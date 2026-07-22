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Llega la Fiesta del Chorizo a la Pomarola: cuándo, dónde y cómo llegar al pueblito que la realiza

La tradicional celebración gastronómica reunirá en su 6° edición a vecinos y visitantes. Además de degustaciones y propuestas para toda la familia, el Municipio abrió la inscripción para productores, cocineros y emprendedores que quieran participar. Todos los detalles.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Llega la sexta edición de la Fiesta del Chorizo a la Pomarola.
Llega la sexta edición de la Fiesta del Chorizo a la Pomarola.
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La cuenta regresiva ya comenzó para uno de los encuentros gastronómicos más convocantes de la temporada en Luján. La 6° Fiesta del Chorizo a la Pomarola se celebrará el próximo domingo 9 de agosto en la localidad de Torres, con una jornada que combinará gastronomía, producción local y actividades para toda la familia.

El evento tendrá lugar desde las 11 de la mañana en el predio de la estación de ferrocarril, ubicado en la intersección de las calles Nemesio Litardo y Blandengue, un espacio que habitualmente reúne a vecinos y visitantes en las principales celebraciones populares de la zona.

Dónde se hace la Fiesta del Chorizo a la Pomarola

La celebración tendrá lugar en el predio de la estación de ferrocarril de Torres, ubicado en la intersección de las calles Nemesio Litardo y Blandengue, donde se espera una importante concurrencia de vecinos y visitantes atraídos por la gastronomía regional.

Aunque todavía no se anunció la programación artística completa, se espera una jornada con propuestas recreativas, música en vivo y una fuerte presencia de emprendedores y productores locales, en torno a uno de los platos más tradicionales de la cocina popular.

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Cómo llegar a Torres desde CABA, el lugar donde se realiza la Fiesta del Chorizo a la Pomarola

La localidad de Torres, partido de Luján, se encuentra a unos 80 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y es uno de los principales polos turísticos rurales de la región. Para quienes planeen asistir a la Fiesta del Chorizo a la Pomarola, existen distintas alternativas de acceso.

En automóvil, el recorrido más directo es por la Autopista Acceso Oeste (Ruta Nacional 7) en dirección a Luján. Tras llegar a la ciudad cabecera, se debe continuar por los caminos de acceso hacia Torres, siguiendo la señalización local. El viaje demanda aproximadamente una hora y media, dependiendo del tránsito.

Quienes opten por el transporte público pueden viajar en tren hasta Luján y desde allí combinar con colectivos o remises hacia Torres. También existen servicios de ómnibus interurbanos que conectan distintos puntos del Área Metropolitana con el partido de Luján.

Convocatoria abierta para emprendedores gastronómicos

De cara a una nueva edición, el Municipio de Luján lanzó una convocatoria destinada a productores, cocineros y emprendimientos gastronómicos interesados en sumarse a la propuesta.

La iniciativa busca ampliar la oferta de sabores y productos durante la fiesta, brindando a los participantes la posibilidad de exhibir y comercializar sus elaboraciones ante miles de asistentes.

Según informaron desde la organización, quienes deseen formar parte del evento deberán contar con el certificado vigente del curso de Manipulación de Alimentos, requisito indispensable para participar de las actividades vinculadas a la elaboración y venta de alimentos.

Chorizo a la pomarola. Foto: Cucinare
Chorizo a la pomarola. Foto: Cucinare

Cómo inscribirse para participar

Los interesados deberán completar previamente un formulario de inscripción online habilitado por el Municipio para registrar las postulaciones.

Una vez recibidas las solicitudes, el equipo organizador analizará cada caso y se comunicará con los inscriptos para confirmar su participación, además de brindar detalles operativos sobre el desarrollo de la jornada.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el viernes 7 de agosto inclusive, por lo que los organizadores recomendaron realizar el trámite con anticipación para garantizar la evaluación de la solicitud.

Fiestas RegionalesBuenos AiresGastronomía
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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