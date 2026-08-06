Se aproxima la Fiesta del Asado Criollo: fechas, horarios y artistas que tocarán en la celebración bonaerense

Fiesta del Asado Criollo en Moquehuá. Foto: Instagram/fiestadelasado.moquehua

La cuenta regresiva ya comenzó para una de las fiestas gastronómicas más esperadas del interior de la provincia de Buenos Aires. La 5° Fiesta del Asado Criollo se realizará en la localidad de Moquehuá, partido de Chivilcoy, con dos jornadas repletas de shows musicales, tradiciones gauchescas, gastronomía y el tan esperado concurso de asadores.

Con entrada libre y gratuita, el evento se llevará a cabo el sábado 12 y domingo 13 de septiembre, convocando tanto a vecinos como a visitantes de distintos puntos de la provincia para disfrutar de música en vivo, desfiles criollos, exhibiciones y propuestas para toda la familia.

Fiesta del Asado Criollo en Moquehuá. Foto: Instagram/fiestadelasado.moquehua

Cuándo y dónde se realiza la 5° Fiesta del Asado Criollo

La 5° Fiesta del Asado Criollo tendrá lugar los 12 y 13 de septiembre en Moquehuá, una localidad del partido de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires.

La celebración es de entrada libre y gratuita y busca poner en valor una de las tradiciones gastronómicas más representativas del país, acompañada por actividades culturales, espectáculos musicales y propuestas recreativas.

Fechas y horarios oficiales de la celebración bonaerense

La programación comenzará el sábado 12 de septiembre desde las 18:00, con una noche de música en vivo y shows para todo el público.

En tanto, el domingo 13 de septiembre las actividades arrancarán desde las 8:00, con el inicio del tradicional concurso de asadores. A las 10:00 se realizará el Desfile Criollo y la Exhibición de autos y motos clásicos, con la conducción de Gustavo Andrade.

Luego, desde las 13:00, tendrá lugar la Peña “Virgen de Loreto”, mientras que a las 15:00 será la esperada entrega de premios del concurso de asadores. Finalmente, desde las 16:00, el escenario volverá a llenarse de música con nuevos artistas en vivo.

Fiesta del Asado Criollo en Moquehuá. Foto: Instagram/fiestadelasado.moquehua

¿Cuáles son los requisitos para participar en el concurso de asadores?

El concurso de asadores será una de las actividades principales de la 5° Fiesta del Asado Criollo en Moquehuá, que se realizará el domingo 13 de septiembre desde las 8:00. La entrega de premios está prevista para las 15:00, por lo que quienes quieran competir deberán prestar atención a los horarios oficiales de la jornada.

Hasta el momento, la información difundida confirma la realización del certamen, aunque no detalla públicamente todos los requisitos de inscripción para los participantes. Por eso, se recomienda consultar los canales oficiales de la organización de la Fiesta del Asado Criollo para conocer condiciones, cupos disponibles, modalidad de participación y elementos necesarios para competir.

En ediciones anteriores, la inscripción para el concurso de asadores se anunció con apertura previa al evento y consultas telefónicas específicas, por lo que es clave estar atento a nuevas comunicaciones oficiales antes de la fecha de la celebración.

Grilla de artistas: quiénes tocarán en vivo durante el evento

Sábado 12 de septiembre

Desde las 18 horas:

Nuevos Caminos

Walter Farías

Destellos de Tradición

Maridaje

Érica y David

Ángel “La Voz”

El Bocha Lobosco

Cheno y Cholo

DJ en vivo

Cronograma de la Fiesta del Asado Criollo. Foto: Instagram.

Domingo 13 de septiembre

Desde las 13 horas:

Peña “Virgen de Loreto”

Los Catas

Camila Meyra

Desde las 16 horas:

Marcos Emanuel

La Sonic Banda

LAF Echemendy

La Bonita

Durante ambas jornadas, la animación estará a cargo de Juan Embarbe, quien acompañará el desarrollo de esta nueva edición de una fiesta que promete reunir lo mejor de la gastronomía criolla, la música popular y las tradiciones bonaerenses.

Fiesta del Asado Criollo en Moquehuá. Foto: Instagram/fiestadelasado.moquehua

Qué hacer en Moquehuá, el pueblo que celebra la Fiesta del Asado Criollo

Uno de los principales atractivos turísticos de este pintoresco pueblo bonaerense es la antigua estación de ferrocarril, un edificio histórico que hoy funciona como Casa de la Cultura. En su interior se conservan objetos, documentos y fotografías que reconstruyen la historia de la localidad y de sus primeros habitantes.

También se encuentra la Plaza Vieja, donde se pueden organizar picnics en familia, descansar y recorrer las locomotoras que aún siguen exhibidas para demostrar y dejar plasmado el pasado ferroviario de Moquehuá.

Otra opción para recorrer en Moquehuá es su plaza principal, un espacio rodeado de árboles y amplios sectores verdes que se convierte en el punto de encuentro de vecinos y visitantes. El ambiente sereno invita a caminar sin apuro, descansar al aire libre y disfrutar de la tranquilidad que caracteriza a este pintoresco pueblo rural.

Fiesta del Asado Criollo en Moquehuá. Foto: Instagram/fiestadelasado.moquehua

Cómo llegar a Moquehuá desde CABA

Moquehuá se encuentra en el partido de Chivilcoy, a unos 180 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que es una escapada ideal para hacer en el día o durante un fin de semana.

Para llegar en auto, el recorrido más directo es tomar el Acceso Oeste, continuar por la Ruta Nacional 5 hasta la ciudad de Chivilcoy y, desde allí, seguir por la Ruta Provincial 30 durante unos 30 kilómetros hasta arribar a Moquehuá. El viaje demanda aproximadamente dos horas y media, dependiendo del tránsito.

Quienes prefieran viajar en transporte público pueden tomar un micro hasta Chivilcoy y luego completar el trayecto en remís o transporte local hacia Moquehuá, ya que la localidad se encuentra a pocos kilómetros de la ciudad cabecera.

¿Qué tipo de comida se puede encontrar en la Fiesta del Asado Criollo además del asado?

Además del asado como gran protagonista, en la Fiesta del Asado Criollo se puede encontrar una oferta de comidas típicas y platos regionales dentro del patio gastronómico del evento. La celebración incluye propuestas vinculadas a la cocina criolla, pensadas para acompañar las jornadas de música, tradición gauchesca, desfile y concurso de asadores.

Entre las opciones más habituales aparecen empanadas, tortas fritas y pastelitos, tres clásicos de las fiestas populares bonaerenses que complementan la experiencia gastronómica más allá de la carne a las brasas. De esta manera, el evento no solo convoca a los fanáticos del asado, sino también a quienes buscan disfrutar de sabores tradicionales del interior, puestos de comida y una propuesta familiar ligada a la cocina criolla.