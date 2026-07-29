ANSES paga este miércoles 29 de julio: quiénes cobran hoy, DNI por DNI

Oficina ANSES Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este miércoles 29 de julio de 2026 con el calendario de pagos correspondiente al mes de julio. Como ocurre habitualmente, las acreditaciones se ordenan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de prestación que percibe cada beneficiario.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 29 de julio.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 11 de agosto.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 11 de agosto.

Asignaciones que siguen vigentes hasta agosto

Además de los pagos diarios por terminación de DNI, ANSES mantiene abiertas otras liquidaciones que abarcan a todas las terminaciones de documento.

La Asignación por Maternidad se paga para todas las terminaciones de DNI entre el 14 de julio y el 11 de agosto. Por su parte, las Asignaciones de Pago Único, que incluyen Nacimiento, Matrimonio y Adopción, se abonan entre el 13 de julio y el 11 de agosto.

También continúan vigentes las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, con pagos para todas las terminaciones de DNI desde el 8 de julio hasta el 11 de agosto.

Cómo consultar si cobrás ANSES

Para confirmar el día exacto de cobro, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES, consultar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o revisar el calendario oficial actualizado.

Antes de ir al banco o al cajero, conviene verificar la fecha asignada para evitar traslados innecesarios. La acreditación depende de la prestación, la terminación del DNI y el cronograma vigente para julio 2026.

Cómo consultar si cobrás ANSES. Foto: ANSES

Aumento en SUAF de ANSES: cuánto se cobrará en agosto de 2026 y el calendario completo de pagos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene definido el calendario de pagos de la Asignación por Hijo del SUAF correspondiente a agosto de 2026. El beneficio se acreditará de manera escalonada según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular, tal como ocurre todos los meses con las asignaciones familiares.

La novedad más importante para las familias que cobran esta prestación es que en agosto se aplicará una suba del 1,89%, porcentaje determinado por el mecanismo de movilidad mensual que toma como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El Decreto 274/2024 estableció el esquema de actualización mensual vinculado a la inflación, mientras que el INDEC informó que el IPC de junio de 2026 fue del 1,9%.

Aunque el dato difundido públicamente por el INDEC fue de 1,9%, ANSES utiliza el indicador con dos decimales para calcular los haberes y asignaciones. Por ese motivo, el aumento aplicado en agosto será del 1,89%, impactando en los valores de las asignaciones familiares del SUAF y en los topes de ingresos vigentes.

Calendario SUAF agosto 2026: fechas de cobro por terminación de DNI

El pago de la Asignación por Hijo del SUAF en agosto de 2026 comenzará el lunes 10 de agosto y finalizará el lunes 24 de agosto, según el último número del DNI del titular. ANSES ordena los depósitos de esta manera para distribuir las acreditaciones en distintas jornadas bancarias.

El cronograma completo queda de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto de 2026.

DNI terminados en 1: martes 11 de agosto de 2026.

DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto de 2026.

DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto de 2026.

DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto de 2026.

DNI terminados en 5: martes 18 de agosto de 2026.

DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto de 2026.

DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto de 2026.

DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto de 2026.

DNI terminados en 9: lunes 24 de agosto de 2026.

En este calendario se observa una pausa entre el viernes 14 y el martes 18 de agosto, debido a que el lunes 17 corresponde al feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, lo que modifica la continuidad habitual de los pagos.