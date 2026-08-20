Javier Milei, ante empresarios en el Council of the Americas: “Bajamos 85% la inflación”

Javier Milei en el Consejo de las Américas. Foto: NA

Javier Milei se presentó en el Council of the Americas donde expuso ante empresarios acerca de la economía argentina y despejó dudas en torno a la reactivación de que planifica el Gobierno de cara a la segunda parte del 2026.

Al iniciar su disertación, el mandatario recordó las prioridades fijadas al asumir la presidencia y situó al ordenamiento monetario como la demanda más urgente de la sociedad. En ese contexto, expuso una secuencia histórica de la evolución de la suba de precios a lo largo de los últimos gobiernos.

“Cuando llegamos al poder la demanda más urgente era la tasa de inflación y una de las cosas que dije era que iba a terminar. Veamos cómo venimos. Néstor Kirchner asumió con una tasa de inflación anual que era del 3,7%, entregó su mandato con 8,5%, [una aceleración del] 129,7%. Cristina 8,5%, 26,9%, aceleró 216,5%. Mauricio Macri 26,9%, 53,8%, la duplicó 100%. Alberto Fernández 53,8%, 211%, la incrementó en un 292,9%”, argumentó Milei.

Tras detallar los indicadores heredados de las administraciones anteriores, el jefe de Estado contrapuso esa dinámica con la evolución registrada durante su período y remarcó la desaceleración lograda a partir del programa de ajuste fiscal y monetario.

En el tramo central de su apertura ante los ejecutivos y autoridades del evento, el Presidente ponderó el resultado de la política económica: “Nosotros la recibimos en 211,4% y está viajando al 31,5%. Bajamos 85% de la inflación”, enfatizó Milei ante el auditorio.

En otro tramo de su presentación, el mandatario recordó que tiempo atrás dijo que iba a hacer otro recital cuando la inflación comenzara con cero: “Voy a tener que buscar tiempo para ensayar, eso se me va a complicar”, dijo el mandatario.

Javier Milei en el Consejo de las Américas. Foto: NA

Y remarcó: “Cuando llegamos, en diciembre la inflación mayorista fue del 54%. Mal que les pese a los medios y economistas, siempre dije lo mismo, y la inflación de julio arrancó con 0”.

Luego recalcó que la “economía está creciendo” y que durante su mandato lo hizo en 8,3%, con lo cual afirmó: “También sé hacer crecer la economía”.

“Y si limpiamos el arrastre que nos dejó el kirchnerismo, en los dos primeros años acumulamos una expansión de más de 10 puntos porcentuales”, añadió.

Javier Milei en el Consejo de las Américas. Foto: NA

Milei calificó de “imbecilidad” y de “monumento a la ignorancia” el concepto de “crecimiento a dos velocidades” y enfatizó: “Esto es de una precariedad intelectual grosera”.

El presidente explicó que “nosotros venimos de atrás y no somos una economía que se repite porque ya están en equilibrio; eso no es para nosotros”.

“El proceso de crecimiento no es armónico. Así como desaparecen empresas, aparecen otras y eso sucede porque cambiaron las condiciones de la economía. Se produce una reasignación de recursos”, explicó el presidente.

Javier Milei en el Consejo de las Américas. Foto: NA

Milei reconoció que “la foto es horrible, pero la película sigue siendo la mejor de la historia argentina”.

“Del lado de enfrente hay políticos que quieren romper todo. Sigo confiando en los argentinos que no quieren volver al pasado y convertirse en Cuba”, se entusiasmó el presidente.

Luego tuvo un párrafo para la caída de la natalidad y aprovechó para apuntar a la Ley del Aborto: “La locura de los pañuelitos verdes y esa pasión por asesinar niños nos está costando en términos de crecimiento y del sistema previsional”, disparó.

Javier Milei en el Consejo de las Américas. Foto: NA

Asimismo, consideró “una estupidez decir que ‘la gente no llega a fin de mes’ o que el proceso tecnológico destruye empleo”, porque afirmó que eso no es lo que se desprende de los datos.

En el mismo sentido, afirmó que Argentina sigue siendo una economía muy cerrada y la graficó como “una cárcel” e insistió en la necesidad de la reconversión de los sectores que entraron en competencia con el mercado internacional.

Milei dijo que el progreso tecnológico mejorará el acceso de las personas a bienes a precios más baratos y de mayor calidad, lo cual provocará “ahorros” que luego pueden volcarse a otros sectores ampliando el desarrollo