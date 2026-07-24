Petróleo a USD 100: el shock global que puede darle más dólares a la Argentina, pero también traer presión a los surtidores

Precio petróleo Foto: REUTERS

El precio internacional del petróleo volvió a ubicarse por encima de los USD 100 por barril y el dato sacudió a los mercados globales. La suba del Brent, referencia clave para buena parte del comercio mundial de crudo, se produjo en un contexto de mayor tensión geopolítica en Medio Oriente, con ataques vinculados al transporte de petróleo en el Mar Rojo y renovados temores sobre la seguridad del suministro energético internacional.

Para la Argentina, el nuevo escenario tiene una lectura doble. Por un lado, un barril más caro mejora el ingreso potencial de dólares, fortalece el atractivo de Vaca Muerta y favorece a las compañías petroleras. Por el otro, aumenta la presión sobre el precio de los combustibles, puede impactar en los costos productivos y complica el panorama financiero global por el efecto que el crudo caro puede tener sobre la inflación y las tasas en Estados Unidos.

Por qué volvió a subir el petróleo y qué mira el mercado

La escalada no responde únicamente a una mejora de la demanda mundial. Esta vez, el factor central es el riesgo geopolítico. Los operadores comenzaron a incorporar una mayor prima de riesgo ante la posibilidad de interrupciones en rutas sensibles para el comercio energético, especialmente luego de ataques contra buques y de las tensiones en torno al Estrecho de Ormuz, una zona estratégica por donde circula una parte relevante del petróleo que consume el mundo.

Cuando el mercado percibe que la oferta global puede quedar comprometida, el precio del crudo suele reaccionar con rapidez. Eso fue lo que ocurrió con el Brent, que regresó a los tres dígitos y reactivó las expectativas sobre un período de mayor volatilidad para la energía.

Vaca Muerta, la gran beneficiada del barril caro

El principal punto a favor para la Argentina aparece en el frente exportador. Con un petróleo más caro, cada barril vendido al exterior genera más divisas. En ese marco, Vaca Muerta vuelve a quedar en el centro de la escena como una de las apuestas estratégicas para mejorar la balanza energética y sumar dólares en un momento del año en el que suele caer el aporte del sector agroexportador.

Según estimaciones mencionadas por el mercado, un petróleo en torno a USD 100 podría significar para la Argentina un ingreso adicional cercano a USD 5.000 millones por exportaciones de hidrocarburos. Ese flujo extra sería especialmente relevante en un contexto en el que el país necesita reforzar reservas, sostener la estabilidad cambiaria y reducir la vulnerabilidad externa.

Combustible, ¿qué conviene cargar? Foto: NA

Además, un precio alto mejora la rentabilidad de las petroleras y vuelve más atractivos proyectos que, con un barril de USD 60 o USD 70, podrían tener márgenes más ajustados. Esto puede acelerar inversiones, perforación de pozos, obras de infraestructura y planes de expansión productiva en la formación neuquina.

El efecto en acciones energéticas argentinas

La reacción también se sintió en los activos financieros. Las empresas argentinas vinculadas al sector energético tuvieron una lectura favorable por parte de los inversores. Vista fue una de las compañías que mostró mejor desempeño, mientras que YPF operó con alzas durante buena parte de la rueda, aunque luego cerró con una leve baja.

El mensaje del mercado es claro: si el petróleo se mantiene en niveles elevados, las compañías con exposición directa a producción y exportación de crudo pueden capturar mayor valor. Sin embargo, esa expectativa depende de que el precio internacional se sostenga y de que la Argentina logre transformar el potencial energético en mayor capacidad real de exportación.

La contracara: combustibles, costos e inflación

El costado negativo aparece en los surtidores. Aunque la Argentina produce petróleo, el mercado interno no está completamente aislado de los precios internacionales. Las refinerías miran el valor global del crudo y también pueden enfrentar mayores costos en caso de importar combustibles o derivados.

Sube el precio del petróleo. Foto: REUTERS

Por eso, un Brent arriba de USD 100 suele aumentar la presión para ajustar los precios de la nafta y el gasoil. El traslado no necesariamente es inmediato, porque depende de decisiones empresarias, regulatorias y de política económica. De todos modos, el incentivo económico para recomponer precios internos crece cuando el precio internacional se dispara.

El impacto no se limita al consumidor que carga combustible. El campo, el transporte y buena parte de la logística dependen del gasoil. Si ese insumo sube, también aumentan los costos de sembrar, cosechar, mover mercadería y distribuir productos. En una economía sensible a los precios, ese proceso puede terminar presionando sobre la inflación.

El riesgo financiero: tasas más altas y menos crédito para emergentes

La suba del petróleo también puede tener consecuencias fuera del sector energético. Un crudo más caro complica la desaceleración de la inflación en Estados Unidos. Si la Reserva Federal percibe que la energía vuelve a empujar los precios, el mercado puede empezar a descontar tasas altas por más tiempo o incluso una postura monetaria más dura.

Ese movimiento afecta especialmente a países emergentes como la Argentina. Tasas más elevadas en Estados Unidos suelen encarecer el financiamiento internacional, reducir el apetito por riesgo y presionar sobre los bonos soberanos. En el escenario descripto, la tasa del bono estadounidense a 10 años llegó a 4,70% anual y el riesgo país argentino volvió a superar los 430 puntos básicos, lo que dificulta la posibilidad de regresar a los mercados voluntarios de deuda.