      Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

      Publicidad

      Notas Más leídas

      1. La Selección Argentina volvió al país tras la final del Mundial:los jugadores fueron recibidos por miles de hinchas en Ezeiza

        La Selección Argentina volvió al país tras la final del Mundial: los jugadores fueron recibidos por miles de hinchas en Ezeiza

      2. Nacional vs. Tigre:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

        Nacional vs. Tigre: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

      Publicidad

      Lo último

      Publicidad

      Publicidad

      Publicidad

      Relacionadas
      También podría interesarte
      Política

      Malvinas vuelve al centro de la escena:el efecto de la Selección Argentina que reabrió un histórico debate en Reino Unido

      Malvinas vuelve al centro de la escena: el efecto de la Selección Argentina que reabrió un histórico debate en Reino Unido

      Presentaron un proyecto de ley que habilita el roaming de emergencia gratuito en caso de sismos, incendios o catástrofes climáticas

      El Gobierno reunió a su mesa política para definir la agenda legislativa:las reformas que busca aprobar tras el receso invernal

      Cambios en Capital Humano:renunció una funcionaria clave de Sandra Pettovello y ya tiene reemplazo

      Economía

      SUAF ANSES agosto 2026:calendario completo de cobro por DNI y nuevos montos con aumento

      SUAF ANSES agosto 2026: calendario completo de cobro por DNI y nuevos montos con aumento

      Moody’s elevó la calificación de la deuda soberana de la Argentina:pasó de “estable” a “positiva”

      ANSES:quiénes cobran este miércoles 22 de julio con aumento y bono confirmado

      La Justicia de EEUU le ordenó a la Argentina pagar más de 390 millones de dólares por la expropiación de Aerolíneas

      Clima

      España enfrenta una ola de calor extremo:las máximas superarán los 40 °C

      España enfrenta una ola de calor extremo: las máximas superarán los 40 °C

      Un brote de parásito vinculado a la lechuga reduce el consumo en restaurantes

      Francia se convirtió en el primer país de Europa en prohibir las redes sociales para menores de 15 años:qué dice la nueva ley

      La ONU alerta que 645 millones de personas padecen hambre en el mundo y ve cada vez más lejos la meta de Hambre Cero para 2030

      Publicidad