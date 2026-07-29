Tras la reforma del BCRA, el Gobierno busca blindar la continuidad de Santiago Bausili al frente del Banco Central

Santiago Bausili junto al presidente Milei y Caputo Foto: X / @LuisCaputoAR

La administración de Javier Milei ya tiene definida su hoja de ruta para consolidar el rumbo económico. Luego de impulsar una profunda reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el oficialismo planea avanzar en el Congreso con la aprobación del pliego de Santiago Bausili, actual presidente de la entidad monetaria y uno de los funcionarios más cercanos al ministro de Economía, Luis Caputo.

La estrategia oficial contempla un orden preciso: primero obtener respaldo legislativo para las modificaciones institucionales del Banco Central y recién después avanzar con la confirmación parlamentaria de Bausili. De esta manera, la Casa Rosada busca reforzar la estabilidad del esquema monetario y garantizar la continuidad de uno de los principales arquitectos del programa económico.

El Gobierno apuesta a fortalecer el liderazgo de Santiago Bausili

En los despachos oficiales consideran que la permanencia de Bausili resulta fundamental para sostener la política monetaria implementada desde el inicio de la gestión libertaria. Por ese motivo, descartan abrir negociaciones con sectores de la oposición para consensuar otro nombre al frente del Banco Central.

Santiago Bausili y Luis Caputo. Foto: NA

La intención es que el debate parlamentario se concentre primero en las reformas institucionales del organismo. Una vez aprobadas, el Ejecutivo buscará regularizar la situación del actual titular de la entidad mediante el correspondiente acuerdo del Senado.

Según la visión oficial, ambos pasos forman parte de una misma estrategia destinada a otorgar previsibilidad a largo plazo y fortalecer la independencia de la autoridad monetaria.

Qué cambios propone la reforma de la Carta Orgánica

El proyecto impulsado por el Gobierno apunta a introducir transformaciones de gran alcance en el funcionamiento del Banco Central. Entre los principales objetivos figuran:

Limitar el financiamiento monetario al Tesoro Nacional.

Reforzar la preservación del valor de la moneda como misión principal del organismo.

Incrementar los requisitos para la remoción de sus autoridades.

Otorgar mayor estabilidad institucional al directorio y a la presidencia de la entidad.

La administración Milei considera que estas modificaciones son claves para consolidar un marco de reglas permanentes y evitar que futuras gestiones alteren con facilidad la orientación monetaria vigente.

La situación actual de Bausili en el Banco Central

Santiago Bausili se desempeña como presidente del Banco Central desde diciembre de 2023 bajo la modalidad de designación “en comisión”. Su pliego fue enviado al Senado poco después de asumir, pero todavía no obtuvo tratamiento definitivo en la Comisión de Acuerdos ni llegó al recinto para su aprobación.

Deudas Foto: Diario Hoy

Desde el Gobierno aclaran que una eventual aprobación legislativa no implicaría un nuevo mandato completo. El objetivo sería formalizar la designación correspondiente al período institucional actualmente en curso, que se extiende hasta septiembre de 2028.

Esta situación no constituye una excepción en la historia reciente del Banco Central, donde distintos presidentes ocuparon el cargo durante meses e incluso años antes de recibir el aval parlamentario.

Los antecedentes que mira la Casa Rosada

La experiencia más citada en el oficialismo es la de Federico Sturzenegger, quien fue designado en comisión por Mauricio Macri en 2015 y obtuvo el acuerdo del Senado casi un año después.

También existen otros casos similares. Luis Caputo, Guido Sandleris y Miguel Pesce ejercieron la conducción del Banco Central bajo mecanismos de designación transitoria mientras avanzaban o quedaban pendientes los trámites legislativos correspondientes.

Estos antecedentes son utilizados por el Gobierno para sostener que la situación de Bausili encuadra dentro de una práctica institucional conocida y aplicada por administraciones de distintos signos políticos.

El punto más sensible: las nuevas reglas para remover autoridades

Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es la modificación de los procedimientos para apartar al presidente del Banco Central y a los miembros de su directorio. El Ejecutivo pretende establecer mecanismos más estrictos, con causales mejor definidas y mayores exigencias legales para concretar una remoción.

La iniciativa surge a partir de antecedentes históricos como los casos de Pedro Pou y Martín Redrado, cuyos desplazamientos generaron fuertes controversias políticas e institucionales.

Con el nuevo esquema, el Gobierno busca reducir los márgenes de discrecionalidad y otorgar mayores garantías de estabilidad a las autoridades monetarias, independientemente de los cambios de administración.

El objetivo final del oficialismo

La Casa Rosada entiende que la reforma del Banco Central y la confirmación de Bausili son dos etapas inseparables de un mismo proyecto económico. La intención es consolidar un modelo de política monetaria menos dependiente del financiamiento estatal y respaldado por una conducción estable hasta 2028.

Por esa razón, el oficialismo planea concentrar primero sus esfuerzos en lograr la aprobación de la nueva Carta Orgánica. Superado ese desafío, avanzará con el tratamiento del pliego de Santiago Bausili en el Senado, buscando asegurar la continuidad de uno de los funcionarios más influyentes en el diseño y ejecución del programa económico de Javier Milei.