Necrotour, cuatro cementerios bonaerenses en un día: el inquietante viaje entre tumbas, epidemias y secretos históricos

Cuatro cementerios en un día: el inquietante viaje entre tumbas, epidemias y secretos históricos Foto: Facebook

Los cementerios parecen lugares dominados por el silencio, pero basta observar una escultura, leer una inscripción o reconocer un apellido para descubrir que están llenos de historias.

El Necrotour, organizado por la cuenta de Instagram @cementerios.arg, propone abandonar por un día los circuitos turísticos tradicionales para recorrer cuatro necrópolis históricas bajo una consigna intrigante: “1 día, 4 cementerios”.

La primera parada será el Cementerio de la Chacarita. Luego, el tour continuará por el Cementerio San José de Flores, el Cementerio Municipal de Luján y el antiguo Cementerio del Sud de San Andrés de Giles.

El afiche anuncia la actividad para el sábado 10 de octubre, aunque no detalla públicamente el precio, los horarios ni el lugar exacto de encuentro. La información deberá solicitarse directamente a la organización.

Chacarita, el comienzo del Necrotour

El recorrido comenzará en uno de los espacios funerarios más emblemáticos de Buenos Aires. La Chacarita funciona como una enorme ciudad dentro de la ciudad, atravesada por calles, galerías, esculturas, panteones colectivos y sepulturas de reconocidas figuras argentinas.

Cementerio de la Chacarita en la actualidad, foto Wikipedia

Su historia está vinculada con las grandes crisis sanitarias que modificaron Buenos Aires durante el siglo XIX. Con el paso del tiempo, se convirtió en un archivo de arquitectura, cultura popular y memoria urbana.

Esta primera parada marcará el espíritu del tour: no solo se observarán tumbas, sino que se buscará interpretar las historias grabadas en mármol, piedra y bronce.

Flores y las huellas de la antigua Buenos Aires

La segunda parada será el Cementerio San José de Flores, ubicado entre Varela y Balbastro. Su historia comenzó cuando Flores todavía era un pueblo separado del centro porteño.

El primer enterratorio estuvo junto a la iglesia. Fue trasladado en 1832 y el cementerio actual quedó habilitado en 1867.

Cementerio de Flores Foto: Wikipedia

Allí descansan integrantes de antiguas familias propietarias de tierras y personalidades relacionadas con la medicina, la música y el desarrollo urbano. Entre ellas aparecen Juan Felipe Aranguren, Rómulo Carbia, José Antonio Melián y el payador Gabino Ezeiza.

También llaman la atención las tumbas decoradas con placas, colores y objetos de clubes de fútbol. La pasión deportiva permanece como una marca de identidad incluso después de la muerte.

Las ocho “lloronas” del Cementerio de Luján

El Necrotour continuará en el Cementerio Municipal de Luján, un lugar atravesado por historias coloniales, migraciones y curiosidades arquitectónicas.

En su entrada se encuentran ocho esculturas funerarias, cuatro de cada lado, conocidas popularmente como las “lloronas”. Las figuras representan el duelo y reciben a quienes atraviesan el pórtico.

Cementerio de Luján Foto: Instagram @municipiodelujan

El acceso actual también guarda un dato sorprendente: fuentes históricas locales atribuyen su diseño a Viktor Sulčič, arquitecto asociado con la construcción de la Bombonera y el antiguo Mercado de Abasto.

Entre las tumbas aparecen símbolos celtas, referencias masónicas e inscripciones en inglés, relacionadas con las comunidades inmigrantes que se instalaron en la región.

San Andrés de Giles, un cementerio nacido entre epidemias

La última parada será el Cementerio del Sud de San Andrés de Giles, construido en un contexto marcado por las epidemias de cólera y fiebre amarilla.

La obra terminó en 1873 y el predio fue habilitado durante el Lunes de Pascua de 1874, alejado del centro urbano según las ideas higienistas de la época.

Cementerio Sud de San Andrés de Giles Foto: Instagram @pablochiesa

El cementerio funcionó hasta 1919. Décadas más tarde, el abandono y el vandalismo provocaron la pérdida de puertas, rejas, lápidas y objetos funerarios.

Desde 2016, distintos equipos trabajan para recuperar su patrimonio. Durante las investigaciones aparecieron fragmentos de lápidas en español e inglés, cruces con simbología irlandesa y ornamentos de antiguos ataúdes.

Un viaje histórico que no necesita fantasmas

El Necrotour no necesita relatos sobrenaturales para sorprender. Su verdadera fuerza está en los hechos reales: epidemias que transformaron ciudades, inmigrantes que dejaron sus huellas y familias que levantaron monumentos para conservar la memoria.

Quienes quieran participar deberán consultar con @cementerios.arg los valores, horarios, traslados y requisitos de ingreso.

Desde la inmensidad de la Chacarita hasta las ruinas de San Andrés de Giles, cuatro cementerios revelarán en un solo día aquello que la historia muchas veces dejó al margen.