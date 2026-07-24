Fiesta del Chorizo Seco en Buenos Aires: dónde es, cuándo se celebra y qué actividades habrá

El chorizo seco es el gran emblema gastronómico de la Fiesta del Chorizo Seco de Comodoro Py, una celebración que reúne tradición, sabor e identidad rural. Foto: Bragado Turismo

La localidad de Comodoro Py, ubicada en el partido de Bragado, volverá a convertirse en uno de los grandes puntos de encuentro de la cultura rural bonaerense con la realización de la 23° Fiesta del Concurso del Chorizo Seco, prevista para los días 15 y 16 de agosto.

Organizada por una comisión de vecinos, la celebración busca preservar una de las tradiciones gastronómicas más representativas del interior argentino y atraer a visitantes interesados en la identidad y las costumbres del campo.

Comodoro Py vuelve a celebrar su fiesta más tradicional

Las actividades comenzarán el sábado 15 de agosto a las 20 horas en el Club Agrario, con una programación artística enfocada en el folclore y las expresiones populares. La apertura contará con la participación de la peña Poncho y Tradición y las actuaciones de Alma Gaucha, Lucas Figgini, Sotreta, Miguel del Río y Quimera Folclore.

La fiesta se ha consolidado como uno de los eventos más convocantes de la región, reuniendo cada año a familias, productores y turistas que llegan para disfrutar de una experiencia vinculada a la cultura criolla.

El chorizo seco es el gran emblema gastronómico de la Fiesta del Chorizo Seco de Comodoro Py, una celebración que reúne tradición, sabor e identidad rural. Foto: Bragado Turismo

Desfiles, peñas y actividades camperas para toda la familia

La agenda continuará el domingo 16 de agosto con una serie de propuestas al aire libre. Desde la mañana se desarrollarán el tradicional encuentro de peñas, el desfile institucional y el paseo criollo, espacios que reflejan la vida y las costumbres de los pueblos rurales bonaerenses.

El programa incluirá además espectáculos musicales a cargo de Cecilia Encina y Jesús Cardozo, junto con actividades tradicionales como la prueba de riendas y el entrevero de tropillas, dos disciplinas ligadas al trabajo y la destreza ecuestre.

El chorizo seco, símbolo de una tradición gastronómica

El gran protagonista del evento será el chorizo seco, un producto profundamente ligado a la gastronomía rural argentina. Su elaboración artesanal conserva técnicas transmitidas a lo largo de generaciones y representa una parte importante del patrimonio culinario de numerosos pueblos del interior.

A través del tradicional concurso gastronómico, productores y elaboradores exhiben sus creaciones, mientras los visitantes tienen la oportunidad de conocer más sobre los procesos de producción y degustar diferentes variantes de este clásico regional.

El chorizo seco es el gran emblema gastronómico de la Fiesta del Chorizo Seco de Comodoro Py, una celebración que reúne tradición, sabor e identidad rural. Foto: Bragado Turismo

La propuesta también busca destacar valores como el trabajo comunitario, la producción local y el arraigo cultural, elementos que forman parte de la identidad de Comodoro Py y de muchas localidades del interior bonaerense.

Cómo llegar a Comodoro Py desde CABA

Desde la Ciudad de Buenos Aires, llegar a Comodoro Py, en el partido de Bragado, demanda un recorrido de aproximadamente 230 kilómetros por ruta. La opción más utilizada es tomar el Acceso Oeste y continuar por la Ruta Nacional 5 en dirección a Bragado. Antes de llegar a esa ciudad, se debe tomar el desvío señalizado hacia Comodoro Py. El trayecto en automóvil suele completarse en unas tres horas, dependiendo del tránsito y las condiciones del camino.

Quienes prefieran viajar en transporte público pueden tomar un tren o micro con destino a Bragado y, desde allí, continuar hacia Comodoro Py mediante remís, taxi o servicios locales disponibles en la zona. La localidad se encuentra en el corazón de la llanura bonaerense y representa una excelente alternativa para una escapada de fin de semana, combinando paisajes rurales, tradiciones criollas y una de las fiestas gastronómicas más emblemáticas del interior provincial.

Un cierre a puro folclore y cultura criolla

El cierre de la fiesta tendrá lugar el domingo desde las 17:30 horas en el salón del Club Agrario. La jornada final comenzará con la presentación del Ballet Estampas Nativas y continuará con los shows de Cecilia Encina, Fejumas, Terruño Folk, Los Tordos y Leo Etchemendy.

Con propuestas gastronómicas, espectáculos en vivo y actividades tradicionales, la Fiesta del Chorizo Seco se posiciona como una de las celebraciones más representativas del calendario cultural bonaerense y una alternativa ideal para quienes buscan una escapada diferente cerca de la Ciudad de Buenos Aires.