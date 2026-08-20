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Javier Milei prometió dar otro recital tras la inflación mayorista del 0,8%: “Voy a tener que buscar tiempo para ensayar”

Durante su disertación en la 23° edición del Council de las Américas, el presidente Javier Milei anunció que volverá a subirse a los escenarios para brindar un nuevo show musical tras la promesa que había realizado, condicionada a que la inflación mensual mayorista comenzara con cero.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Javier Milei presentó su nuevo libro.
Javier Milei presentó su nuevo libro. Foto: REUTERS
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Al repasar los últimos indicadores oficiales del INDEC, el presidente Javier Milei confirmó que dará un nuevo recital tras registrarse una inflación mayorista del 0,8% en julio 2026, cifra que celebró como el inicio de una etapa con variación cero en el arranque del mes. El mandatario recordó el compromiso asumido tiempo atrás sobre su faceta musical y tras respaldar su rumbo con datos de expansión de la actividad, advirtió que deberá hacerse un hueco en su agenda para preparar el show.

Durante su disertación en la 23° edición del Council de las Américas, el jefe de Estado retomó una declaración previa sobre su actividad artística y el avance del programa de estabilización monetaria. “Voy a tener que buscar tiempo para ensayar, eso se me va a complicar. No saben lo que son los ensayos... Cuando llegamos, en diciembre la inflación mayorista fue del 54%. Mal que les pese a los medios y economistas, siempre dije lo mismo, y la inflación de julio arrancó con 0”, expresó Javier Milei.

A la par del anuncio del show, el presidente hizo hincapié en la trayectoria de la actividad económica para rechazar los cuestionamientos sobre el impacto del ajuste fiscal en el nivel de producción. En ese sentido, ponderó las cifras de expansión acumuladas durante su administración y contrapuso los datos con la herencia recibida:

“La economía está creciendo y durante mi mandato lo hizo en 8,3%. También sé hacer crecer la economía. Y si limpiamos el arrastre que nos dejó el kirchnerismo, en los dos primeros años acumulamos una expansión de más de 10 puntos porcentuales”, consideró Milei.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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