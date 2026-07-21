Nacional vs. Tigre EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Sudamericana 2026

Nacional vs Tigre por la Copa Sudamericana 2026: Minuto a minuto en vivo
33´ ¡Tiro desviado de Nacional!
Disparo de Alexander dos Santos y el remate se va afuera.
32´ Tarjeta amarilla para Tigre
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Gonzalo Martínez.
31´ ¡Nacional se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Maximiliano Silvera fue bloqueado por Felipe Zenobio.
30´ Saque de arco para Nacional
Desde el fondo la pone en juego Alexis Arias.
30´ ¡Tiro desviado de Tigre!
Disparo de Ignacio Russo y el remate se va afuera.
29´ Saque de arco para Tigre
Desde el fondo la pone en juego Felipe Zenobio.
28´ ¡Tiro desviado de Nacional!
Disparo de Bruno Zuculini y el remate se va afuera.
28´ Córner para Nacional
Ejecuta el tiro de esquina Alexander dos Santos.
25´ Cambio en Tigre
Entra Martín Garay y sale Bruno Leyes.
19´ Córner para Nacional
Ejecuta el tiro de esquina Camilo Cándido.
14´ ¡Nacional se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Camilo Cándido fue bloqueado por Gonzalo Martínez.
18´ ¡Tigre se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Nahuel Banegas fue bloqueado por Alexis Arias.
17´ Córner para Tigre
Ejecuta el tiro de esquina Gonzalo Martínez.
17´ Córner para Tigre
Ejecuta el tiro de esquina Gonzalo Martínez.
11´ Saque de arco para Tigre
Desde el fondo la pone en juego Felipe Zenobio.
11´ ¡Tiro desviado de Nacional!
Disparo de Luciano Boggio y el remate se va afuera.
9´ Saque de arco para Nacional
Desde el fondo la pone en juego Alexis Arias.
7´ Saque de arco para Tigre
Desde el fondo la pone en juego Alan Barrionuevo.
1´ Gooool de Tigre
Jalil Elías marca para Tigre.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Gran Parque Central, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Nacional y Tigre por la Copa Sudamericana 2026 será arbitrado por undefined.
Formación confirmada de Nacional
Titulares
- (22) Alexis Arias
- (13) Emiliano Ancheta
- (5) Francisco Calvo
- (21) Camilo Cándido
- (4) Sebastián Coates
- (30) Baltasar Barcia
- (6) Luciano Boggio
- (10) Alexander dos Santos
- (36) Bruno Zuculini
- (9) Maxi Gómez
- (11) Maximiliano Silvera
Suplentes
Entrenador: Jorge Bava
Formación confirmada de Tigre
Titulares
- (12) Felipe Zenobio
- (3) Nahuel Banegas
- (20) Alan Barrionuevo
- (2) Joaquín Laso
- (4) Valentín Moreno
- (30) Jalil Elías
- (5) Bruno Leyes
- (28) Gonzalo Martínez
- (10) Jabes Saralegui
- (22) Santiago López
- (29) Ignacio Russo
Suplentes
Entrenador: Diego Dabove
Así va la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana 2026.
¿Quién transmite el partido de Nacional y Tigre?
Argentina: DSports se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Nacional vs. Tigre por la Copa Sudamericana 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Nacional recibe a Tigre en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Nacional vs. Tigre:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Nacional y Tigre por la Copa Sudamericana 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.