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Quién es Rafael Valim, el nuevo abogado de Cristina Kirchner ante la ONU que ya defendió a Lula da Silva

La expresidenta recurrió al reconocido académico y abogado brasileño para llevar adelante un reclamo internacional ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por su condena en la Causa Vialidad. Valim fue una figura central en la estrategia teórica que logró anular los procesos judiciales contra el actual mandatario de Brasil.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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El brasileño la representará ante la ONU.
El brasileño la representará ante la ONU. Foto: Prensa
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En el marco de la confirmación de su condena en la Causa Vialidad, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió ampliar su estrategia de defensa en el plano internacional e incorporar a su equipo legal a Rafael Valim, un jurista y académico brasileño de renombre internacional, reconocido por haber sido uno de los articuladores teóricos de la defensa de Lula da Silva.

Cristina Fernández de Kirchner decidió dar un paso más en la disputa judicial derivada de la causa Vialidad y presentará un reclamo ante organismos de las Naciones Unidas. Los nuevos abogados de la expresidenta darán una conferencia de prensa a las 11 de la mañana de este miércoles para brindar detalles sobre esta decisión.

La contratación de Valim tuvo como objetivo central elevar una presentación formal ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde se argumentó la vulneración de garantías constitucionales y la existencia de un proceso de lawfare (persecución judicial con fines políticos) en su contra.

Rafael Valim, nuevo abogado de Cristina Fernández de Kirchner
El letrado representará a la expresidenta ante la ONU. Foto: New Media UFM

Quién es Rafael Valim, el actual abogado de Cristina Fernández de Kirchner

Rafael Valim es abogado, jurista y consultor especializado en Derecho Administrativo y Teoría del Derecho. Cuenta con una amplia trayectoria académica en universidades de América Latina y Europa, y es director general del Instituto para la Reforma de las Relaciones Entre Empresa y Estado (IREE), un prestigioso think tank brasileño.

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Su nombre cobró relevancia internacional durante el desarrollo de la operación “Lava Jato”. Valim, junto a los abogados Cristiano Zanin y Valeska Teixeira Zanin Martins, diseñó la matriz teórica que sostuvo que las causas contra Lula da Silva no constituían procesos judiciales imparciales, sino un mecanismo de manipulación de la Justicia para proscribir al líder del Partido de los Trabajadores.

Lula y Cristina Kirchner. Foto: EFE.
Lula y Cristina Kirchner. Foto: EFE.

En 2017, cofundó el Lawfare Institute y coescribió el libro Lawfare: una introducción, material que sirvió de base doctrinal para llevar denuncias ante organismos internacionales y que precedió la decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil que terminó anulando las condenas contra Lula.

Con la suma de Valim a la mesa de trabajo que encabeza su abogado defensor en el país, Carlos Beraldi, Cristina busca replicar el camino de revisión internacional que recorrió el actual presidente brasileño. La presentación ante la ONU apuntará a señalar presuntas irregularidades en el debido proceso, la falta de imparcialidad de los tribunales intervinientes y el impacto de la condena en el ejercicio de sus derechos políticos, recurriendo a la vasta experiencia de Valim en litigios internacionales sobre garantías fundamentales y derechos humanos.

Cristina Fernández de KirchnerCausa VialidadONULula da Silva
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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