Paredes fue tajante sobre las teorías de la final del Mundial y puso en duda su continuidad en la Selección

Leandro Paredes Foto: X @BocaJrsOficial

Leandro Paredes reapareció en La Bombonera con la camiseta de Boca Juniors apenas unos días después de haber disputado la final del Mundial 2026 con la Selección Argentina. El mediocampista, lejos de tomarse un descanso prolongado tras el golpe deportivo sufrido ante España, fue titular en el triunfo xeneize frente a O’Higgins por la Copa Sudamericana y terminó siendo una de las figuras del encuentro.

El volante fue recibido con una ovación por los hinchas de Boca, que reconocieron su esfuerzo con la Albiceleste y también celebraron su rápida vuelta al club. En el partido, Paredes completó los 90 minutos y fue decisivo con una asistencia para Miguel Merentiel, autor del único gol del encuentro. Sin embargo, más allá de su rendimiento futbolístico, lo que más repercusión generó fueron sus declaraciones posteriores.

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Después del partido, Paredes habló sobre el dolor que dejó la derrota de Argentina en la final del Mundial ante España y sorprendió al poner en duda su continuidad en la Selección. “No sé si estoy para seguir”, expresó el mediocampista, una frase que encendió las alarmas en el ciclo de la Albiceleste.

El dolor por la final perdida ante España todavía sigue presente

La caída ante España en la final del Mundial 2026 dejó una herida profunda en el plantel argentino. Paredes reconoció que será difícil procesar lo ocurrido, sobre todo porque el equipo estuvo muy cerca de volver a tocar la gloria. El mediocampista remarcó que la Selección logró construir un ciclo histórico, pero admitió que perder una final del mundo siempre deja una marca difícil de borrar.

El jugador también destacó que, pese al resultado, Argentina volvió a protagonizar una Copa del Mundo competitiva y mantuvo una conexión muy fuerte con los hinchas. Para Paredes, ese vínculo es uno de los grandes legados del grupo durante los últimos años.

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Leandro Paredes Foto: X @BocaJrsOficial

La frase más contundente llegó cuando analizó lo que viene para su carrera con la camiseta nacional. Sin tomar una decisión definitiva, dejó claro que necesita tiempo para pensar. “Hay que digerirlo, hablarlo y no tomar decisiones apresuradas”, sostuvo, dejando abierta una incógnita que podría resolverse en las próximas convocatorias.

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La respuesta de Paredes a las teorías sobre la final del Mundial

Otro de los puntos fuertes de sus declaraciones tuvo que ver con las especulaciones que circularon después de la derrota ante España. En redes sociales aparecieron distintas teorías sobre lo sucedido en la final, alimentadas por fragmentos de video y comentarios de todo tipo. Paredes fue tajante y evitó alimentar cualquier polémica.

El mediocampista reconoció que escuchó muchas versiones alrededor del partido, pero eligió una explicación futbolística. Según su mirada, España fue superior en la final y Argentina debe aceptar ese resultado sin buscar excusas externas. Su postura fue clara: no entrar en rumores y valorar lo que el grupo construyó durante un ciclo inolvidable.

Leandro Paredes - Selección Argentina - Mundial 2026. Foto: REUTERS

Ese mensaje también funcionó como una defensa del plantel. Para Paredes, más allá del dolor por la derrota, la Selección debe mirar en perspectiva todo lo conseguido en los últimos ocho años. El grupo ganó títulos, recuperó identidad y volvió a poner a Argentina entre los grandes protagonistas del fútbol mundial.

Una lesión que explica el esfuerzo de Paredes durante el Mundial

Paredes también confirmó que jugó parte del Mundial con una molestia física importante. El mediocampista contó que arrastró una pequeña fisura en las costillas, una lesión que le provocó dolor, especialmente en los primeros días. Aun así, decidió seguir compitiendo y manejar la situación con medicación y tratamiento.

Ese detalle refuerza la imagen de compromiso que el futbolista tuvo con la Selección. Pese al desgaste físico y emocional, regresó rápidamente a Boca y volvió a competir al máximo nivel. Su presencia en La Bombonera, pocos días después de la final, fue una muestra de carácter, aunque también dejó en evidencia el cansancio acumulado luego de una temporada exigente.

Qué puede pasar ahora con Paredes y la Selección Argentina

El futuro de Leandro Paredes en la Selección Argentina quedó abierto. Su declaración no representa una despedida formal, pero sí marca un punto de reflexión dentro de un plantel que podría atravesar cambios importantes después del Mundial 2026.

La situación se da en un contexto sensible para la Albiceleste. Tras la final perdida, también surgieron dudas sobre la continuidad de referentes históricos y del propio cuerpo técnico. En ese escenario, la frase de Paredes adquiere todavía más peso: Argentina podría estar entrando en una etapa de transición.

Por ahora, el mediocampista no cerró la puerta. Prefiere pensar, hablar con su entorno y evaluar cómo se siente física y emocionalmente. Mientras tanto, Boca disfruta de su jerarquía y la Selección espera por una decisión que podría influir en el futuro inmediato del equipo.