Conmoción en Estados Unidos: un hombre asesinó a sus esposa y a sus seis hijos, incendió la casa y luego se suicidó

Un hombre mató a su familia en Estados Unidos Foto: X

Un hombre asesinó a su esposa y a sus seis hijos en Estados Unidos y el hecho estremeció al país, ya que además del crimen, el agresor incendió la vivienda familiar y luego se quitó la vida. El caso ocurrió en Grand Haven Township, en el estado de Michigan, y es investigado como uno de los crímenes familiares más impactantes registrados en el país en los últimos años.

El hecho comenzó a investigarse a raíz de un incendio en una vivienda el 24 de julio pasado. Sin embargo, cuando los policías llegaron, la escena con la que se encontraron fue estremecedora: los cuerpos de los ocho integrantes de la familia presentaban heridas de bala. Poco después, las autoridades confirmaron que el fuego había sido provocado de manera intencional tras los asesinatos.

Un hombre mató a su familia en Estados Unidos Foto: X

Las autopsias de las víctimas determinaron que murieron por disparos y que el agresor también murió por una herida de bala autoinfligida. Los investigadores sostienen que el incendio habría sido iniciado para intentar ocultar el crimen.

Quién era el hombre acusado de asesinar a toda su familia

El presunto autor fue identificado como Kristopher Karolkiewicz, de 47 años. Según informaron las autoridades, semanas antes había perdido su trabajo como vicepresidente de marketing y ventas de una empresa.

Además, trascendió que atravesaba una compleja situación personal. Medios estadounidenses señalaron que su esposa había publicado recientemente mensajes en redes sociales en los que hacía referencia a una presunta infidelidad por parte de su esposo y a problemas en la relación de pareja, aunque los investigadores aún no establecieron si esos conflictos estuvieron vinculados con el crimen, ya que también mató a sus hijos de entre cuatro y quince años.

Un hombre mató a su familia en Estados Unidos Foto: X

Las autoridades continúan analizando pruebas balísticas, pericias sobre el incendio y otros elementos recolectados en la vivienda para reconstruir con precisión la secuencia de los hechos y determinar si existieron señales previas que pudieran haber anticipado la tragedia.

Por el momento, no se encontró ninguna nota que explicara los motivos del ataque. Por esa razón, los investigadores trabajan sobre distintos elementos secuestrados en la vivienda y en los antecedentes recientes del agresor para intentar esclarecer qué desencadenó la masacre.

Un hombre mató a su familia en Estados Unidos Foto: X

El caso, además de generar una profunda conmoción en el condado, reavivó el debate sobre la violencia intrafamiliar, el acceso a las armas de fuego y la poca intervención de las autoridades policiales ante las denuncias que las víctimas intentan erradicar en la Justicia.