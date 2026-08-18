Adrián Ravier defendió el rumbo económico del Gobierno: “Mientras el presidente sea Javier Milei, la motosierra va a continuar”

Conferencia de prensa del martes 18 de aogsto. Foto: Captura de pantalla Vocería Presidencial

El Gobierno volvió a dejar en claro que mantendrá de forma taxativa su programa de ajuste sobre el sector público para consolidar, según su óptica, la libertad de mercado. Durante su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial Adrián Ravier aseguró que “mientras el presidente sea Javier Milei la motosierra va a continuar porque entendemos que es la manera de achicar el tamaño del Estado para que se pueda achicar el tamaño del mercado, para que los privados puedan disponer de más dinero”.

El funcionario brindó una conferencia de prensa a las 11 de la mañana de este martes 18 de agosto y resaltó el cambio de paradigma internacional que representa la política fiscal impulsada por la Casa Rosada frente a las recetas tradicionales de los organismos financieros. Sobre este punto, enfatizó que “esto es interesante incluso para el FMI, durante mucho tiempo asesoró a muchos países que a la hora de lograr el equilibrio fiscal aumenten impuestos y nunca bajen el gasto público”.

Al profundizar sobre el interés que consideran que genera el proceso argentino en el exterior, Ravier ponderó que la contracción del Estado comenzó a mostrar resultados positivos en la actividad económica general. “A partir del gobierno de Milei, el mundo mira con atención porque la reducción del gasto público está permitiendo que tengamos una expansión en la economía”, sostuvo.

Asimismo, el vocero hizo hincapié en el comportamiento de los principales motores productivos del país, vinculando de manera directa el ajuste estatal con los registros alcanzados en la gestión. Al respecto, aseveró que “estamos en récord de producción, exportación, consumo curiosamente a partir de la motosierra”.

El funcionario encabeza una conferencia de prensa. Foto: Captura de pantalla Vocería Presidencial

Frente a los cuestionamientos de diversos sectores sociales y políticos respecto de la severidad de las medidas, la vocería oficial ratificó que no existen alternativas viables fuera del esquema fijado por la administración central. Ravier remarcó que “en este modelo de país creemos que va por acá, esta es la solución”, al tiempo que añadió que “usted me dirá que hay gente que está reclamando una solución distinta, bueno nosotros pensamos que la motosierra le va a dar soluciones a la gente”.

Para respaldar la continuidad del plan, el funcionario presentó cifras oficiales sobre la evolución de los indicadores de vulnerabilidad social logrados bajo la actual conducción. En ese sentido, concluyó que “hemos reducido la pobreza a la mitad del 50% al 28%, indigencia más del 18% al 6% y esto con motosierra, no vemos razones de cambiar este modelo”.

Adrián Ravier: “Que el dólar llegue a $1.800 en los próximos meses es una posibilidad”

En medio de la discusión por el tipo de cambio, el Gobierno deslizó la posibilidad de que en los próximos meses el dólar llegue a un valor entre $1.700 y $1.800. “No veo que se duplique, pero que el tipo de cambio llegue a $ 1.800 a 1.700 para dentro de unos meses es una posibilidad”, señalo el vocero presidencial, Adrián Ravier.

El funcionario se pronunció acerca de la situación del dólar durante una participación en el streaming Carajo el pasado 24 de julio y aseguró que la evolución de la divisa estadounidense “no preocupa” porque descartó la posibilidad de oscilaciones bruscas que impacten en el bolsillo, aunque admitió que podría elevarse entre $200 y $300 meses en el corto plazo.

Video: Carajo.

“Cuando uno mira lo que le pasó al macrismo, ellos creo que estaban con un tipo de cambio de 15 pesos y se fue a 60, cuadruplicaron el tipo de cambio; significaría que hoy pasamos de $1.500 para ir a $6.000 para llegar a una cosa parecida. Si vamos a 2002, donde el tipo de cambio pasó de 1 a 3, es como pasar de 1.500 a 4.500. Nadie ve ese escenario”,aseguró.