Expo Gatos 2026: cuándo es, dónde se realiza y cómo visitar gratis el evento felino más grande de Argentina

El evento se realizará de manera libre y gratuita. Foto: Facebook / Asociación Felina Argentina.

Los amantes de los gatos ya tienen una cita marcada en el calendario. La Expo Gatos 2026, organizada por la Asociación Felina Argentina (AFA) junto a Eukanuba, abrirá sus puertas el 29 y 30 de agosto en la localidad de Tigre con una propuesta que reunirá a algunas de las razas felinas más llamativas del mundo. El evento, considerado uno de los encuentros felinos más importantes del país, ofrecerá la posibilidad de conocer ejemplares de distintas razas, asistir a evaluaciones en vivo realizadas por jueces internacionales y aprender más sobre las características de cada gato.

Durante el evento, los visitantes podrán conocer de cerca razas felinas de distintas partes del mundo y aprender sobre sus características. Foto: Instagram / asociacion.felina.argentina.

¿Cuándo y dónde será la Expo Gatos 2026?

La exposición se llevará a cabo los días:

Sábado 29 y domingo 30 de agosto.

Horario: de 10:00 a 18:00.

Lugar: Salón Vivanco, ubicado en General Bartolomé Mitre 74, Tigre.

Entrada: libre y gratuita.

Desde la organización destacaron que será una actividad pensada para disfrutar en familia y acercarse al mundo felino de una manera diferente.

Jueces internacionales realizarán evaluaciones en vivo para analizar la belleza, el temperamento y el cumplimiento de los estándares oficiales de cada ejemplar. Foto: Facebook / Asociación Felina Argentina.

¿Qué se podrá ver en la Expo Gatos 2026?

Uno de los principales atractivos será la presencia de ejemplares de razas reconocidas internacionalmente, muchas de ellas poco frecuentes en Argentina.

Según adelantó la AFA, los visitantes podrán descubrir “a los verdaderos reyes del hogar”, desde gatos de gran tamaño y abundante pelaje hasta felinos de aspecto exótico y miradas llamativas.

Además, habrá competencias en las que jueces internacionales evaluarán en vivo la belleza, el temperamento y el cumplimiento de los estándares oficiales de cada ejemplar, permitiendo al público conocer cómo funcionan estas exhibiciones especializadas.

La Asociación Felina Argentina (AFA) organiza una nueva edición de la exposición junto a Eukanuba, uno de los principales patrocinadores del encuentro. Foto: Facebook / Asociación Felina Argentina.

Expo Gatos 2026: un plan gratuito para toda la familia

La Expo Gatos 2026 busca acercar el universo felino tanto a criadores y aficionados como a quienes simplemente disfrutan de los animales.

Con entrada gratuita, el evento invita a recorrer los distintos espacios, observar de cerca razas que muchas personas solo conocen por fotografías y vivir un fin de semana dedicado íntegramente a la pasión por los gatos.

La organización remarcó que será una oportunidad para conocer más sobre el mundo felino y compartir una experiencia diferente junto a toda la familia.

La muestra propone un recorrido pensado para toda la familia, con la posibilidad de descubrir gatos que muchas personas solo conocen a través de fotografías. Foto: Facebook / Asociación Felina Argentina.

Cómo llegar a la Expo Gatos 2026, en Tigre

En auto

Tomá General Paz → Panamericana (Acceso Norte) → Ramal Tigre .

El viaje desde el centro de Buenos Aires suele demorar 30 a 45 minutos, según el tránsito. El lugar cuenta con estacionamiento.

En tren (la opción más cómoda)

Tomá el Ferrocarril Mitre con destino Tigre desde Retiro.

Bajate en la estación Tigre .

Desde allí caminás entre 8 y 10 minutos hasta el salón, bordeando la estación fluvial y el río.

En colectivo

Desde CABA llegan varias líneas: