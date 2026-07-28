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El partido de Lula da Silva denunció a Milei: piden que lo investiguen por el viaje a San Pablo para apoyar a Flávio Bolsonaro

Diputados del Partido de los Trabajadores buscan determinar si el mandatario argentino tuvo “injerencia externa indebida” en la campaña electoral de Brasil de cara a las elecciones presidenciales de octubre.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Javier Milei y Flávio Bolsonaro durante su lanzamiento como candidato en San Pablo, Brasil.
Javier Milei y Flávio Bolsonaro durante su lanzamiento como candidato en San Pablo, Brasil. Foto: REUTERS
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Diputados del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, cuyo líder histórico y máximo referente es el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, presentaron una denuncia contra Javier Milei ante la justicia electoral de aquella nación con el fin de determinar si tuvo “injerencia externa indebida” en la campaña electoral de Flávio Bolsonaro rumbo a las elecciones presidenciales de octubre.

La moción tuvo lugar luego de la polémica que surgió como consecuencia de las firmes críticas y los insultos del presidente argentino hacia su par brasileño, a quien llamó “ladrón”, “presidiario” y “totalitario”.

El PT y sus aliados del Partido Verde (PV) y Partido Comunista de Brasil (PCdoB) formalizaron la denuncia ante la Fiscalía General de la República brasileña este lunes para que se abra una investigación sobre la visita de Milei a la convención del Partido Liberal, en la cual apoyó de manera oficial la candidatura de Bolsonaro a la presidencia brasileña.

En este sentido, la Federación Brasileña de la Esperanza, alianza oficialista que gobierna junto a Lula Da Silva, emitió una aclaración diciendo que su moción no conforma “ninguna conclusión sobre irregularidades electorales o administrativas”, sino que busca establecer si la visita del presidente argentino puede llegar a interferir y afectar “la preservación de la soberanía nacional, la igualdad de oportunidades entre futuros competidores, la imparcialidad administrativa y la normalidad del proceso electoral brasileño”.

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Javier Milei y Flávio Bolsonaro
Javier Milei y Flávio Bolsonaro durante su lanzamiento como candidato en San Pablo, Brasil. Foto: REUTERS

Mediante un comunicado que dio a circulación a través de su página web, el PT sostuvo que Milei “expresó explícitamente su apoyo al candidato” Flávio Bolsonaro y aprovechó la ocasión para realizar “ataques personales” en contra de su oponente y presidente actual Lula Da Silva, quien está en carrera para lograr su reelección, además de un ministro del Supremo Tribunal Federal.

Teniendo en cuenta la cobertura periodística en el evento, sumadas las repercusiones que se dieron, desde la coalición brasileña afirmaron que la presencia del libertario “no fue un episodio aislado ni un mero hecho fortuito”. En ese sentido, solicitaron “verificar si se movilizaron estructuras estatales brasileñas y/o extranjeras, directa o indirectamente, para impulsar un acto de inequívoca naturaleza político-electoral relacionado con la sucesión presidencial brasileña”.

El PT sumó en su comunicado que “la soberanía nacional se proyecta directamente sobre la autonomía del proceso democrático interno, garantizando que la formación de la voluntad popular permanezca libre de influencias institucionales externas incompatibles con la autodeterminación política del pueblo brasileño”.

¿Qué dijo Javier Milei en Brasil sobre Lula da Silva?

El presidente argentino asistió el fin de semana al acto de lanzamiento como candidato a presidente de Flávio Bolsonaro. Allí, calificó al líder del Partido de los Trabajadores como “ladrón”, “presidiario” y “totalitario”. lo cual desató un conflicto diplomático a lo largo de los últimos días.

Javier Milei apuntó contra Lula da Silva en su visita a Brasil.

La reacción de Lula da Silva tras los dichos de Javier Milei

Lula da Silva, trató de bajarle el tono a la tensión diplomática con Javier Milei nacida por los dichos del presidente argentino.

“¿Qué te parece la historia con Milei?”, preguntó el reportero de Bloomberg, Daniel Carvalho, mientras Lula esperaba al presidente surcoreano Lee Jae Myung en el Palacio de Itamaraty en Brasilia. “¿Quién es ese tipo?”, reaccionó el presidente brasileño, en una escena que quedó captada por las cámaras de los presentes.

Más allá de la respuesta formal de la Cancillería del país vecino y de la calificación de “payaso” que del ministro de Economía brasileño Dario Durigan hizo sobre Milei, Lula dejó en claro que no piensa responder personalmente a los insultos.

La reacción de Lula da Silva al ser consultado por los dichos de Javier Milei. Crédito del video: X @g1

“Miembros del gobierno de Lula declararon que no veían ningún problema con la presencia de Milei en un acto partidario, pero advirtieron que reaccionarían si el argentino hacía comentarios sobre asuntos internos brasileños, como el sistema electoral, el gobierno federal o las autoridades brasileñas”, señaló el medio G1.

De esta manera, Lula demostró que su intención es concentrarse en la campaña electoral y en todo caso apuntar contraDonald Trump, quien acaba de aplicar aranceles del 25% a productos brasileños.

Javier MileiLula da Silva BrasilFlavio Bolsonaro
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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