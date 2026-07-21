Milei contó que el Gobierno ofreció seis opciones de festejo, pero la Selección Argentina las rechazó

Javier Milei aseguró que el Gobierno ofreció seis alternativas para recibir a la Selección argentina, pero los jugadores decidieron no realizar festejos tras la final del Mundial. Foto: NA (Marcelo Capece)

Durante una entrevista con Luis Majul en LN+, Javier Milei sostuvo que el Gobierno nacional trabajó junto con la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad para organizar un eventual recibimiento al plantel campeón del subcampeonato mundial. Sin embargo, la propuesta no prosperó por decisión de los jugadores.

“Es un trabajo que se ha estado gestando entre el gobierno nacional, el de la Provincia y la Ciudad. De hecho, a los jugadores se les dio la opción de 6 posibles festejos. Ellos, frente a la tristeza de no haber ganado, decidieron no hacer festejos, pero uno tenía que hacer un trabajo acorde a este grupo maravilloso, el más importante de la historia. En los últimos tres mundiales jugó 4 finales y ganó una. Frente al desempeño que tuvieron y los valores que tuvieron dentro de la cancha había que hacerlo”, reveló el mandatario.

El Presidente explicó por qué no hubo celebraciones para la Selección argentina y pidió respetar la decisión que tomó el plantel después de la derrota. Foto: Presidencia

El Presidente remarcó que, más allá del resultado en la final, el plantel merecía un reconocimiento por el recorrido realizado en los últimos años y por los logros obtenidos bajo el ciclo de Lionel Scaloni.

¿Qué dijo Milei sobre Lionel Messi?

Otro de los temas abordados fue la decisión de Lionel Messi de no regresar al país junto al resto de la delegación y viajar directamente a Rosario para reunirse con su familia. El mandatario pidió respetar la postura del capitán argentino y destacó el impacto emocional que dejó la derrota en la final. “A veces es muy difícil entender la naturaleza histórica de lo que han logrado“.

Y agregó: ”Somos seres humanos y podemos tomar decisiones en función de cómo nos sentimos. No es un momento en el que se siente bien. No hay palabras para describirlo. Es un artista del juego, ha hecho cosas inimaginables. El hincha del fútbol tiene que agradecerle. Respetemos su decisión, es duro saber que estuvieron a un paso“.

Milei habló sobre el regreso de la Selección argentina, la decisión de no hacer festejos y la postura de Lionel Messi tras el Mundial 2026. Foto: REUTERS

Las críticas de Milei a la oposición

En otro tramo de la entrevista, Milei cuestionó a dirigentes kirchneristas (sin mencionar nombres) al afirmar que durante el Mundial hubo sectores políticos que deseaban una derrota de la Selección argentina. Incluso los calificó como “mononeuronales termo”.

También sostuvo que el torneo dejó al descubierto la “miserabilidad” de algunos espacios políticos y aseguró que varios futbolistas fueron objeto de críticas injustificadas.

“Lo hicieron con definiciones muy hirientes y tomaron una posición muy en contra del equipo argentino. Y luego se panquequearon y empezaron a acusar a otros de esas mismas acusaciones. Son psicópatas“, comentó Milei. Además, hizo referencia al respaldo que los jugadores expresaron sobre la soberanía argentina de las Islas Malvinas durante el encuentro frente a Inglaterra.

Las Malvinas son argentinas, la bandera que apareció en el partido ante Inglaterra Foto: REUTERS

¿Por qué el Gobierno evaluó decretar un feriado?

Consultado sobre la posibilidad de declarar un feriado nacional para acompañar los festejos, una medida que finalmente no fue necesaria, el Presidente explicó que se trató de una alternativa excepcional vinculada a la decisión que pudiera tomar el plantel. “Los festejos y el ocio son parte de la vida del ser humano, uno no es una máquina que trabaja 24 horas por día. Eso llevaría a que la maquinaria se rompa”, dijo.

Luego amplió: “Además estamos hablando de un evento extraordinario y se planteó en términos condicionales a la decisión de los jugadores, que son dignos de un homenaje por las alegrías que le dieron al pueblo argentino. Es un caso de características extraordinarias. No me parece normal o convencional que un equipo llegue a 3 finales de 4. Son 195 países en el mundo y un puñado participa en el Mundial, y nosotros llegamos a estar entre los dos mejores. Tuvo un día oscuro y la suerte no lo acompañó, pero el logro es enorme y hay que tomar conciencia”.

Durante una entrevista, Javier Milei reveló que el Gobierno evaluó distintos festejos para la Selección, aunque los futbolistas optaron por no celebrarlos. Foto: REUTERS

El elogio de Milei a Messi y Scaloni

Sobre el cierre de la entrevista, Milei volvió a destacar el liderazgo de los referentes de la Selección Argentina y dedicó elogios tanto a Lionel Messi como a Lionel Scaloni.

Para el mandatario, Messi continúa siendo “el mejor de todos los tiempos”, mientras que Scaloni posee una capacidad de conducción que trasciende el ámbito deportivo.

“Sostengo que cuando culmine su carrera como DT, hay lugares reservados para él en las mejores universidades del mundo, porque puede dar clases. Liderar grupos de estas características no es para cualquier persona”, concluyó.