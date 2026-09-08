Pablo Lescano lleva el espíritu ATR al mundo de los alfajores: cómo es y cuánto cuesta “A Todo Relleno”

Pablo Lescano lleva el espíritu ATR al mundo de los alfajores con "A Todo Relleno". Foto: Instagram pablitolescanook

La cumbia villera ya conquistó escenarios, festivales y plataformas digitales. Ahora, busca ganarse un lugar en las góndolas. Pablo Lescano, líder de Damas Gratis y una de las figuras más influyentes de la música popular argentina, sorprendió a sus seguidores con una nueva apuesta que mezcla marketing, cultura popular y pasión por lo dulce: el lanzamiento de su propio alfajor ATR.

La novedad comenzó a viralizarse rápidamente entre fanáticos de la cumbia y consumidores curiosos. Bajo la marca ATR, una sigla históricamente asociada al emblemático “A Todo Ritmo” que popularizó Lescano, el músico resignificó el concepto con una vuelta gastronómica tan ingeniosa como marketinera: ahora ATR significa “A Todo Relleno”.

Cómo es el alfajor ATR de Pablo Lescano

El producto llega al mercado en una caja exhibidora de 12 unidades de 80 gramos cada una y combina dos variedades en una misma presentación. Por un lado, un alfajor blanco relleno de dulce de leche y cubierto con chocolate blanco; por otro, un alfajor negro con abundante dulce de leche y baño de chocolate semiamargo.

El producto llega al mercado en una caja exhibidora de 12 unidades de 80 gramos cada una en dos variedades. Foto: Instagram pablitolescanook

Ambas alternativas llevan la firma de “Pablito” en el packaging, reforzando la identidad personal detrás de la propuesta. La estética del producto tampoco pasa inadvertida: cada alfajor viene envuelto en un packaging negro con el logo oficial de ATR y una ilustración que remite a la imagen más reconocible del artista, la silueta de Lescano con su teclado al hombro.

Diseñado para hacer honor a su nombre, el alfajor apuesta por una combinación de abundante dulce de leche y cobertura de chocolate, una fórmula que busca conquistar a los consumidores más fanáticos de los sabores intensos.

El video viral con el que presentó su nueva marca

Fiel a su estilo barrial y cercano, Lescano eligió una presentación tan original como nostálgica para anunciar el lanzamiento. A través de un video difundido en las redes sociales, el cantante se subió a un colectivo de línea con una caja de alfajores bajo el brazo y recreó una escena típica de la cultura urbana argentina: la venta ambulante dentro del transporte público.

Pablo Lescano lleva el espíritu ATR al mundo de los alfajores. Créditos: Instagram pablitolescanook

“Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Para llevar, para compartir, para quedar bien con poca plata: alfajores ATR, A Todo Relleno. ¡ATR, perro cumbia!”, lanzó entre risas, mientras le repartía unidades a los pasajeros.

La estrategia generó una inmediata repercusión entre sus seguidores y volvió a mostrar una de las principales fortalezas del creador de Damas Gratis: su capacidad para conectar con el público desde códigos cotidianos y auténticos.

Precio del alfajor ATR y su desembarco en el mercado de golosinas

Más allá de la anécdota, el desembarco de Lescano en el universo de las golosinas refleja una tendencia cada vez más presente: figuras populares que expanden sus marcas personales hacia nuevos mercados.

El alfajor ATR se comercializa en cajas cerradas de 12 unidades, con un valor sugerido de $18.000. Foto: Instagram pablitolescanook

En este caso, el músico eligió competir dentro de uno de los segmentos más emblemáticos del consumo argentino. El alfajor ATR se comercializa en cajas cerradas de 12 unidades, con un valor sugerido de $18.000, lo que ubica cada pieza en torno a los $1.500.

La propuesta busca diferenciarse no solo por el producto en sí, sino también por el peso cultural de la marca. Entre la música, el merchandising y ahora las golosinas, Pablo Lescano continúa ampliando su universo creativo con un sello propio que trasciende los escenarios.

Y si durante años ATR fue sinónimo de “A Todo Ritmo”, desde ahora también quiere convertirse en una referencia para los amantes del dulce de leche. Una jugada que combina identidad popular, nostalgia y uno de los productos más queridos por los argentinos.