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Impactante choque en Palermo: un auto quedó destruido tras colisionar contra la línea 111

Dos personas resultaron heridas por el choque con politraumatismos y debieron ser trasladadas al hospital más cercano. El siniestro ocurrió durante la Madrugada en la avenida Santa Fe.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Choque en Palermo
Choque en Palermo Foto: X
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Un auto marca Peugeot 308 que circulaba en la madrugada de este viernes por el barrio porteño de Palermo chocó con un colectivo de la línea 111 en Avenida Santa Fe y Darregueira y, debido al hecho, dos mujeres que viajaban dentro del vehículo debieron ser trasladadas al hospital Pirovano por politraumatismos en el cráneo y en un brazo.

Según fuentes policiales, el colectivo circulaba sin pasajeros y, tanto el chofer como las víctimas del siniestro fueron atendidas por el SAME en el lugar, aunque luego fueron derivadas. Los restos del auto quedaron desparramados en el andén del metrobús y en la calle, por lo que actualmente bomberos trabajan en el lugar.

Choque en Palermo Foto: X

En el lugar, también trabaja la Policía de la Comuna 14A para realizar las pericias correspondientes y controlar el tránsito en la zona, dado que la circulación quedó totalmente interrumpida debido al siniestro.

El incidente habría tenido lugar en uno de los tramos del metrobús y, en las imágenes, se puede ver el capot aplastado contra la carrocería del colectivo, el motor expuesto y los componentes mecánicos visibles desde afuera. Según las primeras investigaciones, el buen funcionamiento del airbag hizo que no se reportaran víctimas fatales.

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Choque en Palermo Foto: X

Choque en San Nicolás: impactó contra un pilar del Metrobús y se negó a hacerse el test

Un conductor de auto fue detenido este jueves en el barrio porteño de San Nicolás tras atrincherarse dentro de su vehículo y negarse a realizar el test de alcoholemia luego de chocar contra un pilar del Metrobús. El hecho ocurrió en la intersección de las avenidas Leandro N. Alem y Viamonte, donde un Fiat Palio gris perdió el control e impactó contra una de las estructuras del corredor del Metrobús.

“Como se negó a hacerse el test, se hizo una nueva consulta y se ordenó hacerle el acta por falta de documentación, hacer otra acta por negarse a efectuar test de alcoholemia y aparte le van a secuestrar el auto”, informaron fuentes oficiales a Canal 26.

Hasta el lugar, se desplazó un operativo integrado por efectivos de la Policía de la Ciudad, agentes de Tránsito y personal del SAME. Sin embargo, el conductor se negó en todo momento a recibir asistencia médica y a descender del vehículo.

Además, pese a los reiterados pedidos de los inspectores de Tránsito, rechazó someterse al test de alcoholemia. Finalmente, tras permanecer varios minutos atrincherado en el interior del auto, accedió a bajar y fue trasladado en un patrullero.

ChoquePalermoSAME
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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