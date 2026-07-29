El Comité de la ONU podría condenar al Estado argentino tras la condena a Cristina Kirchner por la Causa Vialidad

Cristina Fernández de Kirchner y Javier Milei. Foto: Reuters

Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner encabezaron una conferencia de prensa a la 11 de la mañana de este miércoles 29 de julio en el NH Hotel de la Ciudad de Buenos Aires. La palabra de los letrados se dio en un contexto marcado por la presentación de la Causa Vialidad ante la ONU alegando irregularidades y sostuvieron que el Comité del organismo internacional podría condenar al Estado argentino comandado actualmente por Javier Milei.

“Las decisiones del Comité son vinculantes, parte del compromiso que el Estado argentino asumió ante la ONU. Es importante también señalar que Argentina es un ejemplo para el mundo en materia de derechos humanos, de apertura del orden jurídico a los derechos humanos”, expuso en primera instancia Rafael Valim, el brasileño que asumió recientemente como abogado de la expresidenta..

“El Comité puede condenar al Estado argentino. Que reconozca las violaciones que alegamos, que cumpla las cautelares que pedimos. Hay un espacio muy grande de toma de decisiones en ese Comité que incluso para los juristas que no están muy acostumbrados a ese mundo de la Justicia internacional de los Derechos Humanos parece un poco raro. Hay un campo de decisiones muy grande. Pueden condenarlo y tiene efectos en el proceso concreto de la Causa Vialidad”, sostuvo.

“Me parece importante subrayar eso, que estamos aquí como abogados, no como militantes políticos, para defender los derechos de una ciudadana que tuvo sus derechos violados en Argentina, dijo Valim, quien estuvo acompañado por el español Javier Borrego y el argentino Alberto Beraldi,