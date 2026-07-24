Plan ARMA: Argentina destinará el 10% de las privatizaciones para financiar el reequipamiento de las Fuerzas Armadas

Argentina rearma sus Fuerzas Armadas. Foto: X/@Zonamilitar1

El Gobierno nacional presentó este jueves una nueva etapa de su política de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas con el anuncio del Plan ARMA, una iniciativa que destinará el 10% de los ingresos obtenidos por las privatizaciones al financiamiento de la incorporación y modernización de equipamiento militar. La medida fue anunciada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante una conferencia de prensa en Casa Rosada.

Según explicó el funcionario, el objetivo es garantizar una fuente de recursos específica para sostener el proceso de recuperación de capacidades militares iniciado por la actual administración, reduciendo la dependencia de las partidas presupuestarias anuales y otorgando mayor previsibilidad a las inversiones en defensa.

El Plan ARMA financiará nuevas compras militares

Ravier señaló que el Plan ARMA representa un cambio estructural en el financiamiento de la defensa, ya que por primera vez se establece un mecanismo automático para destinar parte de los recursos provenientes de las privatizaciones a la adquisición de material militar.

El monto disponible dependerá del ritmo con el que avance el programa de venta de activos estatales, aunque el esquema crea un fondo específico para equipamiento que durante años fue reclamado por distintos sectores vinculados a la defensa.

La Fuerzas Armadas Argentinas. Foto: Ministerio de Defensa

Durante la presentación, el vocero realizó además un repaso de las principales incorporaciones concretadas o en ejecución para las Fuerzas Armadas.

Entre ellas destacó la compra de 24 cazas F-16, de los cuales los primeros seis ya fueron entregados, mientras que las unidades restantes llegarán progresivamente hasta 2028. También mencionó la incorporación de cuatro aviones de patrullaje marítimo P-3C Orion, seis helicópteros Bell 407 GXi, radares desarrollados junto a INVAP, vehículos blindados VCBR 8×8 Stryker, fusiles israelíes IWI ARAD y unos 400 vehículos tácticos Unimog.

Asimismo, confirmó que el Gobierno avanza en la adquisición de dos grupos de artillería autopropulsada, aunque no brindó detalles sobre el modelo elegido ni sobre el cronograma previsto para esa compra.

Aviones F-16 de la Fuerza Aérea Argentina. Foto: FAA

Nuevo suplemento salarial para incentivar la formación

Además del Plan ARMA, el Gobierno anunció un suplemento por formación destinado al personal militar, con el objetivo de promover la capacitación y mejorar la retención de profesionales dentro de las Fuerzas Armadas.

El esquema establece un adicional del 10% para quienes posean una tecnicatura, un 15% para quienes cuenten con un título universitario de grado y un 25% para quienes acrediten estudios de posgrado.

La medida busca incentivar la profesionalización de los cuadros militares en un contexto en el que la cuestión salarial y la permanencia del personal altamente calificado se han convertido en uno de los principales desafíos del sistema de defensa.

Con estas iniciativas, el Ejecutivo procura consolidar el proceso de modernización militar mediante una combinación de nuevas inversiones en equipamiento y políticas orientadas a fortalecer el capital humano de las Fuerzas Armadas, consideradas piezas clave para recuperar capacidades operativas de largo plazo.