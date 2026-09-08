Tiene 17 años y creó nidos con botellas de plástico para salvar a una de las aves más amenazadas: ya nacieron 14 polluelos

Yanin "Proud" Tangkaravakoon, de 17 años, creó nidos artificiales para ayudar a los cálaos a reproducirse. Foto: HomesForHornbills.

Una estudiante tailandesa de apenas 17 años encontró una manera innovadora de combinar reciclaje y conservación de especies. Yanin “Proud” Tangkaravakoon diseñó nidos artificiales a partir de botellas de plástico recicladas y fibras naturales de cáñamo para ayudar a una de las aves más amenazadas del sudeste asiático: el cálao.

Su iniciativa, denominada Homes for Hornbills, busca solucionar uno de los principales problemas que enfrentan estos animales para reproducirse: la falta de cavidades naturales adecuadas donde puedan instalar sus nidos.

La estudiante tailandesa desarrolló una estructura fabricada con botellas de plástico recicladas y fibras naturales de cáñamo. Foto: HomesForHornbills.

El proyecto ya recibió reconocimiento internacional y fue distinguido con premios de National Geographic y The Earth Prize. Después de superar distintas pruebas de laboratorio, la propuesta llegó al terreno: actualmente hay veinte nidos instalados en la isla de Yao Noi, en el sur de Tailandia.

Los resultados comenzaron a llegar durante la temporada de reproducción de 2025, cuando varias de estas estructuras fueron ocupadas y permitieron que nacieran nuevos ejemplares.

Por qué los cálaos necesitan nidos artificiales

Los cálaos presentan una característica que los diferencia de muchas otras aves: no tienen la capacidad física para construir sus propios nidos.

Para reproducirse, dependen de cavidades que se forman naturalmente en los troncos de árboles grandes y antiguos. El problema es que la deforestación y el avance de las actividades humanas están reduciendo cada vez más la cantidad de estos árboles en los bosques tropicales del sudeste asiático

Los nuevos nidos pueden durar hasta diez años y buscan reemplazar las cavidades naturales que los cálaos necesitan para reproducirse. Foto: HomesForHornbills.

La desaparición de esos espacios naturales tiene consecuencias directas sobre la especie. Sin una cavidad con las características necesarias, las parejas de cálaos pueden quedar imposibilitadas de reproducirse, lo que contribuye a la disminución de sus poblaciones.

Ante esta situación, distintas iniciativas comenzaron a instalar nidos artificiales para ofrecerles un lugar alternativo donde reproducirse. Sin embargo, los materiales utilizados hasta ahora presentaban diferentes inconvenientes.

Los nidos tradicionales de madera, por ejemplo, pueden deteriorarse rápidamente debido a la humedad propia de las selvas tropicales y llegar a durar apenas dos o tres años. Las vasijas de barro, en tanto, pueden resultar demasiado pequeñas para estas aves, mientras que algunas estructuras fabricadas con fibra de vidrio pueden desprender partículas capaces de irritar a los polluelos.

Cómo funcionan los nidos hechos con botellas de plástico

La propuesta desarrollada por Tangkaravakoon busca superar esas dificultades mediante el reaprovechamiento de residuos plásticos.

Durante la temporada de cría de 2025, diez de los nidos instalados en Tailandia fueron ocupados por cálaos. Foto: HomesForHornbills.

La estudiante utilizó botellas de plástico descartadas para producir un material a base de resina. Luego incorporó fibras naturales de cáñamo en reemplazo de la fibra de vidrio, con el objetivo de conseguir una estructura resistente y adecuada para las condiciones climáticas de la región.

Según el proyecto, estos nidos pueden permanecer en buenas condiciones durante hasta diez años, una duración considerablemente superior a la de las alternativas tradicionales de madera.

Además de ofrecer una estructura resistente frente a la intemperie, el diseño apunta a generar un espacio seguro para que los cálaos puedan reproducirse sin quedar expuestos a materiales que puedan perjudicar a las crías.

Los primeros resultados fueron alentadores. Durante la temporada de cría de 2025, diez de los nuevos nidos fueron ocupados y permitieron que 14 polluelos lograran volar con éxito.

Además de reutilizar residuos plásticos, la iniciativa busca concientizar a estudiantes sobre la conservación de los cálaos y las amenazas que enfrentan.

De esta manera, una solución basada en materiales descartados comenzó a transformarse en una herramienta concreta para la conservación de una especie amenazada.

El proyecto también busca educar a las nuevas generaciones

La iniciativa Homes for Hornbills no se limita a la instalación de los nidos. El proyecto también incorpora un componente de educación ambiental, considerado fundamental para proteger a los cálaos a largo plazo.

Como parte de la propuesta, alrededor de 60 estudiantes de escuelas de la región participan de actividades destinadas a generar conciencia sobre las amenazas que enfrentan estas aves, entre ellas la caza furtiva.

La idea es que la conservación no dependa únicamente de las estructuras artificiales, sino también de una mayor participación de las comunidades locales.

El proyecto Homes for Hornbills permitió que 14 polluelos nacieran y lograran volar con éxito gracias a los nuevos refugios. Foto: HomesForHornbills.

El trabajo de Tangkaravakoon demuestra así cómo una propuesta surgida desde el ámbito escolar puede convertirse en una alternativa concreta para enfrentar dos problemas ambientales al mismo tiempo: la acumulación de residuos plásticos y la pérdida de hábitat de especies amenazadas.

La idea que resume el espíritu de Homes for Hornbills queda sintetizada en una frase de su creadora: “Un pájaro necesita un lugar seguro para reproducirse, mientras que los desechos plásticos necesitan un destino mejor que el cubo de basura”.