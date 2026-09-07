Río Negro conmemora los 32 años de la Ley Pierri con un acto en Bariloche

Ley Pierri. Foto: InfoBariloche.

Este lunes 7 de septiembre, Río Negro conmemora los 32 años de la Ley 24.374 en un acto que contará con la presencia de su impulsor, Alberto Pierri.

La denominada Ley Pierri fue sancionada en septiembre de 1994 y estableció un régimen destinado a avanzar hacia el reconocimiento de la propiedad mediante un trámite sencillo y con costos reducidos, según las condiciones previstas por la normativa.

El acto se desarrollará desde las 9.30 en el Salón Bariloche Eventos y Convenciones (BEC), ubicado en España Nº 415.

Ley Pierri. Foto: Instagram / ippv_rionegro.

Esta normativa constituye una herramienta de inclusión social para familias de escasos recursos que buscan acceder a la escritura de sus viviendas y resolver distintas situaciones de carácter legal.

Ley Pierri. Foto: Instagram / ippv_rionegro.

“La Ley Pierri no es sólo un trámite de propiedad, es una herramienta de inclusión social que también reconoce la identidad y la historia de cada familia en su barrio”, sostuvo la coordinadora provincial Daniela Vivas, al destacar el impacto que tiene el acceso a la documentación que acredita formalmente la propiedad de una vivienda.

Herramientas legales como la Ley Pierri son necesarias para avanzar en derechos hacia las familias.