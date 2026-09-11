Malvinas: la decisión del Gobierno que cambia la coordinación de la política exterior argentina

Cadena nacional de Javier Milei. Foto: X @OPRArgentina

El Gobierno oficializó la creación del Sistema de Articulación de la Política Exterior, una herramienta destinada a ordenar las relaciones internacionales de los organismos del Estado y fortalecer la posición argentina ante cuestiones consideradas estratégicas.

La decisión quedó establecida mediante el Decreto 983/2026, publicado en el Boletín Oficial. El sistema funcionará bajo la órbita del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y tendrá un foco especial en la defensa del reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Qué cambia con el nuevo sistema de política exterior

A partir de la entrada en vigencia de la medida, los organismos comprendidos deberán informar a la Cancillería sobre aquellas reuniones, comunicaciones, negociaciones o contactos internacionales que puedan comprometer la posición oficial de la Argentina.

La obligación incluirá encuentros con autoridades extranjeras, organizaciones internacionales y otros actores del derecho internacional. También alcanzará a las conversaciones que puedan derivar en convenios, acuerdos, memorandos de entendimiento, declaraciones conjuntas o cartas de intención.

Puerto Argentino, Islas Malvinas Foto: pescare

La finalidad es impedir que distintas áreas del Estado avancen de manera separada en decisiones capaces de producir consecuencias diplomáticas, jurídicas o políticas.

Cada organismo deberá designar a una persona como enlace directo con la Cancillería. Cuando se trate de un asunto sensible, el Ministerio podrá solicitar la participación de diplomáticos o especialistas del Servicio Exterior.

Malvinas, el punto central del decreto

El nuevo sistema otorga una protección particular a cualquier gestión que pueda afectar la posición argentina sobre las Islas Malvinas.

Una reunión aparentemente técnica sobre pesca, hidrocarburos, cartografía, cooperación científica o recursos marítimos podría generar antecedentes utilizados posteriormente en una discusión diplomática. Por ese motivo, el Gobierno pretende que esas conversaciones sean analizadas con una mirada integral.

La recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre las islas constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino, tal como establece la primera disposición transitoria de la Constitución Nacional, incorporada durante la reforma de 1994.

Las observaciones de la Cancillería no funcionarán como una autorización previa. El Ministerio podrá realizar recomendaciones, advertencias u orientaciones, pero no reemplazará las competencias de cada organismo.

Una historia que comenzó mucho antes de la guerra de 1982

La Cuestión Malvinas no nació con el conflicto armado de 1982. Sus antecedentes se remontan al período colonial y a los derechos territoriales heredados por la Argentina luego de la independencia.

Guerra de Malvinas Foto: Wikipedia

Uno de los momentos más importantes ocurrió el 10 de junio de 1829, cuando se creó la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos. Luis Vernet fue designado para ejercer autoridad, ordenar las actividades económicas y proteger los recursos de la región.

El punto de quiebre llegó el 3 de enero de 1833, cuando fuerzas británicas ocuparon las islas y desplazaron a las autoridades argentinas. Desde entonces, la Argentina sostiene que nunca aceptó la ocupación británica y que mantuvo sus protestas diplomáticas a lo largo del tiempo.

La resolución de la ONU que cambió el reclamo

La disputa alcanzó una dimensión internacional decisiva durante la década de 1960.

En 1964, el embajador argentino José María Ruda presentó ante el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas una exposición con los fundamentos históricos y jurídicos del reclamo nacional.

Reunión del Consejo de Seguridad de la ONU Foto: REUTERS

Un año después, el 16 de diciembre de 1965, la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución 2065. El documento reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido e invitó a ambos países a encontrar una solución pacífica mediante negociaciones.

La resolución no adjudicó la soberanía a ninguna de las partes, pero convirtió a la Cuestión Malvinas en un caso formal dentro del proceso de descolonización de las Naciones Unidas.

De la guerra al reclamo diplomático

El 2 de abril de 1982 comenzó el conflicto armado entre la Argentina y el Reino Unido. La guerra finalizó el 14 de junio y dejó una profunda marca en la sociedad, además de consolidar la memoria de los combatientes y caídos.

Luego del enfrentamiento, la Argentina retomó el reclamo por la vía diplomática y mantuvo su compromiso de buscar una solución pacífica conforme al derecho internacional.

Por qué la medida puede tener efectos concretos

El sistema apunta a evitar mensajes contradictorios dentro del propio Estado. Una definición imprecisa en un acuerdo técnico, una declaración conjunta o una negociación internacional podría ser interpretada como un antecedente político o jurídico.

Con el nuevo esquema, la Cancillería buscará anticipar esos riesgos y garantizar que todos los organismos actúen bajo una estrategia común.

Malvinas seguirá siendo una cuestión histórica, diplomática y constitucional, pero también pasará a ocupar un lugar explícito en la planificación cotidiana de cada contacto oficial de la Argentina con el exterior.