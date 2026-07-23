Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Expo Gatos 2026: cuándo es, dónde se realiza y cómo visitar gratis el evento felino más grande de Argentina

La Asociación Felina Argentina (AFA), junto a Eukanuba, confirmó una nueva edición. Durante dos días, el público podrá conocer razas de todo el mundo, presenciar competencias con jueces internacionales y disfrutar de una propuesta ideal para toda la familia.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El evento se realizará de manera libre y gratuita.
El evento se realizará de manera libre y gratuita. Foto: Facebook / Asociación Felina Argentina.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Los amantes de los gatos ya tienen una cita marcada en el calendario. La Expo Gatos 2026, organizada por la Asociación Felina Argentina (AFA) junto a Eukanuba, abrirá sus puertas el 29 y 30 de agosto en la localidad de Tigre con una propuesta que reunirá a algunas de las razas felinas más llamativas del mundo. El evento, considerado uno de los encuentros felinos más importantes del país, ofrecerá la posibilidad de conocer ejemplares de distintas razas, asistir a evaluaciones en vivo realizadas por jueces internacionales y aprender más sobre las características de cada gato.

Durante el evento, los visitantes podrán conocer de cerca razas felinas de distintas partes del mundo y aprender sobre sus características. Foto: Instagram / asociacion.felina.argentina.

¿Cuándo y dónde será la Expo Gatos 2026?

La exposición se llevará a cabo los días:

  • Sábado 29 y domingo 30 de agosto.
  • Horario: de 10:00 a 18:00.
  • Lugar: Salón Vivanco, ubicado en General Bartolomé Mitre 74, Tigre.
  • Entrada: libre y gratuita.

Desde la organización destacaron que será una actividad pensada para disfrutar en familia y acercarse al mundo felino de una manera diferente.

Jueces internacionales realizarán evaluaciones en vivo para analizar la belleza, el temperamento y el cumplimiento de los estándares oficiales de cada ejemplar. Foto: Facebook / Asociación Felina Argentina.

¿Qué se podrá ver en la Expo Gatos 2026?

Uno de los principales atractivos será la presencia de ejemplares de razas reconocidas internacionalmente, muchas de ellas poco frecuentes en Argentina.

Contenido Recomendado

El exclusivo tren de Sudamérica que fue elegido el mejor del mundo y redefine el lujo sobre rieles

El exclusivo tren de Sudamérica que fue elegido el mejor del mundo y redefine el lujo sobre rieles

Llega la Cocktail Fest a Buenos Aires:cuándo, dónde y cómo conseguir entradas para la fiesta que combina tragos y música

Llega la Cocktail Fest a Buenos Aires: cuándo, dónde y cómo conseguir entradas para la fiesta que combina tragos y música

Según adelantó la AFA, los visitantes podrán descubrir “a los verdaderos reyes del hogar”, desde gatos de gran tamaño y abundante pelaje hasta felinos de aspecto exótico y miradas llamativas.

Además, habrá competencias en las que jueces internacionales evaluarán en vivo la belleza, el temperamento y el cumplimiento de los estándares oficiales de cada ejemplar, permitiendo al público conocer cómo funcionan estas exhibiciones especializadas.

La Asociación Felina Argentina (AFA) organiza una nueva edición de la exposición junto a Eukanuba, uno de los principales patrocinadores del encuentro. Foto: Facebook / Asociación Felina Argentina.

Expo Gatos 2026: un plan gratuito para toda la familia

La Expo Gatos 2026 busca acercar el universo felino tanto a criadores y aficionados como a quienes simplemente disfrutan de los animales.

Con entrada gratuita, el evento invita a recorrer los distintos espacios, observar de cerca razas que muchas personas solo conocen por fotografías y vivir un fin de semana dedicado íntegramente a la pasión por los gatos.

La organización remarcó que será una oportunidad para conocer más sobre el mundo felino y compartir una experiencia diferente junto a toda la familia.

La muestra propone un recorrido pensado para toda la familia, con la posibilidad de descubrir gatos que muchas personas solo conocen a través de fotografías. Foto: Facebook / Asociación Felina Argentina.

Cómo llegar a la Expo Gatos 2026, en Tigre

En auto

  • Tomá General PazPanamericana (Acceso Norte)Ramal Tigre.
  • El viaje desde el centro de Buenos Aires suele demorar 30 a 45 minutos, según el tránsito. El lugar cuenta con estacionamiento.

En tren (la opción más cómoda)

  • Tomá el Ferrocarril Mitre con destino Tigre desde Retiro.
  • Bajate en la estación Tigre.
  • Desde allí caminás entre 8 y 10 minutos hasta el salón, bordeando la estación fluvial y el río.

En colectivo

Desde CABA llegan varias líneas:

  • Línea 60 (desde Constitución hacia Tigre). Es la más directa; el viaje demora entre 1 hora y media y 2 horas, dependiendo del tránsito.
  • También llegan las líneas 21 y 343, aunque sus recorridos dependen de la zona desde donde salgas.
TurismoGatosExposición
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

Publicidad

Notas Más leídas

  1. Cómo es y cuánto cuesta comer en “Boedo”, el restaurante de parrilla argentina del “Papu” Gómez en Italia

    Cómo es y cuánto cuesta comer en “Boedo”, el restaurante de parrilla argentina del “Papu” Gómez en Italia

  2. Pastas caseras, carnes al fuego y platos abundantes:así es Coraje, el restaurante argentino de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo

    Pastas caseras, carnes al fuego y platos abundantes: así es Coraje, el restaurante argentino de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo

  3. Carne argentina y un Balón de Oro dulce:cómo es y cuánto cuesta comer en Hincha, el restaurante de Lionel Messi en Andorra

    Carne argentina y un Balón de Oro dulce: cómo es y cuánto cuesta comer en Hincha, el restaurante de Lionel Messi en Andorra

  4. A 30 minutos de Mar del Plata:el pueblo bonaerense que tiene sierras, laguna y tranquilidad absoluta

    A 30 minutos de Mar del Plata: el pueblo bonaerense que tiene sierras, laguna y tranquilidad absoluta

  5. El exclusivo tren de Sudamérica que fue elegido el mejor del mundo y redefine el lujo sobre rieles

    El exclusivo tren de Sudamérica que fue elegido el mejor del mundo y redefine el lujo sobre rieles

Publicidad

Lo último

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Uno por uno, los puntos más relevantes del proyecto para cobrar salud y educación pública a extranjeros sin residencia en Argentina

Uno por uno, los puntos más relevantes del proyecto para cobrar salud y educación pública a extranjeros sin residencia en Argentina

El Gobierno busca frenar un fallo por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y evalúa recurrir a la Corte Suprema de EEUU

El intendente Leonardo Nardini dio inicio a las vacaciones de invierno en Malvinas Argentinas

Axel Kicillof y Lucas Ghi inauguraron el nuevo Centro de Salud Papa Francisco en Castelar

Economía

Aumenta el transporte público:cuánto costará el boleto de colectivos y subtes desde el 1 de agosto

Aumenta el transporte público: cuánto costará el boleto de colectivos y subtes desde el 1 de agosto

Cuánto cobra un empleado de McDonald’s, Burger King y Starbucks en julio 2026:guía completa de salarios

El Gobierno presentó un nuevo proyecto de Inocencia Fiscal:“Tener dólares debajo del colchón es un muy mal negocio”

La actividad económica cayó 0,5% en mayo, pero volvió a tener un leve crecimiento interanual

Internacionales

“Benjamín Netanyahu es un criminal de guerra”

“Benjamín Netanyahu es un criminal de guerra”

El empleo juvenil, en crisis:los tres factores que afectan la entrada al mercado laboral a nivel global

La ciudad futurista de China donde el 98% de los vecinos ama su red de trenes y colectivos

Austria transformó la casa natal de Adolf Hitler en una comisaría para terminar con las peregrinaciones de nazis

Publicidad