comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El Comité de la ONU podría condenar al Estado argentino tras la condena a Cristina Kirchner por la Causa Vialidad

Así lo expuso Rafael Valim, el nuevo abogado de Cristina Fernández de Kirchner que presentará la Causa Vialidad ante la ONU.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Cristina Fernández de Kirchner y Javier Milei. Foto: Reuters
Cristina Fernández de Kirchner y Javier Milei. Foto: Reuters
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner encabezaron una conferencia de prensa a la 11 de la mañana de este miércoles 29 de julio en el NH Hotel de la Ciudad de Buenos Aires. La palabra de los letrados se dio en un contexto marcado por la presentación de la Causa Vialidad ante la ONU alegando irregularidades y sostuvieron que el Comité del organismo internacional podría condenar al Estado argentino comandado actualmente por Javier Milei.

“Las decisiones del Comité son vinculantes, parte del compromiso que el Estado argentino asumió ante la ONU. Es importante también señalar que Argentina es un ejemplo para el mundo en materia de derechos humanos, de apertura del orden jurídico a los derechos humanos”, expuso en primera instancia Rafael Valim, el brasileño que asumió recientemente como abogado de la expresidenta..

“El Comité puede condenar al Estado argentino. Que reconozca las violaciones que alegamos, que cumpla las cautelares que pedimos. Hay un espacio muy grande de toma de decisiones en ese Comité que incluso para los juristas que no están muy acostumbrados a ese mundo de la Justicia internacional de los Derechos Humanos parece un poco raro. Hay un campo de decisiones muy grande. Pueden condenarlo y tiene efectos en el proceso concreto de la Causa Vialidad”, sostuvo.

“Me parece importante subrayar eso, que estamos aquí como abogados, no como militantes políticos, para defender los derechos de una ciudadana que tuvo sus derechos violados en Argentina, dijo Valim, quien estuvo acompañado por el español Javier Borrego y el argentino Alberto Beraldi,

GobiernoONUJavier MileiCristina Fernández de KirchnerCausa Vialidad
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Quién es Rafael Valim, el nuevo abogado de Cristina Kirchner ante la ONU que ya defendió a Lula da Silva

    Quién es Rafael Valim, el nuevo abogado de Cristina Kirchner ante la ONU que ya defendió a Lula da Silva

  2. Minuto a minuto | Conferencia de prensa de los abogados de Cristina por la Causa Vialidad:“Tuvimos gravísimas violaciones a los derechos de las garantías fundamentales”

    Minuto a minuto | Conferencia de prensa de los abogados de Cristina por la Causa Vialidad: “Tuvimos gravísimas violaciones a los derechos de las garantías fundamentales”

  3. El partido de Lula da Silva denunció a Milei:piden que lo investiguen por el viaje a San Pablo para apoyar a Flávio Bolsonaro

    El partido de Lula da Silva denunció a Milei: piden que lo investiguen por el viaje a San Pablo para apoyar a Flávio Bolsonaro

  4. El Gobierno aseguró que “no hay posibilidad alguna” de que se rompan las relaciones entre Argentina y Brasil

    El Gobierno aseguró que “no hay posibilidad alguna” de que se rompan las relaciones entre Argentina y Brasil

  5. Ni Adorni ni Villarruel:quién es el integrante del Gobierno que supera a Javier Milei en imagen positiva

    Ni Adorni ni Villarruel: quién es el integrante del Gobierno que supera a Javier Milei en imagen positiva
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Minuto a minuto | Conferencia de prensa de los abogados de Cristina por la Causa Vialidad:“Tuvimos gravísimas violaciones a los derechos de las garantías fundamentales”

Minuto a minuto | Conferencia de prensa de los abogados de Cristina por la Causa Vialidad: “Tuvimos gravísimas violaciones a los derechos de las garantías fundamentales”

El Comité de la ONU podría condenar al Estado argentino tras la condena a Cristina Kirchner por la Causa Vialidad

Quién es Rafael Valim, el nuevo abogado de Cristina Kirchner ante la ONU que ya defendió a Lula da Silva

El Gobierno aseguró que “no hay posibilidad alguna” de que se rompan las relaciones entre Argentina y Brasil

General

Ni el CV ni la experiencia:una exreclutadora de Google reveló las 4 preguntas que te hacen destacar en una entrevista laboral

Ni el CV ni la experiencia: una exreclutadora de Google reveló las 4 preguntas que te hacen destacar en una entrevista laboral

Jubilados y pensionados ANSES:cómo cambia el calendario de cobro por el feriado de agosto

Tras la reforma del BCRA, el Gobierno busca blindar la continuidad de Santiago Bausili al frente del Banco Central

ANSES paga este miércoles 29 de julio:quiénes cobran hoy, DNI por DNI

Internacionales

Violentos disturbios en Italia:más de 120 policías heridos en protestas contra el tren de alta velocidad Turín-Lyon

Violentos disturbios en Italia: más de 120 policías heridos en protestas contra el tren de alta velocidad Turín-Lyon

Conmoción en Estados Unidos:un hombre asesinó a sus esposa y a sus seis hijos, incendió la casa y luego se suicidó

La guerra entre Rusia y Ucrania se traslada a las redes y el Kremlin busca detener al fundador de Telegram

Se fue de viaje con dos maestras de su hijo, una nevada los aisló y ahora el Gobierno analiza cobrarles el operativo de rescate