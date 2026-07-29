Ni el CV ni la experiencia: una exreclutadora de Google reveló las 4 preguntas que te hacen destacar en una entrevista laboral

Farah Sharghi, exreclutadora de Google, Uber y The New York Times, explicó cuáles son las preguntas que pueden marcar la diferencia en una entrevista laboral. Foto: Unsplash.

Conseguir un trabajo no depende únicamente de responder correctamente las preguntas del entrevistador. Para Farah Sharghi, exreclutadora de empresas como Google, Uber y The New York Times, uno de los momentos más determinantes de una entrevista laboral llega al final, cuando el candidato tiene la oportunidad de hacer sus propias consultas.

Según explicó la especialista en recursos humanos, muchas personas desaprovechan esa instancia con preguntas genéricas o simplemente deciden no intervenir. Sin embargo, formular la pregunta adecuada puede transmitir interés genuino, capacidad de análisis y una actitud orientada a resolver problemas, cualidades que las empresas valoran especialmente.

La especialista en recursos humanos aseguró que hacer las preguntas correctas al final de la entrevista puede ayudarte a destacarte entre los candidatos. Foto: Freepik

Sharghi sostuvo que las organizaciones no contratan empleados solo para cubrir una vacante, sino para resolver necesidades concretas. En ese sentido, aseguró que quienes logran entender ese objetivo tienen más posibilidades de destacarse frente al resto de los postulantes.

“Si llegas preguntando ‘¿qué está roto?’ con auténtica curiosidad y disposición para ayudar, lograrás destacar del resto”, explicó la exreclutadora en declaraciones a CNBC.

Las cuatro preguntas que recomienda una exreclutadora de Google para una entrevista laboral

De acuerdo con la especialista, estas son las consultas que pueden ayudarte a causar una buena impresión durante una entrevista de trabajo.

1. “¿Qué es lo que realmente está roto en este momento y quieren que esta persona solucione?”

Para Sharghi, esta pregunta demuestra que el candidato está más interesado en aportar soluciones que en obtener un cargo atractivo. Además, permite conocer cuál es el verdadero desafío detrás de la vacante y brinda la posibilidad de explicar cómo la experiencia propia puede contribuir a resolverlo.

Más allá del currículum y la experiencia, una exreclutadora de Google reveló qué buscan realmente las empresas durante una entrevista de trabajo. Foto: Unsplash.

2. “Dentro de un año, ¿qué le hará decir que esta contratación funcionó?”

La experta señaló que muchos aspirantes intentan convencer al entrevistador de que merecen el puesto, cuando en realidad deberían comprender cuáles serán los criterios con los que se evaluará su desempeño. Esta consulta refleja una mentalidad enfocada en objetivos y resultados.

3. “¿A quién de su equipo desearía poder clonar?”

Con esta pregunta, el postulante busca identificar qué comportamientos o habilidades representan el éxito dentro del equipo. Según Sharghi, entender qué perfiles son valorados facilita la adaptación y permite conocer mejor la cultura de trabajo de la empresa.

4. “¿Qué parte de este trabajo subestima la gente?”

La especialista destacó que esta consulta suele sorprender al entrevistador, ya que lo invita a hablar de las dificultades reales del puesto. Al mismo tiempo, proyecta la imagen de una persona que prefiere conocer los desafíos desde el principio y está dispuesta a enfrentarlos.

Las cuatro preguntas recomendadas por la experta permiten demostrar iniciativa, interés por el puesto y una mentalidad orientada a resolver problemas. Foto: Unsplash.

El consejo de la exreclutadora para aumentar las posibilidades de ser contratado

Como conclusión, Farah Sharghi afirmó que los candidatos que más la impresionaban no concebían la entrevista como un examen para obtener el puesto. En cambio, llegaban con la mentalidad de alguien que ya formaba parte de la organización y utilizaban la conversación para comprender qué problemas debían resolver.

Para la especialista, esa diferencia de enfoque permite demostrar iniciativa, interés por el negocio y una actitud proactiva, tres características que pueden inclinar la balanza a favor de un candidato durante un proceso de selección.