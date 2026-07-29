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El Gobierno aseguró que “no hay posibilidad alguna” de que se rompan las relaciones entre Argentina y Brasil

El canciller Pablo Quirno aseguró que las diferencias entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva no afectarán la relación bilateral ni el comercio.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Quirno juró como nuevo ministro de Relaciones Exteriores.
Quirno juró como nuevo ministro de Relaciones Exteriores. Foto: Oficina del Presidente
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El canciller Pablo Quirno afirmó que la relación entre Argentina y Brasil continuará siendo sólida pese a las diferencias ideológicas entre el Gobierno de Javier Milei y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. En una entrevista radial, el funcionario dejó en claro que las tensiones políticas no alterarán los vínculos institucionales ni el comercio entre ambos países.

“No hay posibilidad alguna de que de nuestro lado la relación se rompa”, sostuvo Quirno, quien remarcó que, si bien Brasil decidió convocar a consultas a su embajador en Buenos Aires, la Argentina optó por no responder con una medida similar.

Pablo Quirno y Javier Milei.
EL canciller Pablo Quirno junto a Javier Milei. Foto: NA

Quirno: “Las diferencias no afectan la relación con Brasil”

El canciller explicó que el Gobierno decidió mantener separadas las diferencias ideológicas de la agenda diplomática e institucional. En ese sentido, recordó que ambos países lograron avanzar en la implementación del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que entró en vigor el 1 de mayo tras más de dos décadas de negociaciones.

Asimismo, rechazó las versiones que anticipaban un deterioro del intercambio comercial y aseguró que Brasil continúa siendo el principal socio comercial de la Argentina.

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La postura sobre la bandera de las Islas Malvinas

Quirno también se refirió a la polémica generada por la bandera con la leyenda sobre las Islas Malvinas que exhibieron los jugadores de la selección argentina durante el Mundial 2026 frente a Inglaterra.

El funcionario negó que exista una crisis diplomática con el Reino Unido y rechazó las versiones que indicaban que la Cancillería había pedido disculpas al gobierno británico.

“La bandera dice una verdad. No tenemos nada de qué pedir disculpas”, afirmó, al tiempo que calificó como “absolutamente falso” que funcionarios argentinos se hayan reunido con el embajador británico para ofrecer explicaciones.

La bandera con el lema "Las Malvinas son argentinas". Foto: Web.

Además, reveló que Argentina presentó una protesta formal al Reino Unido por el paso de un buque británico por el estrecho de Magallanes sin cumplir los procedimientos previstos en los acuerdos bilaterales.

Al mismo tiempo y durante la entrevista, Quirno reiteró el rechazo del Gobierno al proyecto petrolero Sea Lion, impulsado en aguas cercanas a las Islas Malvinas.

El canciller sostuvo que Argentina no reconoce las licencias otorgadas por las autoridades isleñas y recordó que el Ejecutivo ya sancionó a las empresas involucradas en la iniciativa.

“Vamos a defender los derechos de Argentina tanto en los tribunales nacionales como en los internacionales”, aseguró.

Viaje a China y nuevos acuerdos comerciales

En materia de política exterior, Quirno confirmó que el Gobierno trabaja en una visita oficial a China, que sería encabezada por él junto con Karina Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, con el objetivo de avanzar en negociaciones comerciales y financieras.

Pablo Quirno, canciller argentino.
Pablo Quirno, canciller argentino. Foto: NA

Además, adelantó que Argentina recibirá próximamente al presidente de Corea del Sur para fortalecer la relación bilateral y destacó dos novedades comerciales: la reapertura del mercado europeo para la carne aviar argentina desde el 17 de agosto y la ampliación de la cuota de exportación de carne hacia Estados Unidos, junto con la incorporación de decenas de productos argentinos con arancel cero.

Según el canciller, estas medidas reflejan la estrategia del Gobierno para ampliar mercados y fortalecer la inserción internacional del país, más allá de las diferencias políticas con otros gobiernos de la región.

Javier MileiLula da Silva Pablo Quirno
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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