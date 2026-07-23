Expo Gatos 2026: cuándo es, dónde se realiza y cómo visitar gratis el evento felino más grande de Argentina

Los amantes de los gatos ya tienen una cita marcada en el calendario. La Expo Gatos 2026, organizada por la Asociación Felina Argentina (AFA) junto a Eukanuba, abrirá sus puertas el 29 y 30 de agosto en la localidad de Tigre con una propuesta que reunirá a algunas de las razas felinas más llamativas del mundo. El evento, considerado uno de los encuentros felinos más importantes del país, ofrecerá la posibilidad de conocer ejemplares de distintas razas, asistir a evaluaciones en vivo realizadas por jueces internacionales y aprender más sobre las características de cada gato.
¿Cuándo y dónde será la Expo Gatos 2026?
La exposición se llevará a cabo los días:
- Sábado 29 y domingo 30 de agosto.
- Horario: de 10:00 a 18:00.
- Lugar: Salón Vivanco, ubicado en General Bartolomé Mitre 74, Tigre.
- Entrada: libre y gratuita.
Desde la organización destacaron que será una actividad pensada para disfrutar en familia y acercarse al mundo felino de una manera diferente.
¿Qué se podrá ver en la Expo Gatos 2026?
Uno de los principales atractivos será la presencia de ejemplares de razas reconocidas internacionalmente, muchas de ellas poco frecuentes en Argentina.
Según adelantó la AFA, los visitantes podrán descubrir “a los verdaderos reyes del hogar”, desde gatos de gran tamaño y abundante pelaje hasta felinos de aspecto exótico y miradas llamativas.
Además, habrá competencias en las que jueces internacionales evaluarán en vivo la belleza, el temperamento y el cumplimiento de los estándares oficiales de cada ejemplar, permitiendo al público conocer cómo funcionan estas exhibiciones especializadas.
Expo Gatos 2026: un plan gratuito para toda la familia
La Expo Gatos 2026 busca acercar el universo felino tanto a criadores y aficionados como a quienes simplemente disfrutan de los animales.
Con entrada gratuita, el evento invita a recorrer los distintos espacios, observar de cerca razas que muchas personas solo conocen por fotografías y vivir un fin de semana dedicado íntegramente a la pasión por los gatos.
La organización remarcó que será una oportunidad para conocer más sobre el mundo felino y compartir una experiencia diferente junto a toda la familia.
Cómo llegar a la Expo Gatos 2026, en Tigre
En auto
- Tomá General Paz → Panamericana (Acceso Norte) → Ramal Tigre.
- El viaje desde el centro de Buenos Aires suele demorar 30 a 45 minutos, según el tránsito. El lugar cuenta con estacionamiento.
En tren (la opción más cómoda)
- Tomá el Ferrocarril Mitre con destino Tigre desde Retiro.
- Bajate en la estación Tigre.
- Desde allí caminás entre 8 y 10 minutos hasta el salón, bordeando la estación fluvial y el río.
En colectivo
Desde CABA llegan varias líneas:
- Línea 60 (desde Constitución hacia Tigre). Es la más directa; el viaje demora entre 1 hora y media y 2 horas, dependiendo del tránsito.
- También llegan las líneas 21 y 343, aunque sus recorridos dependen de la zona desde donde salgas.